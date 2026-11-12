Путин обсъди резултатите от преговорите в Абу Даби със Съвета за сигурност

/Поглед.инфо/ Специалните пратеници на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер докладваха в Кремъл оценките си от тристранните консултации в Абу Даби, преди Владимир Путин да свика Съвета за сигурност. Според изявленията на руския преговарящ Владимир Медински централната тема на разговорите вече е следвоенната европейска архитектура на сигурност, а Москва официално предложи на Вашингтон да организира хуманитарна евакуация от Константиновка след петдневно разминиране.

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Константиновка като тестов полигон за примирие на терен

Най-важният сигнал от заседанието в Кремъл на 12 ноември не са общите фрази за „приближаване към мира“, а конкретното предложение на Владимир Путин американската страна да организира хуманитарна мисия за извеждане на цивилни от Константиновка в Донецка област.

По думите на руския президент операцията ще изисква пет дни за разминиране на подстъпите към града, като той изрично твърди, че руските сили контролират населеното място и са готови да гарантират сигурността на евакуацията. Към момента няма независимо потвърждение от украинския Генерален щаб или от международни наблюдатели за пълния контрол върху всеки квартал на града, нито официален отговор от Киев дали ще приеме подобен локален режим на прекратяване на огъня.

Изборът на Константиновка е всичко друго, но не и случаен. В географския и военен разрез на Донбас този град представлява южната ключалка на цялата агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка, последният голям укрепен индустриален пояс под контрола на Въоръжените сили на Украйна в Донецка област. Градът лежи в долината на река Кривой Торец, на пресечната точка на стратегическото шосе Н-20 и трасето Т-0504, което свързва Покровск с Часов Яр, както и на ключов железопътен възел. Който държи Константиновка, контролира логистичните артерии към Краматорск от юг.

Именно тук се появява първото сериозно противоречие в заявената схема. Военните инженери знаят прекрасно какво представлява един индустриален град в Донбас след месеци позиционни боеве – гъсто минирани подходи с противотанкови мини ТМ-62, разпръснати противопехотни мини ПФМ-1 „Лепесток“, сеизмични мини ПОМ-3, невзривени 152-милиметрови и 155-милиметрови артилерийски снаряди, а над всичко това – оптични FPV дронове, които не се влияят от средствата за радиоелектронна борба. За пет денонощия (120 часа) сапьорите не могат да разминират град с подобна площ и разрушена промишлена инфраструктура. Единственото технически осъществимо за такъв срок е прочистването на един-единствен тесен, маркиран с флагове пътен коридор за извеждане на хора.

Тогава защо Москва отправя тази оферта директно към Вашингтон, прескачайки ООН, ОССЕ и Международния комитет на Червения кръст?

Отговорът лежи в правната и политическата механика на признаването. Ако американски представители, военни координатори или хуманитарни екипи, упълномощени от Белия дом, влязат в Константиновка при руски гаранции за сигурност, Съединените щати на практика признават руския териториален контрол на терен, без да се налага да подписват нито един дипломатически протокол за промяна на границите. Едновременно с това Кремъл поставя Киев в неудобна позиция: ако украинската артилерия откъм Дружковка откаже да спазва петдневната пауза, отговорността за провала на хуманитарната акция автоматично пада върху украинското командване пред очите на емисарите на Доналд Тръмп.

Директният канал Абу Даби – Кремъл и изключването на Европа

Хронологията на събитията от 11 и 12 ноември показва архитектура на преговорите, в която Европейският съюз отсъства не само физически, но и концептуално. По информация от президентския помощник Юрий Ушаков, специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са пристигнали в Москва сутринта на 12 ноември директно от столицата на Обединените арабски емирства, където ден по-рано са приключили тристранните консултации между представители на Русия, САЩ и Украйна.

Преди да събере постоянните и непостоянните членове на Съвета за сигурност, Путин е провел закрит разговор именно с Уиткоф и Кушнер, които по думите на Ушаков са изложили подробно своите оценки за свършеното в Абу Даби. Едва след това руският президент е поканил собствения си преговорен екип да докладва пред висшето военно-политическо ръководство.

Фигурите на Уиткоф и Кушнер обясняват стила на този процес много по-точно от всякакви официални декларации. Нито един от двамата не принадлежи към кариерната дипломация на Държавния департамент или към традиционните атлантически тинк-танкове във Вашингтон. И двамата идват от сектора на едрите сделки с недвижими имоти, преговорите със суверенните фондове в Персийския залив и транзакционната дипломация, довела до Авраамовите споразумения в Близкия изток през 2020 година. В този модел идеологическите формулировки за „правила на международния ред“ нямат особена тежест; значение имат активите, пасивите, контролът върху инфраструктурата и проверимите гаранции.

