/Поглед.инфо/ Северна Корея превъоръжава тактическите си балистични и крилати ракети с касетъчни бойни глави, поучена от бойните действия в Източна Европа и Близкия изток. Изпитанията на системите „Хвасон-11Д“ в Жълто море показват подготовка за масирани удари по американските военни бази в Южна Корея и Япония. Подобен арсенал поставя под въпрос ефективността на скъпите системи за противоракетна отбрана на Вашингтон и променя военния баланс в Азиатско-тихоокеанския регион.

По публикации в международни медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Полигонът в Жълто море и техническата анатомия на „Standard Type-2“

Докато вниманието на световните агенции остава приковано към фронтовете в Източна Европа и напрежението около Иран, на Корейския полуостров се извършва тиха, но структурна промяна във военния баланс. В края на октомври и началото на ноември 2026 г. Корейската народна армия (КНА) проведе серия от изпитателни стрелби, които излизат далеч извън рамките на обичайната пропагандна демонстрация. На 1 ноември севернокорейските подразделения изстреляха тактически балистични ракети „Хвасон-11Д“ по необитаем островен полигон в акваторията на Жълто море.

Според официалните съобщения на Централната корейска телеграфна агенция (КЦТА) новата бойна глава, обозначавана в западните аналитични сводки като Standard Type-2, е поразила и опожарила площ от 12 до 13 хектара. Публикуваните от Пхенян кадри с висока резолюция показват характерното равномерно разсейване на десетки малки огнища на детонация, типично за касетъчните суббоеприпаси. Разбира се, в подобни случаи липсва независимо телеметрично потвърждение от трета страна, а данните на Обединения комитет на началник-щабовете в Сеул (JCS) остават частично засекретени.

Тук обаче не става дума за поредния опит на Пхенян да стресне съседите си с шумен фойерверк. Самата платформа „Хвасон-11Д“ представлява компактен, по-лек вариант от семейството на твърдогоривните квазибалистични ракети KN-23 („Хвасон-11Га“), проектиран за пускови установки с четири направляващи контейнера. Това означава само едно — масовост на залпа на ниво бригада или дивизия.

За разлика от монолитната фугасна бойна глава с маса около 500 килограма, която издълбава дълбок кратер в бетона, касетъчният заряд работи по съвсем различна физика. Една дупка в пистата на военно летище се запълва от инженерните подразделения (като специализираните екипи RED HORSE на американските ВВС) за четири до шест часа с бързовтвърдяващи се полимерни смеси. Когато обаче върху площ от 130 000 квадратни метра се разпръснат стотици осколъчно-фугасни и запалителни суббоеприпаси, картината на терена се променя коренно. Паркираните на открито изтребители, цистерните с авиационно гориво JP-8, радарните антени и транспортно-зареждащите машини се превръщат в решето едновременно.

Тихата революция в крилатите ракети на Корейската народна армия

Само пет дни след стрелбите с „Хвасон-11Д“ севернокорейските военни повториха експеримента, но този път носителят беше крилата ракета. По оценки на специалисти по ракетно въоръжение подобна стъпка бележи качествен скок в инженерната култура на Академията на отбранителните науки на КНДР. Доскоро крилатите ракети от сериите „Хвасал-1“, „Хвасал-2“ и морската „Пулхвасал-3-31“ заемаха второстепенно място в доктрината на Пхенян, където абсолютен приоритет имаха балистичните носители.

Интегрирането на касетъчна бойна глава в корпуса на крилата ракета е значително по-сложна задача, отколкото при балистичния снаряд. Поради строгите ограничения в обема и теглото конструкторите са принудени да търсят труден компромис — намаляване на горивните резервоари (и съответно на максималната далечина на полета) за сметка на по-тежък и обемен контейнер със суббоеприпаси. Освен това отварянето на касетата изисква прецизен радиовисотомер или барометричен взривател, който да задейства разпръскването на точно определена височина над целта, без да наруши аеродинамичната устойчивост на апарата в последните секунди преди удара.

Защо Пхенян влага ресурс в подобна хибридна конфигурация? Отговорът се крие в профила на полета. Докато балистичната ракета „Хвасон-11Д“ лети по ниска, маневрираща траектория на височина 30–50 километра, дозвуковата крилата ракета следва релефа на местността на едва 30 до 50 метра над земята или морската повърхност. Комбинираният удар от двете системи поставя всяка противовъздушна отбрана в състояние на сензорно претоварване — радарите трябва едновременно да следят хоризонта за нисколетящи цели и горната полусфера за падащи под стръмен ъгъл бойни блокове.