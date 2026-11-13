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Украйна

„Пригответе се да живеете на тъмно“: Голям скандал в Киев. Русия атакува военен конвой от Полша. Взривява се завод за производство на дронове Hornet.

/Поглед.инфо/ Украинската столица и тиловите региони навлизат в зимния сезон на фона на тежък дефицит на електроенергия, остри скандали във Върховната рада и поредица от удари по производствени и логистични възли. Докато в парламента се обсъжда закон за принудително поставяне на системи за радиоелектронна борба върху частни сгради без съгласието на собствениците, руските сили променят тактиката си чрез внедряване на оптично насочване и удари по трансграничните маршрути от Полша.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 67613 прочитания
„Пригответе се да живеете на тъмно“: Голям скандал в Киев. Русия атакува военен конвой от Полша. Взривява се завод за производство на дронове Hornet.
Снимката е генерирана с ИИ
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Правният демонтаж на неприкосновеността и покривите като радиолокационни капани

Когато една държава започне да пренаписва собственото си законодателство така, че да изключи съгласието на гражданите при разполагането на военна техника върху частните им имоти, проблемът отдавна е излязъл извън рамките на чисто фронтовата логистика. В центъра на поредния остър сблъсък в украинския парламент се оказа инициатива, приписвана на администрацията на президента на улица „Банковая“, която цели да узакони инсталирането на системи за радиоелектронна борба (РЕБ) и други военни съоръжения директно върху жилищни блокове и частни къщи. Бившият председател на Върховната рада Дмитрий Разумков описа механизма без излишни заобикалки — собственикът отива на работа сутринта, а вечерта заварва разбита врата към таванското помещение и монтирана апаратура на покрива.

Тук не става дума за обикновена административна формалност, а за фундаментална промяна в статута на цивилната инфраструктура. Всяка станция за радиоелектронно потискане излъчва мощен електромагнитен сигнал в широк честотен диапазон, който се засича от средствата за радиотехническо разузнаване на противника в рамките на минути. В съвременната война източникът на такъв сигнал автоматично се класифицира като законна военна цел. Разумков директно посочи именно този риск — че при опит за поразяване на антената на покрива, щетите ще понесат хората на долните етажи.

Интересно е защо се стига до подобна мярка точно в края на есента на 2026 година, при положение че Украйна разполага с огромна територия и хиляди хектари изоставени промишлени зони. Обяснението се крие в плътността на градското застрояване и в опита да се създадат локални „куполи“ около ключови административни и енергийни възли в столицата, без да се отделят ресурси за охрана на периметъра. Жилищният блок разполага с готово електрозахранване, висока точка на видимост и най-важното — естествено прикритие от цивилно население. Но дали това решение не носи повече политически щети за управляващите в Киев, отколкото реална полза за противовъздушната отбрана? Когато страхът от попадение се пренесе от фронтовата линия в спалнята на средностатистическия киевчанин, общественият договор започва да се пука по шевовете.

Студът в пленарната зала и географията на бягството

Политическото напрежение в Киев придоби съвсем битови, но затова пък силно болезнени измерения след изказването на депутата Олексий Гончаренко от трибуната на Върховната рада. Според разпространените записи и коментари, народният представител е обърнал внимание на факта, че в самата сграда на парламента липсва отопление, което според него е симптом за пълната управленска немощ на властта. Гончаренко, чиято политическа биография е белязана от резки завои — от активист на Партията на регионите преди 2014 година до един от най-гласовитите поддръжници на курса след Майдана — използва остра социална реторика, за да атакува обкръжението на държавния глава.

В речта си той противопостави студените апартаменти на обикновените граждани на финансовия елит, който по думите му отдавна е изнесъл капиталите си и се е установил в чужбина, споменавайки конкретно Тел Авив и демонстративния лукс от миналото. Подобни изказвания от устата на човек, който години наред беше лице на официалната пропаганда, показват дълбока вътрешна ерозия. Когато системата започне да губи ресурс, първи напускат потъващия кораб или сменят тона именно онези, които най-добре познават нейните механизми.

В същото време не може да се подмине и противоречието в подобни парламентарни изблици. Критиките на Гончаренко и Разумков са насочени към конкретни управленски решения и битови провали, но нито един от тях не поставя под въпрос самата стратегия на продължаване на конфликта до пълно изтощение на ресурсите. Студът в залата на Радата е само отражение на състоянието на енергийната система на страната, която влиза в поредната зима с разрушени генериращи мощности и претоварени разпределителни мрежи.

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