Вносът на Китай от страните по инициативата „Един пояс, един път“ е нараснал със 17,9% през първите девет месеца

/Поглед.инфо/ Китайският внос от държавите, участващи в инициативата „Един пояс, един път“, е нараснал със 17,9% през първите три тримесечия на годината, бе съобщено днес на пресконференция на Държавната комисия за развитие и реформи.

По данни на комисията Китай вече е подписал документи за сътрудничество в рамките на инициативата с над 150 държави и повече от 30 международни организации.

Към момента товарните влакове по маршрутите между Китай и Европа са извършили общо над 140 000 курса, като мрежата им обхваща 237 града в 26 европейски държави. Международните контейнерни морски линии на Китай свързват страната с над 100 държави, а въздушният Път на коприната достига до 159 града в 66 държави, участващи в инициативата.

От 2024 г. насам търговията със стоки между Китай и партньорите му по инициативата представлява устойчиво над 50% от общия външнотърговски оборот на страната. Според китайските власти това е важен фактор за развитието на вътрешната и международната циркулация на стоки и капитали.