Абонирай се
Русия

Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите

/Поглед.инфо/ От 1 февруари 2027 г. в Русия влиза в сила държавният стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 за дирижаблите, одобрен от Росстандарт. Документът цели да отвори регулаторен коридор за тежки товарни платформи в Арктика, където стотици селища и находища нямат целогодишни пътища. Зад инженерните проекти на Ростех и частните бюра обаче стоят сметки за десетки милиарди рубли, липса на реални поръчки, дефицит на кадри и остър сблъсък с паричната политика и китайската конкуренция.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 7921 прочитания
Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите
Снимката е генерирана с ИИ
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в специализирани технологични и икономически издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Арктическият капан и аритметиката на безпътицата

В руската Арктика географията диктува счетоводството по начин, който в европейската част на континента изглежда абсурден. Според данни на експертния център ПОРА на тази територия са разположени 725 населени места, като едва 429 от тях разполагат с целогодишна пътна връзка с регионалните центрове. Останалите 296 селища съществуват в режим на сезонна обсада – през лятото разчитат на речната навигация по Об, Енисей и Лена, през зимата чакат замръзването на блатата и реките, за да тръгнат колоните по така наречените зимници, а в промеждутъците остават единствено на скъпата авиация. Приблизително 17 процента от населените места в арктическата зона нямат никаква сухопътна алтернатива извън зимните ледени трасета.

Когато пролетта разтопи леда по река Лена или превърне тундрата в непроходимо блато, всяка доставка на дизелово гориво, сондажни тръби, трансформатори или обикновени хранителни продукти се превръща в скъпа логистична операция. Строителството на асфалтов път или железопътна линия върху вечно замръзнала почва струва стотици милиони рубли на километър и изисква постоянна поддръжка заради пропадането на грунда при топене. Подобна инвестиция се изплаща единствено при гигантски, десетилетен товаропоток като този от Норилск или находищата на полуостров Ямал. За средно по размер златно, медно или редкоземно находище на стотици километри от брега на Северния ледовит океан полагането на релси е икономическо самоубийство.

Авиацията също удря в стена. Тежкият транспортен самолет Ил-76ТД иска дълга бетонна писта, чието изграждане и чистене от сняг в полярната нощ гълта колосални бюджети. Тежкият хеликоптер Ми-26 може да кацне почти навсякъде и вдига до 20 тона на външно окачване, но разходът му на авиационен керосин надхвърля три тона на час, а обсегът му с максимален товар е ограничен до няколкостотин километра. Така се затваря порочният кръг на руския Север – без транспортна инфраструктура находището не може да бъде разработено, а без разработено находище никой няма да финансира инфраструктурата.

Тъкмо в тази празнина между бетонната писта и хеликоптерната площадка руските ведомства отново вадят от архивите идеята за товарния дирижабъл.

Какво всъщност решава ГОСТ Р 71967.7-2026 и какво оставя на хартия

На 22 октомври 2026 г. със заповед на Росстандарт беше утвърден националният стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 „Дирижабли. Общи спецификации“, който влиза в сила на 1 февруари 2027 г. В публичното пространство подобни новини често се подават като сигнал за предстоящо масово небесно строителство, но сухият прочит на административната реалност показва друго. Един държавен стандарт не създава нито заводи, нито композитни материали, нито двигатели, нито платформи за кацане в тундрата.

Документът задава базовите технически изисквания към конструкциите на дирижаблите, техните възли, агрегати и съпътстващата наземна инфраструктура, като запълва празнотите в действащата нормативна база на гражданската авиация. Без такъв стандарт нито един конструктор не може да сертифицира сериен апарат за търговски превози, нито застрахователните компании биха поели риска да покрият товара му. В този смисъл ходът на Росстандарт е задължителна бюрократична основа, без която индустрията не може да мръдне от фазата на експерименталните прототипи.

Само че самият стандарт вече носи в себе си сериозно ограничение. По оценка на специалисти от бранша новият ГОСТ не обхваща редица перспективни хибридни схеми – като хелистатите и планостатите, при които статичната подемна сила на газа се комбинира с носещи винтове или аеродинамичен корпус с подемна сила. А именно хибридните апарати се сочат от повечето инженери като единствения жизнеспособен вариант за работа при поривисти арктически ветрове и резки температурни амплитуди. С други думи, докато държавата приема правила за класическите и полутвърдите конструкции, най-сложните инженерни концепции отново остават в сивата зона на ведомствените изключения и тепърва ще чакат отделна нормативна уредба.

