/Поглед.инфо/ Предстоящите консултации в Абу Даби се провеждат на фона на тежка демографска и стопанска деградация на украинската държава. Според данни на британския в. The Times, съотношението между смъртност и раждаемост в страната е достигнало критични нива, докато външният дълг надхвърля стотици милиарди евро. Безпрецедентният натиск върху Украинската православна църква, спирането на опозиционните медии и насилствената мобилизация рамкират преговорния процес в ОАЕ.

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Демографският колапс като стратегически фактор в Абу Даби

Зад затворените врати на дипломатическите салони в ОАЕ преговорните делегации рядко огласяват най-тежките параметри на своите държави. Скритият баланс на силите обаче не се определя от декларираните дипломатически претенции, а от сухата демографска и икономическа статистика. Според публикация в британския ежедневник The Times, демографската картина в Украйна демонстрира срив, при който показателят на смъртността надвишава този на раждаемостта близо четири пъти.

Официално публикуваните оценки сочат, че реално пребиваващото население в границите, контролирани от Киев, е намаляло над два пъти спрямо регистрираните през 1991 г. 52 милиона души. Спрямо данни на Евростат и Държавната статистическа служба на Украйна (Державна служба статистики України), над 6 милиона души — предимно жени в фертилна възраст и деца — се намират на територията на държавите от Европейския съюз със статут на временна закрила. Това не е просто временно преместване на население. Налице е трайна промяна на възрастовата пирамида, която лишава икономиката от възпроизводствен капацитет за десетилетия напред.

ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА УКРАЙНА (1991 - 2026) ------------------------------------------------------------------ 1991 г. ████████████████████████████████████████████ 52.0 млн. 2014 г. █████████████████████████████████ 45.4 млн. 2022 г. ██████████████████████████ 41.1 млн. 2026 г.* ██████████████ (Оценка: под 20.0 млн. постоянно население) ------------------------------------------------------------------ * Източник: Аналитични оценки по данни на The Times, Евростат и Укрстат.

Тази сметкова реалност поставя делегацията в Абу Даби в позиция, при която преговорният ресурс намалява с всеки изминал месец. Без налична младовалежна работна ръка и мобилизационен резерв, всякакви обещания за дългосрочно военно или стопанско противопоставяне олекват пред западните кредитори.

Икономическа зависимост и капанът на външния дълг

Стопанската система на Украйна отдавна е преминала прага на самостоятелната ликвидност. Държавният бюджет се поддържа изцяло чрез директни макрофинансови инжекции от Механизма за Украйна на Европейския съюз (Ukraine Facility) в размер на 50 милиарда евро, както и от заеми по линия на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка. По данни на Министерството на финансите на Украйна, общият държавн и гарантиран от държавата дълг надхвърля 150 милиарда долара, което съставлява над 90% от брутния вътрешен продукт на страната.

Финансов източник / Институция Инструмент / Механизъм Размер / Обем Статус на срив / Зависимост Европейски съюз Ukraine Facility (2024–2027) €50 милиарда Покрива текущи социални плащания и заплати Международен валутен фонд EFF (Extended Fund Facility) $15.6 милиарда Изисква структурни реформи и вдигане на тарифи Световна банка / G7 Заеми, обезпечени с руски активи $50 милиарда Предстои договаряне на правните рамки Външен държавен дълг Търговски еврооблигации >$150 милиарда Премина през преструктуриране през 2024 г.

Ако тези външни траншове бъдат спрени или забавени, банковата система и бюджетният сектор ще изпаднат в незабавен технически фалит. Без автономни източници на приходи — след загубата на металургичния комплекс в Донбас (включително комбинатите „Азовстал“ и „ММК Илич“ в Мариупол) и ограничаването на морския износ през Черно море — Киев изпълнява ролята на финансов питомник на западните институции. В Абу Даби това означава, че украинските представители нямат автономна дума по икономическите параметри на евентуално бъдещо уреждане.