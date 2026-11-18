/Поглед.инфо/ Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин са провели кратък разговор на крак по време на официалния гала прием в рамките на форума на АТИС в китайския град Шънджън, съобщават международни агенции. Според разпространената информация домакинът Си Дзинпин е настанил руския и американския президент от двете страни на своето семейство, а помощникът на Кремъл Юрий Ушаков допуска възможността за пълноценна двустранна среща в кулоарите, на която вероятно ще бъде засегната и темата за Украйна.

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Протоколната хореография в Шънджън и границите на разговора на крак

Триминутно ръкостискане под прожекторите на официална вечеря рядко променя траекторията на междудържавните конфликти, но в дипломатическата практика подобни кадри служат като барометър за търпимостта между столиците. Според разпространените протоколни съобщения от 18 ноември в китайския мегаполис Шънджън руският президент Владимир Путин, американският държавен глава Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин са разменили кратки реплики на крак по време на гала приема за участниците в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). По данни на присъстващи дипломатически източници американският президент е попитал руския си колега как е, след което домакинът Си Дзинпин е заел централното място на масата заедно със съпругата си Пън Лиюен, а Путин и Тръмп са били настанени съответно отдясно и отляво на китайската първа двойка.

Тази подредба не е случайна грешка на китайския държавен протокол. В азиатската дипломатическа традиция местата непосредствено до домакина се разпределят според предварително утвърдена политическа йерархия, макар някои наблюдатели да напомнят, че при многостранни форуми като АТИС понякога се прилагат и технически критерии — например азбучен ред на икономиките или ротационен принцип на председателството. Дали настаняването в Шънджън е целенасочен сигнал на Пекин за равноотдалеченост и посреднически капацитет, или просто съвпадение на протоколните правила на форума, остава предмет на противоречиви трактовки.

Самият „разговор на крак“ (в англоезичния дипломатически жаргон — pull-aside) има строги физически ограничения. Когато двама или трима лидери разговарят с помощта на последователен превод в шумна зала за приеми, реалното време за изказване на всеки от тях не надхвърля четиридесет до петдесет секунди. В такъв отрязък не се обсъждат параметри на прекратяване на огъня, нито тарифни квоти върху полупроводници — проверява се единствено личната нагласа за по-нататъшен контакт.

Защо Пекин избра Шънджън вместо столицата за форума през 2026 година

Изборът на място за срещата на върха на АТИС на 18 и 19 ноември носи собствен икономически и исторически подтекст, който далеч надхвърля протоколните усмивки. Шънджън не е просто поредният голям град в южната китайска провинция Гуандун. През август 1980 година по инициатива на Дън Сяопин това бившо гранично рибарско селище срещу тогавашния британски Хонконг е обявено за първата специална икономическа зона в Китайската народна република. За четири десетилетия населеното място прерасна в индустриален и технологичен възел с население над седемнадесет милиона души и брутен вътрешен продукт, съизмерим с този на средно голяма европейска държава.

Тук са централите на компании, които стоят в центъра на американско-китайските търговски и технологични сблъсъци: телекомуникационният гигант Huawei, технологичният конгломерат Tencent, производителят на електрически автомобили и батерии BYD, както и производителят на безпилотни летателни апарати DJI. На няколко километра от конферентните зали се намира контейнерният терминал Янтян — едно от най-натоварените пристанища в света, през което преминава съществена част от стокообмена между Южен Китай и западните брегове на Съединените щати. Да поканиш едновременно президента на САЩ, който въведе високи мита върху китайските електромобили и промишлени стоки, и президента на Русия, чиято икономика е обект на мащабни западни финансови и технологични санкции, точно в витрината на китайския държавен капитализъм — това е демонстрация на индустриална увереност без нужда от гръмки декларации.

Институционалната архитектура на АТИС и липсата на обвързващи решения

За да се разбере защо точно този форум се превърна в сцена за първия визуален контакт между тримата лидери, трябва да се погледне към устройството на самата организация. АТИС е създаден през 1989 година в Канбера по австралийско-японска инициатива и обединява двадесет и една „членки икономики“ — формулировка, избрана умишлено, за да позволи едновременното участие на Китайската народна република, Хонконг и Тайван (под наименованието Китайско Тайпе), без да се повдига въпросът за държавния суверенитет. На тези двадесет и една икономики се падат приблизително шестдесет процента от световния брутен вътрешен продукт и близо половината от глобалната търговия.

