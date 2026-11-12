Китай представи съвременното си кино в Ирландия

/Поглед.инфо/ На 10 ноември в кино „Стела“ в Дъблин се състоя прожекция на китайски филми под мотото „Киното – мост между планини и морета“. Инициативата, организирана от Китайската медийна група (КМГ), има за цел да насърчи културния обмен между Китай и Ирландия и да създаде нови възможности за сътрудничество между двете страни в областта на киното.

Членът на редакционния съвет на КМГ и председател на Китайската международна телевизионна корпорация Дзян Хайцин заяви на събитието, че медийната група последователно работи за развитието на филмовата индустрия и разширяването на международното културно сътрудничество.

Тя изрази надежда, че представените филми, обхващащи разнообразни теми и художествени стилове, ще дадат възможност на ирландската публика да се запознае по-добре с творческата енергия и културното многообразие на съвременното китайско кино и ще допринесат за задълбочаването на контактите между народите на двете страни.