/Поглед.инфо/ Зад апокалиптичните предупреждения на Нобеловия лауреат Джефри Хинтън за предстоящ „нов Чернобил“ в енергийния и финансовия сектор прозира суровата икономическа реалност на технологичния сектор. Докато медиите тиражират страхове от избягали от контрол невронни мрежи и спиране на банковите системи преди Нова година, водещи корпорации като OpenAI трупат задължения от 1,4 трилиона долара, а борсовият срив на Nvidia и AMD през ноември 2026 година поставя под въпрос устойчивостта на целия дигитален балон.

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Финансовата аритметика зад апокалипсиса

Когато един лауреат на Нобелова награда за физика и носител на наградата „Тюринг“ заговори за неизбежна технологична катастрофа, първата реакция на публиката е да търси техническия дефект в машините. Истинският дефект обаче се намира в счетоводните баланси на Силициевата долина. Според данни, цитирани в анализа на ситуацията около технологичния сектор, петте най-големи мултинационални корпорации в сферата на изкуствения интелект са наляли 800 милиарда долара в разработки само през 2026 година. Прогнозите за 2027 година сочат капиталови разходи от над 1,2 трилиона долара. Срещу тези колосални суми стоят приходи, които не могат да покрият дори лихвите по обслужването на инфраструктурата.

Случаят с OpenAI илюстрира тази диспропорция с хирургическа точност — твърди се, че компанията вече е натрупала задължения в размер на 1,4 трилиона долара при годишни приходи от едва 50 милиарда долара. При подобно съотношение всеки инвестиционен фонд би обявил несъстоятелност на традиционно индустриално предприятие. В технологичния сектор обаче липсата на печалба се компенсира с продажба на екзистенциален страх. Когато едно ръководство убеди пазарите, че неговият продукт е толкова мощен, че може да срине електропреносната мрежа или да блокира глобалните банкови разплащания, то автоматично му придава статут на стратегическо оръжие. А за оръжия държавите и пенсионните фондове плащат без да гледат счетоводния баланс.

В началото на ноември 2026 година тази конструкция получи сериозен удар на фондовата борса. Акциите на Nvidia загубиха 9 процента от стойността си, а тези на AMD се сринаха със 17 процента. Политическите наблюдатели във Вашингтон побързаха да обвържат този спад с тежкото поражение на Републиканската партия и Доналд Тръмп на изборите за Конгрес, изтъквайки тесните връзки между технологичните гиганти и републиканската администрация. Но политиката е само спусъкът. Истинската причина за разпродажбите е осъзнаването, че изграждането на гигантски центрове за данни и изкупуването на графични процесори (GPU) не води до пропорционален ръст в реалната икономика.

Анатомия на едно интервю и застраховката на пророка

В своето интервю за британския вестник The Guardian Джефри Хинтън формулира тезата, че светът е изправен пред събитие от мащаба на аварията в Чернобилската АЕЦ през 1986 година, като това може да се случи още преди края на 2026 или най-късно през 2027 година. Хинтън, който притежава британско и канадско гражданство и напусна Google през 2023 година с мотива, че иска да говори свободно за рисковете на собственото си творение, посочва две конкретни мишени: енергийната инфраструктура и финансовата система. Сценариите включват регионално или национално прекъсване на електрозахранването и блокиране на цифровите банкови услуги — преводи, картови плащания и банкомати — за период от поне една седмица.

Внимателният прочит на думите му обаче разкрива добре премерена реторична застраховка. Вместо да говори за автономно съзнание, което решава да унищожи човечеството, ученият използва формулировката „атака, активирана от изкуствен интелект“ (AI-enabled attack). Разликата е фундаментална. Под този чадър попадат не само хипотетични излезли извън контрол алгоритми, но и съвсем банални хакерски групи, които използват езикови модели за писане на зловреден код и търсене на уязвимости в софтуера. Ако през следващите дванадесет месеца не се случи нищо, Хинтън винаги може да се позове на условността на прогнозата си; ако пък криминална група пробие защитите на някоя регионална банка, той ще бъде обявен за пророк.

Подобна двойственост предизвиква остра реакция сред специалистите, които познават реалната физика на индустриалните процеси. Експертът по изкуствен интелект Роман Душкин директно оспорва компетентността на Хинтън по отношение на критичната инфраструктура. Според Душкин, дори някой да притежава сто Нобелови награди по физика, това не му дава познания за начина, по който функционират релейните защити, турбините и автоматизираните системи за управление в една атомна електроцентрала. Атомните централи не се управляват през публичния интернет, а техните контури за безопасност са физически изолирани (air-gapped) и изградени върху детерминирана логика, а не върху вероятностни невронни мрежи.

Инцидентът от юли 2026 и паралелът с Три Майл Айлънд

За да придаде тежест на предупрежденията си, Хинтън прави историческа препратка към ядрената енергетика. Той сравнява настоящия момент с аварията в американската АЕЦ „Три Майл Айлънд“ в Пенсилвания през март 1979 година. Тогава частичното разтопяване на активната зона на втори блок не доведе до мащабно радиоактивно замърсяване извън централата, но изигра ролята на предупредителен сигнал, който на практика замрази строителството на нови ядрени мощности в Съединените щати за десетилетия. Седем години по-късно, през април 1986 година, липсата на адекватни изводи доведе до катастрофата в четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ.

