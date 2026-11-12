Защо китайските университети накараха дипломантите си да преписват на ръка

/Поглед.инфо/ Академичният апарат в Китай се сблъска с пробойна в собствената си технологична инфраструктура. Опитът да се въведе тотален административен контрол върху кандидат-абсолвентите чрез софтуерни детектори за изкуствен интелект превърна процедурата по защита на дипломни работи в скъпоструващ абсурд. Текстови масиви, създадени от хора след месеци архивен труд, масово се блокират от алгоритмите на държавно подкрепените гиганти CNKI и Wanfang Data. В отговор студентите масово преписват трудовете си на ръка или плащат на същите тези платформи, за да осакатяват синтаксиса си.

Висшето образование в Китай попадна под натиска на собствената си дигитална бюрокрация. Ситуацията в академичните среди през последните дванайсет месеца разкрива дълбока методологическа криза в административния механизъм. Държавните университети в провинциите Фудзиен, Съчуан, Дзянсу и Шандонг въведоха задължителни прагове за така нареченото „генерирано съдържание“, които варират от 15 до 40 процента от общия обем на текста. Преминаването на тази граница автоматично спира процедурата по допускане до защита и заплашва студента с окончателно изключване. Проблемът не се състои в липсата на подготвеност у кандидатите, а във физическата неспособност на наличния софтуер да прави разлика между систематизиран академичен език и алгоритмично генерирани пасажи.

В центъра на този конфликт стои студентка на име Сяобинг от факултета по немска литература. След осем месеца изследвания и самостоятелно писане на 16-страничен текстов масив, задължителната системна проверка показва 50-процентово съвпадение с параметрите за генериран текст. Подобна съдба сполетява хиляди дипломанти в изследователските центрове в Източен Китай. Пазарният монопол върху услугите за академична проверка се държи от платформи като CNKI (China National Knowledge Infrastructure) и Wanfang Data. Тези компании осигуряват както софтуера за засичане на нерегламентирано съдържание, така и платения софтуер за "почистване" и преформулиране на текстове, създавайки затворен финансов цикъл, финансиран от самите студенти.

Документираните случаи на механично преписване на ръка и ползване на алгоритмични редактори доведоха до масово деформиране на терминологията. Студент от провинция Фудзиен заплаща близо 70 долара за автоматизирано „ръчно преписване и редактиране“, за да преодолее проверките. В получения обратно файл традиционният за китайското приложно изкуство термин „три ножа“ се оказва трансформиран в невъзможното за научна употреба „инструменти с три остриета“. На друг участник в процеса физическият термин „полупроводник“ е служебно преведен като „0,5 проводник“, с цел да се объркат алгоритмите на CNKI.