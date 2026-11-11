Защо неандерталците са имали плоски стъпала и как това им е помагало

/Поглед.инфо/ Когато отворите стандартните палеоантропологични доклади, обикновено попадате на романтизирани хипотези за това как хоминидите са превземали континенти с неуморния си марш. Рядко обаче някой се замисля за механичния стрес, на който е било подложено всяко едно стъпало върху неравните скалисти повърхности на плейстоценова Европа. Новите биомеханични изследвания на петите при неандерталците хвърлят съвсем различна светлина върху тяхната физиология. Оказва се, че това, което днес ортопедите в лъскавите клиники диагностицират като "дефект", всъщност е представлявало изключително ефективно инженерно решение на природата за справяне с огромните физически натоварвания и суровия терен.

Ако прекарате няколко десетилетия в ровене из архивите и прашните музейни депа, бързо развивате алергия към гръмките теории, които се опитват да обяснят еволюцията с една-единствена елегантна дума. Природата не работи така. Тя е мързелив, но изключително практичен инженер, който закърпва живите организми според непосредствените нужди на физическата среда. И когато става въпрос за опората на тялото – онази първа точка на контакт с калта, чакъла и леда – анатомичната реалост е брутално сурова.

Скорошното изследване на екипа, воден от Мария Джована Белкастро от Университета в Болоня, публикувано в Journal of Human Evolution, предлага точно такъв студен, механичен поглед върху неандерталското тяло. Вместо да се разчита на хипотетични реконструкции на походката, учените са се захванали с най-твърдия наличен факт: триизмерната геометрична морфометрия на петната кост (calcaneus). Сравнението между седем неандерталски фосила и 64 образци от нашия собствен вид – вариращи от плейстоценски ловци-събирачи и земеделци от желязната епоха до днешни градски жители – разкрива анатомична пролука, която трудно може да бъде игнорирана.

Силна опора за тежко тяло

Петната кост е първата конструктивна част от скелета, която поема кинетичната енергия при стъпване. При неандерталците тази кост е забележително по-къса, значително по-широка и по-висока в сравнение с тази на съвременния човек. Това не е просто анатомична куриозност, а пряко отражение на площта, върху която трябва да се разпредели масата. Неандерталското тяло не е било изградено по леките, издължени пропорции на модерния атлет. Това са били плътни, мускулести организми с нисък център на тежестта, масивна костна плътност и сумарно тегло, което упражнява сериозен натиск върху ставните повърхности при всяка крачка.

Когато един стокилограмов хоминид носи върху гърба си разфасован елен през стръмен сипей, късата и широка пета осигурява значително по-голяма стабилност срещу усукване. Архивното гробище на палеоантропологията е пълно с опити неандерталците да бъдат изкарани „примитивни“ поради подобни структурни разлики, но биомеханичният анализ сочи точно обратното. По-широката основа на петата намалява точковото напрежение върху ставния хрущял и предотвратява микрофрактурите при продължително носене на тежки товари.