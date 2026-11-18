/Поглед.инфо/ Тази сутрин китайският председател Си Дзинпин взе участие в Срещата на върха на бизнес лидерите на АТИС. В речта си той заяви, че организацията е създадена на фона на разгръщащата се икономическа глобализация и е помогнала на Азиатско-тихоокеанския регион да заеме водеща позиция в развитието на световната икономика. Той изрази увереност, че страните на сътрудничеството заедно ще създадат общност за споделен просперитет в Азиатско-тихоокеанския регион.

Си Дзинпин добави, че 15-ият петгодишен план за социално-икономическото развитие на Китай ще създаде не само възможности за развитието на страната, но и нови перспективи за икономически растеж в региона и света като цяло. По думите му планът е и покана за сътрудничество към бизнес средите от цял свят. Китай ще предостави на света достъп до своя огромен пазар, както и благоприятна среда за партньорство и взаимноизгодно сътрудничество. От намаляването на митата до задълбочаването на реформите в областта на правилата, управлението и стандартите Китай ще създава по-стабилна, предвидима и благоприятна бизнес среда за международните компании, които инвестират в страната, заяви китайският председател.