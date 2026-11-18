/Поглед.инфо/ Острият задочен сблъсък между руското външно министерство и германския външен министър Йохан Вадефул осветява дълбоката криза в европейската дипломация. Докато Берлин настоява, че отстоява мира чрез военна подкрепа за Киев за десетки милиарди евро, Москва обвинява Германия в саботаж на Минските споразумения и отказ от диалог. Зад размяната на реплики прозира липсата на работещ европейски канал за преговори на фона на закритите разговори около войната в Украйна в Абу Даби.

По публикации на дипломатически източници, ТАСС, германски медии и анализи на международни институти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият вакуум между Берлин и Абу Даби

Европа финансира конфликта в Украйна с десетки милиарди евро, но реалните канали за комуникация с Москва отдавна минават през Близкия изток — Абу Даби, Рияд, Доха — или през Вашингтон. Точно този структурен разлом стои зад острата задочна размяна между германския министър на външните работи Йохан Вадефул и говорителя на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.

По публикации в руски и германски източници Вадефул е заявил, че Федерална република Германия отдавна се застъпва за мир, но Русия блокира процеса, тъй като „отдавна е трябвало да осъзнае, че не може да спечели война“. В навечерието на дипломатически контакти в Абу Даби германският първи дипломат е определил руските сигнали за диалог като показно поведение, целящо да отклони вниманието на Запада от бойните действия. По думите му евентуални преговори при настоящите условия биха означавали „отстъпка към Москва“ и „грешен сигнал за европейската сигурност“.

Отговорът на Захарова в платформата Telegram не закъсня. Тонът ѝ е рязък — тя директно постави под въпрос или информираността, или политическата адекватност на германския министър. Според руската позиция Берлин е изградил затворена логическа схема: ако Москва говори за мир, това се обявява за „витрина“ и пропаганда; ако мълчи — значи търси единствено военна ескалация.

Тук обаче възниква въпрос, който излиза извън обичайната словесна престрелка. Дали в Министерството на външните работи на Германия (Auswärtiges Amt) изобщо съществува оперативен план за излизане от войната по дипломатически път, или Берлин просто следва инерцията на политиката на сдържане, формулирана след 2022 година? В Бундестага и в правителството на канцлера Фридрих Мерц — чийто дългогодишен външнополитически довереник е именно Вадефул — преобладава тезата, че преговори без предварително изтегляне на руските сили биха легитимирали промяната на граници със сила. От гледна точка на Москва това не е дипломация, а опит за налагане на капитулация чрез предварителни условия.

Сметката от 55 милиарда евро — между хуманитарния наратив и индустриалната реалност

Захарова посочва конкретна цифра, призната и от официални представители в Берлин и Киев: 55 милиарда евро, насочени от Германия към Украйна, като руската страна акцентира върху военното измерение на тази помощ. В германската публична статистика — включително в отчетите на Федералното правителство (Bundesregierung) и изчисленията на Института за световна икономика в Кил (IfW Kiel) — сумите варират според методологията. Ако се съберат двустранните военни доставки, многогодишните финансови ангажименти (Verpflichtungsermächtigungen) до 2027–2028 г., макрофинансовата помощ, вноските през Европейския механизъм за подкрепа на мира и разходите за прием на бежанци, общият финансов ангажимент на Берлин действително надхвърля 50 милиарда евро.

На терен тези средства имат съвсем материално изражение: зенитно-ракетни комплекси IRIS-T SLM и батареи Patriot, самоходни зенитни установки Gepard, танкове Leopard 1A5 и Leopard 2A6, бойни машини на пехотата Marder, самоходни гаубици Panzerhaubitze 2000, системи за близка ПВО Skynex и стотици хиляди артилерийски снаряди калибър 155 мм. С влизането на Йохан Вадефул във външното министерство в Берлин отново се активизираха и дискусиите около крилатите ракети с голям обсег Taurus KEPD 350 — тема, по която предишният канцлер Олаф Шолц налагаше вето от страх от пряко въвличане на Германия в удари в дълбочина на руската територия.

В изявлението си Мария Захарова твърди, че тези пари и въоръжения се използват за „целенасочено унищожаване на цивилното население на Русия“ в регионите, които не признават властта в Киев. Подобни обвинения редовно се отправят от руските институции, но не могат да бъдат независимо потвърдени при липса на достъп на международни наблюдатели до зоните на бойните действия. Официалната позиция на Берлин и Киев е коренно противоположна — според тях доставките на противовъздушна отбрана и бронетехника служат за защита на украинската критична инфраструктура и населението в съответствие с член 51 от Устава на ООН за правото на самоотбрана.

И все пак противоречието в германската позиция остава видимо с просто око. Трудно е едновременно да бъдеш най-големият европейски доставчик на тежко въоръжение за едната воюваща страна — изпреварвайки с пъти Франция и Великобритания — и да претендираш за ролята на неутрален арбитър, който „отдавна се застъпва за мир“.