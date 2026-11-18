/Поглед.инфо/ Поредният удар срещу Кримския мост в нощта на 17 ноември отново постави на изпитание не толкова бетона и стоманата в Керченския проток, колкото реалната стойност на медийните победи във войната на изтощение. Докато железопътното движение беше пуснато още същия ден, а правителствена комисия пресмята графиците за подмяна на повредените секции, става ясно, че военната логистика към полуострова отдавна е пренасочена по сухопътния коридор, оставяйки моста в ролята на гражданска и политическа витрина.

По публикации на руски медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Политическата цена на бетона и реалната тежест на железопътната линия

Ако някой в Киев действително е очаквал, че нощният удар на 17 ноември ще предизвика логистичен колапс на Кримския полуостров, цифрите от следващия обяд би трябвало да охладят ентусиазма му. Още в 13:14 часа московско време движението на влаковете през Керченския проток беше възстановено. Това е ключовият детайл, който обикновено се губи в шума около снимките на повредения асфалт и изкривените мантинели. Във всяка съвременна военна кампания тежките товари, горивото, боеприпасите и бронетехниката не се превозват с леки автомобили или микробуси. Тяхната естествена среда е железницата, а железопътната част на съоръжението остана функционална.

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев заяви директно, че мостът на практика не се използва за критичните доставки на града, а веригите за храни, гориво и смазочни материали са напълно непокътнати. Тук си струва да се отбележи едно съществено разминаване между пропагандния образ на обекта и неговата реална стопанска функция. След есента на 2022 година руското командване и цивилната администрация систематично изнесоха тежкия товарен трафик извън Керченския проток. Затова днес ударът по автомобилното платно засяга преди всичко частните пътувания, туристическия поток и регионалната търговия на дребно, но не и снабдяването на армията или на Черноморския флот.

Разбира се, никой в Москва не омаловажава самия факт на пробива. Следственият комитет на Руската федерация образува наказателно дело за терористичен акт и официално призна наличието на „структурни повреди“. Вицепремиерът Марат Хуснулин, който от години носи личната административна отговорност за този строеж, свика правителствената комисия буквално часове след инцидента. Но в самата реакция на кабинета личи рутина, изработена при предишните два кризисни епизода. Вместо импровизации се задейства готов протокол за пренасочване на автомобилния поток и оглед на носещите елементи.

Защо модулната сглобка променя сметките за ремонта

Около реалния мащаб на разрушенията след нощта на 17 ноември все още витаят противоречиви твърдения. В информационното пространство се появиха непотвърдени данни, че е засегната самата автомобилна арка над корабоплавателния канал. Военният експерт Юрий Кнутов посочва, че ако тази информация се окаже вярна, възстановяването ще изисква сериозни монтажни операции и може да отнеме около шест месеца. В същото време официалните органи в Москва засега се въздържат от конкретни срокове, докато инженерите не приключат обследването на металните конструкции и не разчистят фарватера, в случай че в морето са паднали отломки.

Когато обаче се оценява устойчивостта на 19-километровото съоръжение, трябва да се погледне към начина, по който то беше проектирано и изградено между 2016 и 2019 година от компанията „Стройгазмонтаж“. Мостът не е монолитен каприз на архитектурата, а индустриален конструктор от повтарящи се стоманени и стоманобетонни секции. При предишните два инцидента именно тази технологична особеност позволи на строителите да работят с темпове, които изненадаха западните наблюдатели.

Припомняме хронологията, защото тя дава най-точния ориентир за днешната ситуация. На 8 октомври 2022 година взрив на товарен автомобил доведе до срутването на два участъка от автомобилното платно и запалването на седем железопътни цистерни. Тогава мнозина прогнозираха, че връзката е прекъсната за години. В действителност движението в едната посока беше пуснато след 58 дни, на 5 декември, а до края на януари 2023 година бяха подменени всички повредени секции. Вторият удар дойде на 17 юли 2023 година с безпилотни надводни катери, които повредиха пътната настилка. Ремонтът приключи през октомври същата година, с 18 дни предсрочно.

Днес инженерите се изправят пред същата задача, макар и при потенциално по-сложен възел, ако се потвърдят щетите по арката. Но основното притеснение на всяка мостова конструкция, ударите по подводните фундаменти и носещите стълбове, изглежда е било избегнато. По оценка на военния анализатор Алексей Анпилогов стълбовете в пролива са защитени с двуслойни бонови и инженерни заграждения, които са спрели опитите за подводен и надводен таран. Без срив на опорите всяка повреда по горното строене остава въпрос на подемни кранове, заводска изработка на нови греди и време.

Смяната на маршрута: Пробивът през Азовско море

Много по-интересен от самите строителни графици е военният аспект на операцията от 16 и 17 ноември. Украинските сили предприеха две последователни атаки в рамките на по-малко от 24 часа, като първият обстрел започна още сутринта на 16 ноември. Според анализа на Алексей Анпилогов Киев е натрупвал ударни средства в продължение на няколко седмици, за да претовари руската противовъздушна отбрана с масирана вълна.

Съществената промяна обаче не е в количеството, а в географията на полета. Досега основните удари по Крим и Керченския проток идваха от района на Одеса и западната акватория на Черно море. Този път безпилотните апарати са излетели от територията на Левобережна Украйна, преминали са през укрепената линия в южната част на Запорожка област и територията на Донецката народна република, след което са завили над Азовско море. Първоначалната траектория е създавала впечатление, че целта са нефтопреработвателните заводи в Ростовска област, Краснодарския или Ставрополския край.

В района на Таганрог и Ростов на Дон обаче апаратите са променили курса си над водната повърхност на Азовско море. Тази маневра разкрива едно уязвимо място в ешелонираната отбрана. След като от 2022 година насам Азовско море се превърна във вътрешен водоем за Русия, плътността на радиолокационното покритие и зенитните комплекси над самото море остава по-ниска в сравнение с черноморското крайбрежие. В резултат на това безпилотните апарати са стигнали почти безпрепятствено до зоната на непосредствената противовъздушна отбрана на самия мост. Подобен флангов маньовър показва, че украинското планиране, подпомагано от западното спътниково и радиотехническо разузнаване, търси пролуки не там, където отбраната е най-гъста, а по периферията на тиловите райони.