Има и още един детайл, който често се премълчава при подобни анонси. Между приемането на ГОСТ и първия редовен търговски курс лежат години на стендови изпитания, сертифициране на всеки отделен компонент, изграждане на система за техническо обслужване и създаване на школа за пилоти-аеронавти, каквато в съвременна Русия практически не съществува.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.
Америка

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.

/Поглед.инфо/ Лицензът за производство на ракети „Пейтриът“ за Украйна остава блокиран в Пентагона на ниво заместник-министър по придобиванията Майкъл Дъфи, въпреки твърденията за постигнато през октомври съгласие между Марко Рубио и Пит Хегсет. Докато Киев алармира за остър недостиг заради пренасочване на прехващачи към Близкия изток, европейските столици са изправени пред сметката за евентуални заводи, а край Доброполие се съобщава за тежки загуби и редки танкови боеве.

16.11.2026 06:56
Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев
Русия

Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

/Поглед.инфо/ Руски Телеграм канали разпространиха непотвърдени твърдения, че силови структури са поискали от Кремъл отмяна на негласната забрана за физическо отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски. Повод за слуховете стават системните удари по балтийския терминал Уст-Луга. Зад информационния шум обаче прозират по-дълбоки въпроси: променя ли Москва доктрината си за водене на войната, или става дума за психологически натиск, вътрешна пропаганда и подготовка за преговорни пазарлъци.

16.11.2026 06:43
Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан
Европа

Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан

/Поглед.инфо/ Докато Берн демонстративно спира реекспорта на швейцарски боеприпаси за Украйна в името на свещения неутралитет, десетки хиляди високоточни патрони от конфедерацията са открили път към Русия. Разследване на влиятелния вестник Neue Zürcher Zeitung разкрива схемата, действала от 2014 до поне 2023 година. Чрез посредници в Словения и Киргизстан продукцията на Ruag Ammotec заобикаля ембаргото, превръщайки европейския санкционен контрол в обикновена счетоводна фикция.

16.11.2026 06:33
Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва
Украйна

Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби оставиха европейските делегации пред затворените врати на залата. Според публикации в китайския портал Baijiahao, неочакваната гъвкавост на Владимир Путин към евентуално европейско участие е изненадала дори Пекин и е предизвикала смут в Брюксел, завършил с тихото отстраняване на Кая Калас от ролята на едноличен преговарящ в полза на съвместна дипломатическа група.

16.11.2026 06:25
САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар
Свят

САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар

/Поглед.инфо/ Докато преговорите за Украйна и Корейския полуостров тъпчат на място, Вашингтон, Москва и Пекин търсят спешен консенсус по неочаквана тема – ограничаването на изкуствения интелект в ядрените командни системи. Новите математически модели, автономните кодинг агенти и военни платформи като Maven създават опасна илюзия за гарантиран първи удар. Защо алгоритмите връщат света на ръба на ядрената грешка и каква е цената на „пристрастието към автоматизацията“ в щабовете?

16.11.2026 06:12
Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал
Украйна

Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал

/Поглед.инфо/ Двудневните преговори в Абу Даби преобърнаха логиката на украинския конфликт, измествайки фокуса от временно примирие по фронтовата линия към нова глобална архитектура на сигурността. Докато дипломатите пренареждат дневния ред без европейско участие, данни на украинското военно разузнаване разкриват тревожни темпове на руското ракетно производство и модернизацията на „Искандер-М“, а срив в сателитната система Starshield поставя противовъздушната отбрана на Киев в критична зависимост.

16.11.2026 05:54
Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас
Свят

Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас

/Поглед.инфо/ Германската икономика навлиза в зимния отоплителен сезон с газохранилища, запълнени едва на 61-62 процента, което е с близо 19 процентни пункта под законово заложения праг. На фона на скока на борсовите котировки над 100 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 година, енергийният сектор на страната е изправен пред реален риск от режим на електрозахранването и принудително свиване на индустриалното производство.

15.11.2026 22:00
Според военни анализатори боевете без пряко човешко участие в Украйна преминават към автономни алгоритми за разпознаване на цели
Свят

Според военни анализатори боевете без пряко човешко участие в Украйна преминават към автономни алгоритми за разпознаване на цели

/Поглед.инфо/ Съвременните бойни действия в Източна Европа превърнаха сблъсъците между безпилотни наземни платформи и летящи апарати в ежедневна фронтова реалност без пряко физическо присъствие на войници в зоната на огъня. Според военни анализатори дистанционното управление скоро ще отстъпи място на напълно автономни системи с изкуствен интелект, тъй като човешкият мозък не издържа на темпото на съвременната война, а липсата на глобални договори прави този процес необратим.

15.11.2026 21:45