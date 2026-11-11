По публикации в чуждестранния печат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Демографският колапс като стратегически фактор в Абу Даби
Зад затворените врати на дипломатическите салони в ОАЕ преговорните делегации рядко огласяват най-тежките параметри на своите държави. Скритият баланс на силите обаче не се определя от декларираните дипломатически претенции, а от сухата демографска и икономическа статистика. Според публикация в британския ежедневник The Times, демографската картина в Украйна демонстрира срив, при който показателят на смъртността надвишава този на раждаемостта близо четири пъти.
Официално публикуваните оценки сочат, че реално пребиваващото население в границите, контролирани от Киев, е намаляло над два пъти спрямо регистрираните през 1991 г. 52 милиона души. Спрямо данни на Евростат и Държавната статистическа служба на Украйна (Державна служба статистики України), над 6 милиона души — предимно жени в фертилна възраст и деца — се намират на територията на държавите от Европейския съюз със статут на временна закрила. Това не е просто временно преместване на население. Налице е трайна промяна на възрастовата пирамида, която лишава икономиката от възпроизводствен капацитет за десетилетия напред.
ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА УКРАЙНА (1991 - 2026)
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1991 г. ████████████████████████████████████████████ 52.0 млн.
2014 г. █████████████████████████████████ 45.4 млн.
2022 г. ██████████████████████████ 41.1 млн.
2026 г.* ██████████████ (Оценка: под 20.0 млн. постоянно население)
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* Източник: Аналитични оценки по данни на The Times, Евростат и Укрстат.
Тази сметкова реалност поставя делегацията в Абу Даби в позиция, при която преговорният ресурс намалява с всеки изминал месец. Без налична младовалежна работна ръка и мобилизационен резерв, всякакви обещания за дългосрочно военно или стопанско противопоставяне олекват пред западните кредитори.
Икономическа зависимост и капанът на външния дълг
Стопанската система на Украйна отдавна е преминала прага на самостоятелната ликвидност. Държавният бюджет се поддържа изцяло чрез директни макрофинансови инжекции от Механизма за Украйна на Европейския съюз (Ukraine Facility) в размер на 50 милиарда евро, както и от заеми по линия на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка. По данни на Министерството на финансите на Украйна, общият държавн и гарантиран от държавата дълг надхвърля 150 милиарда долара, което съставлява над 90% от брутния вътрешен продукт на страната.
Ако тези външни траншове бъдат спрени или забавени, банковата система и бюджетният сектор ще изпаднат в незабавен технически фалит. Без автономни източници на приходи — след загубата на металургичния комплекс в Донбас (включително комбинатите „Азовстал“ и „ММК Илич“ в Мариупол) и ограничаването на морския износ през Черно море — Киев изпълнява ролята на финансов питомник на западните институции. В Абу Даби това означава, че украинските представители нямат автономна дума по икономическите параметри на евентуално бъдещо уреждане.