За разлика от Световната търговска организация (СТО), чийто Апелативен орган остава парализиран от края на 2019 година заради блокираните от Вашингтон назначения на съдии, или от Съвета за сигурност на ООН, АТИС работи изцяло на принципа на консенсуса и доброволните, правно необвързващи ангажименти. От Богорските цели през 1994 година за свободна търговия и инвестиции до Визията от Путраджая 2040, приета през 2020 година, документите на форума представляват рамкови декларации за намерения. Липсата на санкционни механизми и договорни задължения намалява дипломатическия риск за участниците — никой лидер не се прибира у дома с подписан документ, който парламентът му може да отхвърли или опозицията да атакува като отстъпка. Тъкмо тази институционална лекота превръща кулоарите на АТИС в удобна неутрална територия за неформални сондажи.

Дневният ред без съгласувана рамка и сигналите на Юрий Ушаков

Показателни са уговорките, с които помощникът на руския президент Юрий Ушаков коментира перспективите пред руско-американските контакти в Шънджън. По думите му Путин и Тръмп „ще могат да проведат пълноценен разговор в кулоарите“, но дневният ред все още не е напълно съгласуван и лидерите могат да повдигнат всякакви въпроси, свързани с отношенията между големите сили и международната обстановка. В дипломатическия речник изразът „дневният ред не е напълно съгласуван“ означава само едно: между Министерството на външните работи на Русия и Държавния департамент на САЩ няма предварително изработен проект за съвместно изявление, нито постигнато съгласие по конкретни точки.

Кога в съвременната дипломация се провежда среща на високо равнище без предварително изчистен дневен ред? Обикновено в два случая — или при внезапна остра криза, която изисква незабавно деескалиране, или когато едната или двете страни предпочитат директен лидерски пазарлък пред дългата и тромава работа на ведомствените експерти. Доналд Тръмп многократно е демонстрирал скептицизъм към многостепенните бюрократични процедури и предпочита личните договорки на най-високо ниво, докато руската страна традиционно настоява за пряк диалог с Вашингтон, заобикаляйки европейските столици и институциите на Европейския съюз. Въпреки това към момента няма независимо потвърждение от Белия дом за точен час, продължителност или формат на отделна двустранна среща в Шънджън, което оставя отворена вероятността контактите да се ограничат до по-дълъг разговор в рамките на общите заседания на 19 ноември.

Украинското досие между двустранния пазарлък и липсата на мандат в АТИС

Ушаков изрично подчерта, че е малко вероятно украинският въпрос да бъде пропуснат при евентуален разговор между Путин и Тръмп. Тук възниква очевидният институционален парадокс: АТИС е строго икономически и търговски форум, в чийто устав и работни групи (като Комитета по търговия и инвестиции) не влизат въпросите на европейската сигурност или териториалните конфликти в Източна Европа. Независимо от това войната в Украйна определя режима на санкции, логистичните вериги и финансовите потоци в целия Азиатско-тихоокеански регион, поради което заобикалянето ѝ би направило всеки разговор между Москва и Вашингтон безпредметен.

Позициите на страните обаче остават разделени от трудно преодолими изисквания. Москва настоява за признаване на териториалните реалности на терен, правно обвързващ отказ от разширяване на НАТО към Украйна и вдигане на западните икономически и финансови санкции. От другата страна, Киев и европейските съюзници в ЕС и НАТО подчертават, че никакви договорености за бъдещето на Украйна не могат да бъдат сключвани без нейното пряко участие, като настояват за дългосрочни гаранции за сигурност и използване на приходите от замразените руски суверенни активи (оценявани на около 260–300 милиарда долара, основната част от които се държат в белгийския депозитар Euroclear).

Вашингтон при администрацията на Тръмп се опитва да балансира между намаляването на преките бюджетни разходи на американските данъкоплатци за външна военна помощ, натиска върху европейските държави от НАТО да поемат основната финансова тежест и използването на митнически и енергийни лостове за принуждаване на воюващите страни към преговори. Пекин от своя страна поддържа собствена линия, формулирана още в документа от дванадесет точки за политическо уреждане на кризата: официални призиви за зачитане на териториалната цялост и прекратяване на огъня, съчетани с отказ от присъединяване към западните санкции и запазване на интензивна търговия с Русия в сферата на суровините, промишленото оборудване и електрониката с двойна употреба. Дали тримата лидери в Шънджън изобщо разполагат с мандат и готовност да сближат тези три несъвместими рамки в рамките на два конферентни дни, остава дълбоко съмнително.

