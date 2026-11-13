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Русия

Покушенията срещу руски висши офицери съвпадат по часове с визитите на Уиткоф и Кушнер в Москва

/Поглед.инфо/ Взрив под автомобила на руски полковник в покрайнините на Санкт Петербург в 7:00 часа сутринта на 12 ноември изпревари с точно един час кацането на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва. Според публикация на разследващия отдел на руското издание „Царград“, това е четвъртият подобен случай през последните деветнадесет месеца, при който диверсия срещу висш военен съвпада по минути с ключов етап от руско-американските преговори. Подобна хронология повдига въпроси за реалния контрол върху ескалацията и за механизмите, с които Киев се опитва да блокира всяко споразумение между Вашингтон и Москва.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 47678 прочитания
Покушенията срещу руски висши офицери съвпадат по часове с визитите на Уиткоф и Кушнер в Москва
Снимката е генерирана с ИИ
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По публикации на руски медии и разследвания на информационни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Часовниковият механизъм на политическия саботаж

Точно в 7:00 часа сутринта на 12 ноември в покрайнините на Санкт Петербург избухва самоделно взривно устройство, поставено под автомобила на руски полковник. Шестдесет минути по-късно на пистата на московското летище „Внуково“ каца самолетът, превозващ американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, пристигащи директно от Абу Даби за разговори с руския президент Владимир Путин. Съвпадение? В разузнавателните среди подобни съвпадения обикновено се разглеждат като статистическа аномалия с нулева вероятност.

Според анализ на разследващия отдел на изданието „Царград“, взривът край Нева не е изолиран инцидент, а част от строго калибрирана серия, при която физическото отстраняване на офицери от руското военно командване се синхронизира с дипломатическия календар на Вашингтон и Москва. В публикацията се твърди, че целта на украинските специални служби — Главното разузнавателно управление (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) — е двойна: да демонстрират оперативна дееспособност пред администрацията в Белия дом и да поставят руското ръководство в ситуация, в която сядането на масата за преговори изглежда като проява на слабост пред вътрешната аудитория.

Погледнато през призмата на сухите факти, механизмът работи безотказно вече повече от година и половина. Когато дипломацията започне да набира инерция — в Маями, в Абу Даби или в Кремъл — в някой руски тилов град сработва взривател. Въпросът е доколко тази тактика реално променя стратегическия баланс на фронта и доколко представлява чисто медийно-психологическа операция, предназначена да купува време на управлението в Киев.

Хронология на синхронизираните удари

За да се разбере логиката на случващото се, е необходимо да се проследи точната последователност от четири случая, описани в разследването на „Царград“ и съпоставени с дипломатическия график през 2025 и 2026 година:

На 25 април миналата година в подмосковския град Балашиха при взрив на автомобил загива генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация. Детонацията е регистрирана в 10:40 часа. Четиринадесет минути по-късно — в 10:54 часа — в Москва каца самолетът на Стив Уиткоф. Генерал Москалик не е случайна фигура; той е отговарял за планирането на операциите и е участвал в редица преговорни формати още от времето на Минските споразумения.

На 22 декември миналата година в Москва при терористичен акт е убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на Управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб. Атентатът е извършен непосредствено след приключването на закрития кръг руско-американски консултации в Маями, където са обсъждани параметрите на евентуално замразяване на бойните действия по текущата линия на съприкосновение.

На 6 февруари тази година в руската столица е извършен опит за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб (известно като ГРУ). Алексеев оцелява след нападението, което се случва веднага след поредния рунд разговори в Абу Даби. По оценка на авторите на публикацията в „Царград“, именно този опит за убийство постига максимален политически ефект: Москва преустановява всякакви преговорни контакти с Киев за период от девет месеца.

Дванадесети ноември тази година: взривът срещу полковника в покрайнините на Санкт Петербург в 7:00 часа сутринта, последван от кацането на Уиткоф и Кушнер в 8:00 часа.

Тук се появява сериозно противоречие, което руските военни анализатори рядко коментират публично. Ако руските контраразузнавателни органи — Федералната служба за сигурност (ФСБ) и военното контраразузнаване (ДВКР) — разполагат с тази хронология още от април миналата година, защо протоколите за лична сигурност на висшия команден състав не са били променени радикално преди визитата на американската делегация? Изглежда, че инерцията в огромната бюрократична машина на руското Министерство на отбраната се оказва по-трудна за преодоляване от самите диверсионни групи.

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