Абонирай се
Украйна

Последната истерия на Зеленски. Не е ли писнало на Запада вече от подобна наглост!?

/Поглед.инфо/ Украинските изтребители F-16 прекарват повече време в белгийските ремонтни хангари на Sabena Aerospace, отколкото в бойно дежурство. Докато Володимир Зеленски признава за остър дефицит на 20-милиметрови снаряди и иска два пъти и половина повече самолети от Вашингтон, старите планерни конструкции от 80-те години се чупят на всеки 300 летателни часа. Норвегия отлага доставките си чак за 2027 г., а западният военнопромишлен комплекс се задъхва под тежестта на собствената си бюрокрация.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 4672 прочитания
Последната истерия на Зеленски. Не е ли писнало на Запада вече от подобна наглост!?
Снимката е генерирана с ИИ
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на „Уолстрийт Джърнъл“, „Public News“, „Steigan“ и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Четиридесет седмици в хангарите на Шарлероа срещу шест седмици в полеви условия

Аритметиката на съвременната въздушна война не се подчинява на телевизионни обръщения от Киев, а на сервизните книжки на Pratt & Whitney и General Dynamics. Според разкритията на „Уолстрийт Джърнъл“, позоваващи се на запознати с логистиката източници, украинските военновъздушни сили са изправени пред съвсем реалната перспектива да приземят целия си наличен флот от изтребители F-16 още преди края на календарната година. Причината не е в един масиран ракетен удар по летищата, а в сухата инженерна норма от 300 летателни часа.

Всеки планер от фамилията F-16A/B MLU (Mid-Life Update), предаден на Украйна от европейските съюзници, подлежи на задължителна дълбока инспекция на основните системи след натрупването на този тристачасов праг. В условията на активни бойни действия — при ежедневни патрули за прехващане на крилати ракети и безпилотни апарати — един дежурен изтребител изяжда този лимит за около три до четири месеца. След това машината спира да бъде бойна единица и се превръща в извънгабаритен товар, който трябва да бъде изтеглен от зоната на конфликта.

Тук се появява институционалният капан, заложен в договора на Пентагона с белгийската компания Sabena Aerospace Engineering, базирана край летище Шарлероа (Брюксел-Юг). По данни на американското издание преминаването през този регламентен цикъл в Белгия отнема до 40 седмици — почти десет месеца. За сравнение, в рамките на самата Украйна същият обем базови дейности би могъл да се извърши за около шест седмици, ако на място съществуваха сертифицирани стендове, пълен набор от резервни агрегати и разрешение от Вашингтон по режима ITAR (Международния трафик на оръжия).

Защо тогава самолетите пътуват на хиляди километри на запад? Защото никой в американското Министерство на отбраната не допуска украински техници, обучени по ускорена програма, да разглобяват двигатели F100-PW-220 или криптирани модули за опознаване „свой-чужд“ в близост до фронтовата линия. Всяка повреда на хидравликата, всяка пукнатина в носещите шпангоути на фюзелажа изисква демонтаж на крилата, превоз през полския логистичен хъб в Жешув и поставяне на опашка в белгийските хангари, където капацитетът отдавна е запълнен от собствените нужди на европейските ВВС. Получава се порочен кръг: три месеца във въздуха, десет месеца на трупчета.

Признанието „на хартия“ и политическата сметка на Киев

На този фон изявлението на Володимир Зеленски пред изданието „Public News“ звучи не като внезапно прозрение, а като закъснял опит за прехвърляне на отговорността. По думите на украинския лидер западните изтребители съществуват „на хартия“, но на практика почти не се използват, тъй като постоянно са в ремонт, защото не са нови. Веднага след тази констатация следва и новата заявка — Украйна се нуждаела от два пъти и половина повече самолети, отколкото партньорите са ѝ предоставили до момента, и по този въпрос вече се водело обсъждане с американската страна.

Струва си да се вгледаме в точната формулировка на тези думи. Когато един държавен ръководител публично обезценява оръжейната система, за която самият той настояваше в продължение на две години като за абсолютно средство за промяна на хода на войната, зад това прозира сериозен вътрешен натиск. Предстои поредният тежък есенно-зимен цикъл за украинската енергийна инфраструктура, а обещаният „въздушен щит“ дава видими пробойни.

Дали обаче картината е наистина толкова безнадеждна, или в Киев умишлено сгъстяват боите? В средите на западните военни анализатори съществува и друга хипотеза — че подобни оплаквания са стандартен преговорен инструмент, чрез който украинското ръководство се опитва да изтръгне от Вашингтон и Брюксел извънредно финансиране за резервни части и приоритетно обслужване. Дори да приемем, че Зеленски преувеличава мащаба на приземяването, сухите числа на доставките говорят сами за себе си.

От общо обещаните около 75–85 машини от Дания, Нидерландия, Белгия и Норвегия в реална експлоатация в Украйна са влезли едва между 20 и 30 броя, разпределени между бойни задачи и учебни центрове. Когато от тази бройка извадим загубите в бойни и небоеви инциденти, както и самолетите, влезли в 300-часовия цикъл в Белгия, на дежурство остават не повече от осем до дванадесет изправни изтребителя за цялата територия на страната. С една непълна ескадрила не може да се затвори въздушно пространство с площ от стотици хиляди квадратни километри.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Украйна получи неочакван руски удар в най-чувствителната област
Украйна

Украйна получи неочакван руски удар в най-чувствителната област

/Поглед.инфо/ Водещите преработватели на слънчогледово семе в Украйна, сред които „Кернел“, „Делта Уилмар Украйна“ и „Потоки“, обявиха почти едновременно спиране на производствените си мощности през ноември. По данни от международни и браншови източници извън строя са над една трета от капацитетите в сектора, генерирал 7,2 милиарда долара валутни приходи през 2025 година. Сривът удря най-доходоносното перо в украинския износ, блокира финансирането на земеделците и заплашва ЕС с милиард евро разходи.