Не по-малко показателен е изборът на Абу Даби за място на тристранните консултации. Женева и Виена – традиционните площадки от епохата на Студената война – отдавна загубиха неутралния си статут, след като Швейцария и Австрия се присъединиха към санкционните пакети на ЕС. Истанбул пък носи тежката политическа обремененост от провалените договорености през пролетта на 2022 година. За разлика от тях Обединените арабски емирства под управлението на Мохамед бин Зайед през последните четири години се превърнаха в незаменим финансов клирингов център, логистичен хъб и тих посредник, през когото минаха десетки от най-сложните размени на военнопленници между Москва и Киев. В Абу Даби никой не изнася морализаторски речи пред камерите, а личните връзки на Кушнер и Уиткоф с емирските фондове гарантират пълна информационна херметичност.

В тази конфигурация Брюксел, Париж, Берлин и Лондон са сведени до ролята на платци, които финансират украинския бюджет и понасят индустриалната цена на скъпата енергия, но нямат място на масата, където се чертаят контурите на следвоенна Европа. Дали европейските столици ще приемат без съпротива сделка, сключена без тях, остава един от най-големите въпросителни знаци пред целия процес.

Завръщането на Владимир Медински и сянката на Истанбул

Първият оратор на брифинга пред Съвета за сигурност беше ръководителят на руската делегация Владимир Медински. В кадровия подбор на Кремъл подобни назначения никога не са случайни или протоколни.

Медински – президентски помощник, бивш министър на културата и ръководител на руската преговорна група в Гомел и Истанбул през февруари–април 2022 година – е живият символ на институционалната приемственост в руската позиция. Връщането му начело на делегацията в Абу Даби изпраща ясно послание към Вашингтон и Киев: за Москва настоящите консултации не започват на чисто, а представляват продължение на прекъснатия истанбулски процес, коригиран с териториалните и военните реалности от последните четири години.

Струва си да се вгледаме внимателно в премерената формулировка на Медински след завръщането му от Емирствата. Според разпространените му думи страните са се приближили до мир, но „сега много зависи от всички участващи страни“. В дипломатическия речник втората половина на това изречение е класическа застраховка. Москва демонстрира конструктивност пред пратениците на Белия дом, но предварително залага аргументацията, с която при евентуален срив вината ще бъде прехвърлена върху вътрешната съпротива в Киев или върху намесата на европейските столици.

Европейската архитектура на сигурност: старият спор в нова опаковка

По оценка на Медински централната тема в Абу Даби е била обсъждането на бъдещата европейска архитектура на сигурност след приключването на конфликта в Украйна. Зад тази абстрактна фраза стоят съвсем конкретни военни системи, договори и географски линии, които определят баланса на силите на континента за десетилетия напред.

За да се разбере какво всъщност се договаря зад затворените врати в Абу Даби и Москва, трябва да се върнем към 17 декември 2021 година. Тогава руското външно министерство връчи на САЩ и НАТО два проекта за договори за гаранции за сигурност. Основните искания в тях включваха правно обвързващ отказ от по-нататъшно разширяване на Алианса на изток, изтегляне на военната инфраструктура на НАТО към границите от май 1997 година (момента на подписването на Основополагащия акт Русия – НАТО) и забрана за разполагане на ударни ракетни системи в близост до руските граници. Тогава Вашингтон и Брюксел отхвърлиха тези искания като неприемливи.

Четири години по-късно същата тема се връща като централна точка в тристранните разговори, но вече под диктовката на изтощителна война и променена администрация във Вашингтон. Какво може да съдържа подобна архитектура в края на 2026 година?

На първо място, извънблоков и неутрален статут на Украйна – не като временна декларация, а като правно закрепен ангажимент, подкрепен от отказ на САЩ да придвижват членството на Киев в НАТО. На второ място, строги ограничения върху номенклатурата и обсега на въоръженията, които могат да се намират на украинска територия: лимити за далекобойни крилати и балистични ракети (като ATACMS, Storm Shadow/SCALP, Taurus или бъдещи американски хиперзвукови комплекси), както и забрана за чужди военни бази и учебни центрове. На трето място, преговори за нова двустранна рамка за контрол над въоръженията в Европа на мястото на погребания през 2019 година Договор за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег (ДРСМО) и изтеклия договор Нов СТАРТ.

