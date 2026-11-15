Скот Ритър: Не Мерц, не Макрон, не Урсула! България трябва да разговаря с Русия

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=SAP0ht1u81A
#СкотРитър #България #Русия #Путин #САЩ #Украйна #НАТО #Европа #ЯдренаВойна #ПогледИнфо
/Поглед.инфо/ Европа върви към ядрена катастрофа, а политиците ѝ не осъзнават опасността! В откровен разговор на Георги Стамболиев със Скот Ритър се обсъждаТ разрушените договори за ядрено разоръжаване, американските лъжи за Ирак, войната в Украйна и опасната конфронтация с Русия. Ритър разказва как Вашингтон го е преследвал заради позициите му и отправя неочаквано предложение: България да поеме ролята на посредник между Москва и Европа! Защо според него Брюксел пречи на мира? Кой може да предотврати ядрения Армагедон? И защо българският премиер би могъл да се окаже ключова фигура?
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=SAP0ht1u81A
#СкотРитър #България #Русия #Путин #САЩ #Украйна #НАТО #Европа #ЯдренаВойна #ПогледИнфо
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