Скот Ритър: Не Мерц, не Макрон, не Урсула! България трябва да разговаря с Русия

/Поглед.инфо/ Европа върви към ядрена катастрофа, а политиците ѝ не осъзнават опасността! В откровен разговор на Георги Стамболиев със Скот Ритър се обсъждаТ разрушените договори за ядрено разоръжаване, американските лъжи за Ирак, войната в Украйна и опасната конфронтация с Русия. Ритър разказва как Вашингтон го е преследвал заради позициите му и отправя неочаквано предложение: България да поеме ролята на посредник между Москва и Европа! Защо според него Брюксел пречи на мира? Кой може да предотврати ядрения Армагедон? И защо българският премиер би могъл да се окаже ключова фигура?