Тук обаче възниква фундаментално противоречие, което никой в Москва или Вашингтон не бърза да обясни публично. Може ли сигурността в Европа да бъде гарантирана чрез двустранна сделка между Кремъл и Белия дом, ако държави като Полша, Финландия, Швеция, Великобритания и Франция откажат да я легитимират и продължат собствените си програми за превъоръжаване и разполагане на контингенти по източния фланг? Историята на европейските споразумения показва, че конструкт, изграден без съгласието на регионалните играчи, бързо се превръща в източник на нова нестабилност.

Икономическите сметки зад затворените врати

Когато в преговорите участват хора с профила на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, военната карта неизбежно се чете успоредно с финансовия баланс. Макар в официалните съобщения от 12 ноември да не се споменават икономически параметри, без тях нито една рамка между Вашингтон и Москва не би могла да издържи.

На масата лежат около 260 до 300 милиарда долара замразени суверенни активи на Руската централна банка, по-голямата част от които се държат в белгийския депозитар Euroclear. За Брюксел и Киев тези средства са основният ресурс за финансиране на украинския дефицит и бъдещото възстановяване; за Москва те са инструмент за размяна срещу облекчаване на санкционния режим и признаване на новите реалности.

Паралелно с това стои въпросът за санкциите на американското Министерство на финансите (OFAC) върху руския енергиен сектор, застраховането на танкерния флот, проектите за втечнен природен газ в Арктика (като „Арктик СПГ 2“) и търговията със стратегически суровини – титан, паладий и обогатен уран, от които американската авиационна и ядрена индустрия все още зависят. За администрацията на Доналд Тръмп затварянето на източноевропейския фронт има ясна геоикономическа логика: стабилизиране на световните енергийни пазари, намаляване на разходите за външни войни и опит да се разхлаби стратегическата и суровинна обвързаност на Русия с Китай, който остава главният системен съперник на Вашингтон в Индо-Тихоокеанския регион.

Двойният контур на властта в Кремъл и информационната мъгла

Заслужава внимание и вътрешнополитическата режисура на събитията в Москва. Путин първо изслушва американските пратеници в тесен състав с участието на Юрий Ушаков, а след това свиква Съвета за сигурност, за да изслуша доклада на Медински и останалите членове на делегацията.

В руската система на управление Съветът за сигурност – където заседават министърът на отбраната Андрей Белоусов, директорът на ФСБ Александър Бортников, шефът на външното разузнаване Сергей Наришкин, външният министър Сергей Лавров и секретарят на съвета Сергей Шойгу – изпълнява функцията на колективен стабилизатор. Ако предстоят компромиси по отделни участъци от фронта или по графика на деескалация, силовият блок трябва да бъде институционално ангажиран с решението още на етапа на подготовката. Така се предотвратява рискът от вътрешни разломи и обвинения в „предателство на фронта“, каквито руското общество преживя след Хасавюртските споразумения през 1996 година или по време на Минските протоколи през 2014–2015 година.

Същевременно информационната мъгла около реалното съдържание на договореностите в Абу Даби остава плътна. Няма публикуван работен документ, няма обявена дата за следващия кръг от тристранните разговори, нито съвместно комюнике, което да обвързва страните с конкретни срокове. Опитът от Минск-1 (септември 2014 г.) и Минск-2 (февруари 2015 г.) показва, че най-опасният момент настъпва не по време на общите политически декларации, а в мига, в който формулировките за „архитектура на сигурност“ трябва да се преведат на езика на сапьорите, артилерийските наблюдатели и контролните пунктове по линията на съприкосновение.

Киев между натиска на Вашингтон и реалността на фронта

В тристранния формат в Абу Даби са участвали представители на Русия, САЩ и Украйна, но ключовата политическа равносметка на 12 ноември беше направена двустранно – между пратениците на Белия дом и руския президент в Кремъл.

Тази асиметрия описва реалното съотношение на силите в преговорния триъгълник. Пространството за маневриране на Киев е стеснено от два твърди фактора: изтощението на мобилизационния ресурс на фронта и пълната зависимост на украинската държава от американското разузнаване, сателитните комуникации, ракетите за противовъздушна отбрана (Patriot, NASAMS) и финансовите траншове.

В същото време приемането на формула, която замразява линията на съприкосновение край Константиновка, оставя огромни територии извън украински контрол и затваря вратата към НАТО, носи тежки вътрешнополитически рискове за всяко управление в Киев. Между американска администрация, която бърза да затвори европейския театър, и руско ръководство, убедено, че времето и ресурсното изтощение работят в негова полза, разстоянието от думите на Медински за „приближаване към мира“ до реално спиране на огъня остава най-рисковият участък от цялата война.