Търговските войни в Тихоокеанския басейн и реториката за „взаимна откритост“

Във встъпителната си реч на гала вечерята Си Дзинпин заяви, че на заседанията на 19 ноември лидерите ще обсъдят мерки за „разширяване на взаимната откритост“, пътища към „иновативен растеж“ и възможности за „практическо сътрудничество“. Подобни формулировки присъстват неизменно в речите на китайското ръководство от форума в Давос през 2017 година насам, но те влизат в остър сблъсък с реалната търговска статистика и регулаторната практика през последните години.

Докато Пекин говори за отворени пазари, търговските отношения между САЩ и Китай са обвързани с тежка мрежа от мита по Раздел 301 от американския Търговски закон, засягащи китайски електрически превозни средства, литиево-йонни батерии, слънчеви панели, стомана и алуминий. Паралелно с това Бюрото за промишленост и сигурност (BIS) към Министерството на търговията на САЩ поддържа строг експортен контрол върху усъвършенстваните чипове за изкуствен интелект и литографското оборудване, произвеждано от компании като нидерландската ASML, с цел да ограничи технологичния напредък на китайската полупроводникова индустрия. От своя страна Пекин отговори с лицензионни ограничения върху износа на критични суровини като галий, германий, графит и технологии за преработка на редкоземни елементи, без които западната отбранителна и зелена индустрия изпитва сериозен дефицит.

На фона на тези двустранни ограничения Тихоокеанският регион е разделен между конкуриращи се търговски блокове. Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (CPTPP), от което САЩ се оттеглиха през 2017 година по решение на Тръмп, вече включва Великобритания и разглежда кандидатурите едновременно на Китай и на Тайван. В същото време Всеобхватното регионално икономическо партньорство (RCEP), влязло в сила през 2022 година с водещата роля на Пекин и държавите от АСЕАН, функционира без участието на Вашингтон, който предложи като алтернатива Индо-тихоокеанската икономическа рамка (IPEF) — инициатива без класически достъп до американския пазар и без намаляване на митата. При такава фрагментация призивите за „взаимна откритост“ в Шънджън звучат по-скоро като протоколна любезност, отколкото като програма за премахване на търговските бариери.

Руският завой на изток: енергийни коридори, юанови разплащания и скрити пречки

Преди официалната гала вечеря Владимир Путин направи изказване пред бизнес срещата на върха на АТИС, в което акцентира върху изместването на центъра на световната икономика към Азиатско-тихоокеанския регион и неспособността на западните държави да сдържат своите конкуренти. Това послание отразява официалната икономическа доктрина на Москва след 2022 година — пренасочване на суровинния износ от европейските пазари към Азия и изграждане на разплащателна инфраструктура извън системата SWIFT, долара и еврото.

Цифрите показват значителен ръст на физическите обеми: двустранната търговия между Русия и Китай надхвърли прага от 240 милиарда долара годишно, а китайският юан се превърна в основната чуждестранна валута на Московската борса, особено след като санкциите на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) засегнаха Националния клирингов център на Русия и спряха борсовата търговия с долари и евро. Руският суров петрол, втечненият природен газ от проекти като „Арктик СПГ 2“, въглищата и зърното намират купувачи в Китай, Индия и Югоизточна Азия, често транспортирани чрез т.нар. сенчест флот от танкери, заобикалящи ценовия таван от 60 долара за барел, наложен от страните от Г-7.

Зад тези макроикономически показатели обаче стоят сериозни оперативни затруднения, за които официалните речи в Шънджън не споменават. Под заплахата от вторични американски санкции, въведени с президентски укази на Вашингтон, големите китайски държавни банки — включително Bank of China, ICBC и China Construction Bank — затегнаха проверките по съответствието и започнаха да бавят или отхвърлят преводи от руски контрагенти, дори когато те се извършват в юани или рубли. Освен това преговорите по ключовия инфраструктурен проект „Силата на Сибир 2“ — газопровод с капацитет 50 милиарда кубически метра годишно през територията на Монголия — се сблъскват с твърдата позиция на Пекин относно ценовата формула и обемите на гарантираното изкупуване. Зависимостта на Москва от един доминиращ азиатски купувач и един основен доставчик на индустриални стоки и автомобили създава структурна асиметрия, която трудно се прикрива с лозунги за многополюсен свят.

