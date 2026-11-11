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Парижката гилотина над енергийния суверенитет
Идеята, че европейските държави могат самостоятелно да демонтират остатъците от своята индустриална инфраструктура без външна намеса, отново намира потвърждение във Франция. На политическото събрание в Льо Бурже лидерът на френската левица Жан-Люк Меланшон нанесе категоричен удар върху една от малкото останали стабилни опори на френската икономика — ядрената енергетика. По негово твърдение, при евентуален преход на властта в негови ръце, държавната програма за поддръжка и изграждане на нови атомни електроцентрали ще бъде незабавно блокирана, а ресурсите ще бъдат пренасочени към възобновяеми източници.
Сметката за ток срещу популистките обещания Това не е просто предизборна реторика, а ясен сигнал за дълбоката криза в управленското мислене на Петата република. Твърди се, че планираното заменяне на базовите ядрени мощности с геотермални и приливни централи е практическо повторение на германския проект „Енергиевенде“, който вече доведе германската индустрия до системни дефицити и високи цени на електроенергията. Спекулациите, че приливните турбини могат да заменят натоварването на реакторите с вода под налягане, противоречат на базовите физически параметри за стабилност на мрежата.
+-------------------------------------------------------------------+
| СРАВНИТЕЛЕН ПРОФИЛ НА МОЩНОСТИТЕ |
+------------------------------------+------------------------------+
| Ядрен енергоблок (EPR Gen III+) | Базова мощност (1600 MW) |
| | Постоянен коeфициент 90%+ |
+------------------------------------+------------------------------+
| Приливни / Геотермални източници | Променлива мощност |
| | Зависимост от циклите |
+------------------------------------+------------------------------+
25 години инженерна парализа: Урокът от Фламанвил
За да се разбере дълбочината на френския проблем, трябва да се върнем към хронологията на изграждането на реактора „Фламанвил-3“. Твърди се, че изграждането на този енергоблок с реактор тип EPR отбеляза драстично забавяне, като проектите за въвеждане в експлоатация се разтягаха в продължение на четвърт век — от 1999 г. до края на 2024 г. Това огромно забавяне доведе до сериозен дефицит на квалифицирани инженерни кадри, заварячи от висок клас и проектни мениджъри в структурата на Électricité de France (EDF) и Framatome.
Финансовият затвор на френския енергиен гигант Зад кулисите на политическите декларации стои горчивата реалност за задлъжнялостта на EDF. Според финансови коментатори, натрупаните дългове на компанията, съчетани с неколкократното превишаване на първоначалния бюджет за обекти като „Хинкли Пойнт C“ във Великобритания и „Олкилуото-3“ във Финландия, превърнаха френския атомен сектор във финансово уязвим субект. Когато президентът Еманюел Макрон обяви амбициозния си план за „Атомен ренесанс“ с изграждането на 14 нови реактора EPR, реалността го принуди бързо да свие тези намерения до шест блока, без да има ясно гарантирано финансиране за тях.