Украйна получи неочакван руски удар в най-чувствителната област

/Поглед.инфо/ Водещите преработватели на слънчогледово семе в Украйна, сред които „Кернел“, „Делта Уилмар Украйна“ и „Потоки“, обявиха почти едновременно спиране на производствените си мощности през ноември. По данни от международни и браншови източници извън строя са над една трета от капацитетите в сектора, генерирал 7,2 милиарда долара валутни приходи през 2025 година. Сривът удря най-доходоносното перо в украинския износ, блокира финансирането на земеделците и заплашва ЕС с милиард евро разходи.

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Валутният гръбнак на Киев се пропука там, където никой не очакваше

Когато в рамките на няколко дни водещите индустриални групи в една държава изгасят котлите и обявят пълно технологично спиране, проблемът отдавна е напуснал рамките на обикновената пазарна корекция. През ноември 2026 година точно това се случи в украинския маслодаен и мазнинен сектор — отрасълът, който през последните четири години крепеше търговския баланс на страната далеч по-ефективно от металургията или суровото зърно.

За непосветените слънчогледовото олио звучи като битова стока от рафта в супермаркета. В счетоводните книги на Националната банка на Украйна и Министерството на аграрната политика обаче то представлява чиста валутна ликвидност с уникална плътност на стойността. Според статистиката на отрасловата асоциация „Укролияпром“, дори в тежката 2025 година валутните постъпления от износа на продукти от маслодайната индустрия са надхвърлили 7,2 милиарда долара. Година по-рано — през 2024-та — само рафинираното и нерафинираното слънчогледово масло е формирало около 12,3% от целия стоков износ на Украйна, а заедно със шрота и маслодайните семена делът доближава 15%.

Истинската причина Киев да пази този сектор като зеницата на окото си се крие в простата транспортна аритметика. При разрушени или силно ограничени пристанищни терминали и претоварена железопътна мрежа на „Укрзализниця“ всеки тон товарен капацитет е на злато. Един тон изнесено растително масло носи около 1300 долара приход, докато един тон пшеница едва доближава 220 долара. Шесткратна разлика в генерираната валута за една и съща логистична единица — ето защо цистерните с олио винаги са се ползвали с абсолютен приоритет на релсите и кейовете пред зърновозите. Когато този поток пресъхне, дупката в платежния баланс не може да бъде запълнена с никакъв обем фуражна царевица.

Верижната реакция в заводите: от „Кернел“ до „Потоки“ и „Делта Уилмар“

Хронологията на корпоративните съобщения от началото и средата на ноември изглежда като синхронизирано отстъпление от пазара. Първият голям сигнал дойде от агрохолдинга „Кернел“ — структура с приходи от 4,4 милиарда долара за финансовата 2026 година и безспорен хегемон в преработката и износа на слънчогледово масло в Черноморския басейн. Компанията обяви преустановяване на работата на всички свои маслоекстракционни заводи, позовавайки се на масирани въздушни удари по енергийната и промишлената инфраструктура. Формулировката в браншовите бюлетини е категорична: не става дума за кратка профилактика или планов ремонт, а за „пълно технологично спиране“ и незабавно прекратяване на всички покупки на суровина от земеделските производители.

Почти веднага след „Кернел“ в принудителен престой излезе и контролираната от сингапурски капитали компания „Делта Уилмар Украйна“ (Delta Wilmar Ukraine). Дружеството спря всички свои производствени мощности, включително ключовия си завод за екстракция и рафиниране в Одеска област — предприятие, разположено в непосредствена близост до пристанищния възел „Пивденни“ (Южни), което досега служеше като основна врата за експорт към Европа и Азия.

Веригата продължи навътре в страната. Маслобойната „Потоки“ в град Днепър (Днепропетровска област) също прекрати изкупуването и преработката на слънчогледово семе. Паралелно с това групата „Виктор и К“ — един от най-големите производители на бутилирано слънчогледово олио и майонеза под популярната марка „Короливски вкус“ (базиран в Кировоградска област) — ограничи рязко производството и доставките си, пристъпвайки към съкращения на персонал.

По оценки на пазарни наблюдатели само в рамките на ноември извън строя са излезли повече от една трета от всички преработвателни мощности в украинската маслодайна индустрия. И това се наслагва върху вече натрупания спад от предходните месеци, когато мултинационални и местни гиганти като „Астарта“ (Astarta), „Бунге“ (Bunge), ADM и Allseeds вече бяха обявили пълно или частично замразяване на своите линии.