Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан

/Поглед.инфо/ Докато Берн демонстративно спира реекспорта на швейцарски боеприпаси за Украйна в името на свещения неутралитет, десетки хиляди високоточни патрони от конфедерацията са открили път към Русия. Разследване на влиятелния вестник Neue Zürcher Zeitung разкрива схемата, действала от 2014 до поне 2023 година. Чрез посредници в Словения и Киргизстан продукцията на Ruag Ammotec заобикаля ембаргото, превръщайки европейския санкционен контрол в обикновена счетоводна фикция.

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Аритметиката на неутралитета между Тун и Бишкек

В швейцарския град Тун, на брега на река Аар, се намира едно от най-старите предприятия за производство на боеприпаси в Европа. Десетилетия наред държавната компания Ruag Ammotec изгражда репутация на еталон за балистична прецизност, чиято продукция не познава отклонения при екстремни температури и дистанции. Именно оттам, според разследване на цюрихския ежедневник Neue Zürcher Zeitung (NZZ), са тръгнали десетки хиляди високоточни патрони, озовали се в Русия в периода между 2014 и 2023 година.

Цифрите, изнесени от швейцарските журналисти, не изглеждат като инцидентна грешка в митническата декларация. Става дума за няколко отделни партиди от по 50 000 до 60 000 бройки. Подобен обем не обслужва нито частна колекция, нито случаен ловен излет в тайгата — това е ресурсен запас, достатъчен да обезпечи интензивната работа на десетки профилирани стрелкови разчети в продължение на месеци.

Политическият парадокс в Берн е толкова остър, че почти не се нуждае от коментар. От февруари 2022 г. насам Федералният съвет на Швейцария последователно блокира исканията на Германия, Испания и Дания за реекспорт на швейцарски 35-милиметрови снаряди за зенитните установки Gepard, бронетранспортьори Piranha III и боеприпаси за танкове към Украйна. Аргументът на швейцарската администрация винаги е един и същ: строгият Закон за военните материали (Kriegsmaterialgesetz — KMG) забранява износа на оръжие към зони на активни въоръжени конфликти. В същото време обаче — както твърди публикацията на NZZ — административната машина в Берн не е успяла да проследи собствените си високоточни калибри, потекли на изток през търговски посредници.

Граждански етикет за фронтова балистика

За да се разбере как изобщо е възможен подобен пробив в страна, прочута с банковата и митническата си педантичност, трябва да се погледне в техническата номенклатура на европейския оръжеен контрол. Швейцарското законодателство прави рязка, макар и изкуствена граница между „военни материали“ (регулирани от KMG) и „стоки с двойна употреба или гражданско предназначение“ (попадащи под ударите на по-либералния Закон за контрол на стоките — Güterkontrollgesetz, GKG).

Производителят от Тун е декларирал изнесените партиди като високоточни боеприпаси за лов и спортна стрелба. На хартия разликата изглежда ясна. Военните стандарти, произтичащи от Хагската конвенция от 1899 г., изискват куршуми с пълна метална обвивка (FMJ), докато гражданските ловни и спортни патрони често използват полуоблечени или куховърхи конструкции (като Open Tip Match — OTM), проектирани за максимална аеродинамична стабилност. На стрелбището обаче — и още повече в реални бойни условия на дистанции над 800 метра — тази юридическа дихотомия се изпарява.

По оценка на балистични експерти съвременните далекобойни снайперски системи не се интересуват от митническия тарифен номер на кутията. Платформи като руските високоточни винтовки Т-5000 или тежките далекобойни комплекси от серията СВЛК-14С, проектирани за калибри като .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) и .308 Winchester (7,62×51 мм), изискват патрони с минимални допуски в теглото на барутния заряд, дебелината на стената на гилзата и концентричността на куршума. Масовите армейски боеприпаси (като класическите 7Н1 или 7Н14 за винтовката СВД) са създадени за надеждност при груба експлоатация, но при стрелба на пределни дистанции дават разсейване, което обезсмисля скъпата оптика.

Тук се появява швейцарският фактор. Марки като RWS, Norma и Geco — всичките част от портфолиото на Ruag Ammotec — са еталон в световната прецизна стрелба. Самата компания никога не е крила профила на своята продукция, рекламирайки определени серии директно като „изборът на снайпериста“ (sniper’s choice). Когато подобен боеприпас напусне завода в Швейцария с етикет за „ловен туризъм“, той носи в себе си същата балистична еднородност, която западните специални части използват при антитерористични операции. Разликата е само в печата върху фактурата.