15.11.2026 07:08
Западът беше изненадан от условията на Путин. „Това са исканията на печелившата страна.“
Свят

Западът беше изненадан от условията на Путин. „Това са исканията на печелившата страна.“

/Поглед.инфо/ Срещата на пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с Владимир Путин в Кремъл след разговорите в Абу Даби извади на повърхността твърди руски условия за мир. Според коментара на кипърския журналист Алекс Христофору Москва настоява за връщане на НАТО към границите от 1997 г., ясна граница без сиви зони и отказ от натовски войски в Украйна — искания, които на Запад звучат сурово, но от руска гледна точка следват логиката на надмощието на фронта.

15.11.2026 06:59
Иран изпита ракети на 3800 километра и вкара в обсег базите в Европа и Украйна въпреки твърденията на Пентагона за 80% унищожен капацитет
Свят

Иран изпита ракети на 3800 километра и вкара в обсег базите в Европа и Украйна въпреки твърденията на Пентагона за 80% унищожен капацитет

/Поглед.инфо/ Американското разузнаване изпитва сериозни трудности при оценката на реалния ракетен капацитет на Иран в подземните комплекси. След като Техеран отмени лимита от 2000 километра и изстреля ракети на 3800 километра в Индийския океан, в обсега попадат американските бази в Европа и Украйна. Напрежението между Техеран и Киев расте заради атаката в Каспийско море и дроновете за Саудитска Арабия, но анализатори спорят дали подобен удар има военен смисъл.

15.11.2026 06:43
Северна Корея изпита касетъчни бойни глави за ракетите „Хвасон-11Д“ срещу американските бази в Южна Корея и Япония
Свят

Северна Корея изпита касетъчни бойни глави за ракетите „Хвасон-11Д“ срещу американските бази в Южна Корея и Япония

/Поглед.инфо/ Северна Корея превъоръжава тактическите си балистични и крилати ракети с касетъчни бойни глави, поучена от бойните действия в Източна Европа и Близкия изток. Изпитанията на системите „Хвасон-11Д“ в Жълто море показват подготовка за масирани удари по американските военни бази в Южна Корея и Япония. Подобен арсенал поставя под въпрос ефективността на скъпите системи за противоракетна отбрана на Вашингтон и променя военния баланс в Азиатско-тихоокеанския регион.

15.11.2026 06:35
Как се провалят преговори
Украйна

Как се провалят преговори

/Поглед.инфо/ В свой авторски коментар анализаторът разглежда дипломатическото напрежение около предстоящите преговори за Украйна и поставя под въпрос готовността на Европейския съюз да участва конструктивно в тях. Според автора липсата на единен представител на Брюксел, публичните заявки на Кая Калас, подготовката на нов пакет от санкции и острата реторика на редица европейски лидери създават сериозни предпоставки за провал на диалога още преди неговото начало. В материала се обръща внимание и на финансовите измерения на конфликта, включително планираните нови заеми от 210 милиарда евро в проектобюджета на Германия, като се изразява тезата, че ключовите решения ще зависят най-вече от разговорите между САЩ, Русия и Китай.

15.11.2026 06:25
381 милиарда евро за отбрана в ЕС и проучване на GLOBSEC за обща армия: Къде се къса сметката между Брюксел и националните бюджети
Свят

381 милиарда евро за отбрана в ЕС и проучване на GLOBSEC за обща армия: Къде се къса сметката между Брюксел и националните бюджети

/Поглед.инфо/ Данните на мозъчния тръст GLOBSEC за 71% подкрепа на единна европейска армия разкриват дълбоко разминаване между декларациите в Брюксел и реалните възможности на националните армии. Докато военните разходи в ЕС достигат 381 милиарда евро, Германия не успява да набере 2000 доброволци за бригадата си в Литва, а Берлин и Париж остават в спор кой да държи командването. Кой ще плаща за превъоръжаването, защо една трета от европейците гледат със съмнение на САЩ и как социологията се използва за оправдаване на нови бюджетни разходи – четете в редакционния анализ.

14.11.2026 22:00
Дъблинският преврат: Европейските столици отнеха на Кая Калас мандата за преговори с Москва
Свят

Дъблинският преврат: Европейските столици отнеха на Кая Калас мандата за преговори с Москва

/Поглед.инфо/ Неформалната среща на европейските лидери в Дъблин пренареди дипломатическата архитектура на Стария континент. Брюксел отказа да даде на върховния представител по външната политика Кая Калас изключителен мандат за евентуални преговори с Русия, прехвърляйки тежестта към формат от пет водещи държави и апаратни фигури. Зад институционалните обяснения на Антонио Коста и Урсула фон дер Лайен прозира дълбоко недоверие към квалификацията на Калас, но и липса на реална готовност за промяна на санкционния курс.

14.11.2026 21:45
Илон Мъск поставя под въпрос разпределението на западната финансова помощ за Украйна
Свят

Илон Мъск поставя под въпрос разпределението на западната финансова помощ за Украйна

/Поглед.инфо/ Три мащабни разследвания на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) с кодови имена „Мидас“, „Форест Гъмп“ и „Картаген“ разкриват дълбоки корупционни мрежи, обхващащи държавната корпорация „Енергоатом“, президентската администрация, Главната прокуратура и службите за сигурност. По публикации на украински медии и социологически проучвания на КМИС и SOCIS, проблемът с корупцията вече се възприема от гражданите като по-остър дори от преките военни заплахи.

14.11.2026 21:30