Яков Кедми: Тръмп срещу Путин и Си - сблъсъкът между политическото шоу и държавническия разум!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Ще бъде ли свален Доналд Тръмп, преди да завърши мандата си? Готви ли се нова война с Иран, която да парализира американския президент? Във втората част на разговора ми със Саймън Ципис обсъждаме прогнозата му за импийчмънт, масови протести и ожесточена битка между глобалистите и американските патриоти. Защо Нетаняху и Зеленски според него имат общ интерес от политическото отслабване на Тръмп? Какво очаква Израел след изборите и кой поддържа конфликтите в Близкия изток? Един разговор за властта, войната и опасните сценарии пред света.

14.11.2026 18:00