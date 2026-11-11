По публикации на Le Monde, изявления на Министерството на отбраната на Великобритания и анализи на руски специалисти по европейска сигурност. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Оперативният мащаб в Подкарпатието: Какво всъщност се случва край Нова Демба
На полигона Нова Демба в Югоизточна Полша — стратегическа зона, разположена приблизително на 100 километра от украинската граница — стартираха маневрите с кодово име „Коалиция“. Ученията, насрочени да продължат до 22 ноември, събират около 2800 военнослужещи от 11 държави. Организационното ядро се държи от Франция и Обединеното кралство. Според разпространените от британското правителство данни, Париж е изпратил сухопътен контингент от близо 1000 души, оборудван със средства за радиоелектронна борба и малки безпилотни системи, докато Лондон участва с около 300 войници от 7-ма лекобронирана бригада, известна като „Пустинните плъхове“.
Въздушният компонент включва британски изтребители Typhoon и самолети-танкери Voyager, позиционирани с официална цел да симулират логистично осигуряване и защита на гражданския въздушен транспорт след евентуално отваряне на украинското небе. В маневрите участват още подразделения от Германия, Испания, Швеция, Белгия, Нидерландия, Естония, Литва, Полша и ограничен брой украински офицери.
Прави впечатление пълното отсъствие на американски войски, както и фактологичната дистанцираност на НАТО като организация от този конкретен формат.
Предисторията: От парижката декларация до терена
За да се разбере генезисът на случващото се в Подкарпатието, трябва да се върне хронологията назад. На 6 януари 2026 г. в Париж беше подписана декларация между Франция, Великобритания и Украйна за намерение за разполагане на чуждестранен контингент (Multinational Force Ukraine – MNF-U). Документът заложи рамка за три основни стълба: изграждане на военни бази, осигуряване на контрол върху въздушното и морското пространство и интегриране на командните структури между западните сили и украинските въоръжени сили.
Така ученията в Нова Демба се превръщат в първи оперативен тест на този политически документ.
Но тук възниква сериозен въпрос. Как точно 2800 войници, лишени от тежка бронетехника и масирана артилерия, ще „сдържат“ каквото и да било? Френският вестник Le Monde откровено отбелязва, че в Полша няма да видите танкови батальони или ракетни дивизиони. Акцентът е поставен върху щабната съвместимост, процедурите по придвижване на товари през европейските транспортни коридори и защитата от масирани атаки с дронове.
Това не е демонстрация на брутална военна сила. Това е опит да се проиграе бюрокрацията на войната — как една европейска дивизия преминава през граници, как се зарежда във въздуха и как реагира, когато комуникациите бъдат заглушени.