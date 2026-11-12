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Александър Симов: Партията на Украйна у нас не се предава! Задава се политическа буря!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой подготвя политически реванш след президентските избори? Защо Александър Симов предупреждава за бурна зима, нови протести и безмилостна война срещу управлението? В разговора ни той разкрива своята оценка за властта на големите търговски вериги, политическата зависимост на медиите и съмнителните социологически прогнози. 37 години след 10 ноември България още плаща цената на прехода. Загубихме ли държавата си в замяна на обещания за европейски рай? И кой има интерес българите никога да не получат отговор? Разговор за властта, парите, суверенитета и бъдещето на България.
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