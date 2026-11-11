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Свят

Лондон и Париж симулират миротворчество край Нова Демба: Логистика за бъдещ сблъсък

/Поглед.инфо/ Мащабните военни маневри под кодовото наименование „Коалиция“, които се провеждат на полския полигон Нова Демба на едва сто километра от украинската граница, не са просто поредното рутинно обучение. Те представляват първият практически опит на Париж и Лондон да структурират т.нар. Многонационални сили (MNF-U) извън пряката рамка на НАТО. В отсъствието на американски контингент, европейските съюзници тестват критична логистика, системи за борба с безпилотни апарати и механизми за управление.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 18371 прочитания
Лондон и Париж симулират миротворчество край Нова Демба: Логистика за бъдещ сблъсък
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По публикации на Le Monde, изявления на Министерството на отбраната на Великобритания и анализи на руски специалисти по европейска сигурност. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативният мащаб в Подкарпатието: Какво всъщност се случва край Нова Демба

На полигона Нова Демба в Югоизточна Полша — стратегическа зона, разположена приблизително на 100 километра от украинската граница — стартираха маневрите с кодово име „Коалиция“. Ученията, насрочени да продължат до 22 ноември, събират около 2800 военнослужещи от 11 държави. Организационното ядро се държи от Франция и Обединеното кралство. Според разпространените от британското правителство данни, Париж е изпратил сухопътен контингент от близо 1000 души, оборудван със средства за радиоелектронна борба и малки безпилотни системи, докато Лондон участва с около 300 войници от 7-ма лекобронирана бригада, известна като „Пустинните плъхове“.

Въздушният компонент включва британски изтребители Typhoon и самолети-танкери Voyager, позиционирани с официална цел да симулират логистично осигуряване и защита на гражданския въздушен транспорт след евентуално отваряне на украинското небе. В маневрите участват още подразделения от Германия, Испания, Швеция, Белгия, Нидерландия, Естония, Литва, Полша и ограничен брой украински офицери.

Прави впечатление пълното отсъствие на американски войски, както и фактологичната дистанцираност на НАТО като организация от този конкретен формат.

Предисторията: От парижката декларация до терена

За да се разбере генезисът на случващото се в Подкарпатието, трябва да се върне хронологията назад. На 6 януари 2026 г. в Париж беше подписана декларация между Франция, Великобритания и Украйна за намерение за разполагане на чуждестранен контингент (Multinational Force Ukraine – MNF-U). Документът заложи рамка за три основни стълба: изграждане на военни бази, осигуряване на контрол върху въздушното и морското пространство и интегриране на командните структури между западните сили и украинските въоръжени сили.

Така ученията в Нова Демба се превръщат в първи оперативен тест на този политически документ.

Но тук възниква сериозен въпрос. Как точно 2800 войници, лишени от тежка бронетехника и масирана артилерия, ще „сдържат“ каквото и да било? Френският вестник Le Monde откровено отбелязва, че в Полша няма да видите танкови батальони или ракетни дивизиони. Акцентът е поставен върху щабната съвместимост, процедурите по придвижване на товари през европейските транспортни коридори и защитата от масирани атаки с дронове.

Това не е демонстрация на брутална военна сила. Това е опит да се проиграе бюрокрацията на войната — как една европейска дивизия преминава през граници, как се зарежда във въздуха и как реагира, когато комуникациите бъдат заглушени.

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