Триадата Вашингтон – Пекин – Москва: илюзията за равностранен триъгълник

Коментаторите често сравняват едновременното присъствие на лидерите на САЩ, Китай и Русия в Шънджън с триъгълната дипломация на Хенри Кисинджър и Ричард Никсън от 1971–1972 година, когато Вашингтон използва съветско-китайския разрив, за да отвори отношенията си с Пекин и да окаже натиск върху Москва. Подобна историческа аналогия обаче страда от фундаментален дефект: геоикономическата конфигурация през 2026 година няма нищо общо с тази от епохата на Студената война.

Днес между трите столици не съществува равностранен триъгълник. Търговският стокообмен между Съединените щати и Китай, въпреки всички мита и призиви за „намаляване на риска“ (de-risking), остава в рамките на стотици милиарди долари годишно, а американските корпорации и финансови пазари остават дълбоко преплетени с китайските производствени вериги. В същото време двустранната търговия между САЩ и Русия е сведена до символични няколко милиарда долара — основно обогатен уран за американските атомни електроцентрали, паладий и минерални торове. Руско-китайските отношения пък се базират на съвпадащ интерес от ограничаване на американското глобално влияние, но при ясна икономическа йерархия, в която Китай разполага с близо десетократно по-голям брутен вътрешен продукт от руския.

Въпросът дали Вашингтон може да предложи на Москва достатъчно значими отстъпки — например облекчаване на енергийните и банковите санкции или замразяване на разширяването на НАТО — за да дистанцира Русия от Китай, остава спорен. В Москва добре помнят променливостта на американската външна политика при смяна на администрациите в Белия дом и едва ли биха рискували стратегическото си тилово осигуряване в Азия заради временни обещания. Обратно, Пекин разполага с достатъчно лостове, за да използва руския фактор като разменна монета в собствените си преговори с Тръмп по въпросите на митата, технологичния достъп и статута на Тайван.

Вътрешнополитическите сметки зад протоколните усмивки

Всяко външнополитическо движение в Шънджън се пречупва през вътрешните икономически и политически сметки на тримата лидери, които през ноември 2026 година управляват при коренно различни, но еднакво чувствителни вътрешни ограничения. В Съединените щати администрацията на Тръмп трябва да покаже пред избирателите и бизнеса, че агресивната митническа политика и преките разговори с чуждестранните лидери водят до измерими резултати — по-ниски разходи за външни конфликти, защита на американските работни места и овладяване на инфлационния натиск, който неизбежно съпътства повишаването на вносните тарифи.

В Китай Си Дзинпин е изправен пред продължително преструктуриране на пазара на недвижими имоти, висока задлъжнялост на местните финансови платформи (LGFV), дефлационни тенденции и безработица сред младите висшисти. За Пекин запазването на стабилен достъп до външните пазари и избягването на пълномащабна търговска война с Вашингтон е въпрос на вътрешна социална стабилност — ето защо китайската дипломация инвестира огромен ресурс в организирането на форуми като АТИС в Шънджън, за да представи Китай като предвидим стожер на глобалната търговия.

В Русия военната икономика поддържа висок промишлен растеж в отбранителния сектор, но при цената на военни разходи, надхвърлящи шест процента от брутния вътрешен продукт, остър недостиг на работна ръка, висока инфлация и рекордно високи основни лихвени проценти на Централната банка на Русия, които задушават гражданското кредитиране и инвестициите. За Кремъл всяка стъпка към пробив в дипломатическата изолация на Запад и евентуално смекчаване на финансовите ограничения би облекчила натиска върху бюджета и валутния пазар. Дали краткото ръкостискане под полилеите в Шънджън ще прерасне в реална преговорна маса на 19 ноември, или ще остане просто още един протоколен кадър в архивите на АТИС, зависи от това колко от собствените си червени линии всеки от тримата е готов да престъпи без гаранция, че другите двама ще направят същото.