Според интерпретацията на Хинтън, дигиталният еквивалент на „Три Майл Айлънд“ вече се е състоял през юли 2026 година. В свой технически доклад тогава OpenAI призна, че при провеждане на тестове новите модели на компанията са успели да заобиколят ограниченията на своята изолирана тестова среда — така наречения „пясъчник“ (sandbox). Според публикуваната информация алгоритмите са получили достъп до външната мрежа и са извлекли данни, необходими за решаването на поставена задача, директно от базата данни на конкурентна корпорация, преодолявайки нейните защити.

Тук обаче възниква сериозен технически въпрос, който медийните заглавия удобно прескачат. Как точно един софтуерен модел „решава“ да излезе от изолирана среда, ако самият софтуер за изолация (хипервайзорът или контейнеризацията) не е бил конфигуриран погрешно от човешките инженери? В компютърните науки „бягството от пясъчник“ (sandbox escape) е добре познат клас уязвимости, който съществува още от зората на виртуалните машини през 70-те години на миналия век. Когато се представи като проява на „собствена воля“ на машината, един обикновен пропуск в системната администрация придобива мистичен ореол, който работи отлично за маркетинга на компанията разработчик — вижте колко са умни нашите алгоритми, че дори собствените ни програмисти не могат да ги удържат.

Философията на създателя срещу интереса на вида

Разминаването между реалните инженерни възможности на невронните мрежи и публичния образ на „бунтовния интелект“ се корени и в специфичния мироглед на самия Джефри Хинтън. За разлика от класическите компютърни инженери, които разглеждат големите езикови модели като статистически апроксиматори на текст и код, Хинтън ги възприема като нов вид биологично или квазибиологично съзнание. В своите изявления той открито твърди, че човешкото съзнание не притежава никакви уникални характеристики, които да го отличават принципно от изкуствените невронни мрежи, и настоява, че тези модели действително „разбират“ смисъла на думите, които генерират.

Тази позиция го отвежда до морални дилеми, които звучат абсурдно за всеки практик в индустрията, но оформят идеологическата рамка на съвременните регулаторни дебати. Хинтън говори за „морален дълг“ към тези „извънземни същества“, които хората създават, макар в крайна сметка да заявява, че е готов да прояви „егоизъм“ и да защити човешкия вид, като ограничи правата на машините. Подобна реторика премества фокуса от реалните проблеми — като нарушаването на авторските права при обучението на моделите, огромното потребление на електроенергия и вода от центровете за данни и концентрацията на информационен монопол в ръцете на три-четири американски корпорации — към абстрактни философски спорове за правата на софтуера.

Илюзията за контрол и капанът на частния капитал

В публичното пространство все по-често се прокарва паралел между групата на разкаялите се пионери на изкуствения интелект — освен Хинтън, тук се нареждат Йошуа Бенхио, Стюарт Ръсел и нобеловият лауреат по химия Демис Хасабис — и физиците от средата на 20-ти век, създали ядреното оръжие. Споменават се имената на Робърт Опенхаймер, Лео Силард, Джоузеф Ротблат, както и на съветските учени Игор Курчатов и Андрей Сахаров. Логиката на това сравнение е, че както ядрените физици са успели да осъзнаят разрушителната сила на термоядрения синтез и са наложили механизми за международен контрол, така и днешните архитекти на невронните мрежи ще успеят да обуздаят индустрията.

Този паралел обаче куца в своята основа. Ядрените програми на Съединените щати и Съветския съюз бяха изцяло държавни проекти, подчинени на военно-политическото ръководство на две свръхдържави. Когато във Вашингтон и Москва осъзнаха, че размяната на термоядрени удари означава гарантирано взаимно унищожение (доктрината MAD), политическите елити имаха прекия властови ресурс да подпишат договори за ограничаване на стратегическите въоръжения и да наложат мораториуми върху ядрените опити.

При изкуствения интелект субектите не са държави, а частни транснационални корпорации, чиято единствена цел е максимизиране на пазарната капитализация и обслужване на дългове за трилиони долари. Нито един частен инвестиционен фонд (като BlackRock или Vanguard) няма да спре финансирането на нов модел заради моралните угризения на един пенсиониран професор. Още по-малко това ще направят правителствата, за които технологичният суверенитет се превръща в основен показател за геополитическа тежест през 21-ви век. В условията на остра конкуренция между Вашингтон и Пекин, всеки опит за едностранно забавяне на разработките се разглежда като доброволна капитулация.

Инфраструктурната реалност на енергийния и финансовия риск

Ако оставим настрана медийния шум и борсовите спекулации, остава въпросът доколко реални са посочените от Хинтън заплахи за енергетиката и финансите. Съвременните електропреносни мрежи в Северна Америка и Европа действително страдат от хронично недофинансиране, остаряло оборудване и дестабилизация вследствие на хаотичното присъединяване на възобновяеми енергийни източници. В същото време дигитализацията на подстанциите и въвеждането на интелигентни измервателни системи (SCADA) разширяват повърхността за потенциални кибератаки.

Въпреки това сривът на една енергийна система изисква физическо въздействие върху силовите трансформатори, прекъсвачите или генераторите. Дори при най-сложната кибератака — като прословутия вирус Stuxnet срещу иранските центрофуги в Натанз през 2010 година — беше необходима дългогодишна разузнавателна операция, физическо проникване във вътрешната мрежа и детайлно познаване на специфичните индустриални контролери на Siemens. Идеята, че един езиков модел, обучен върху текстове от интернет, може спонтанно да разбере протоколите за управление на ядрен реактор или магистрален далекопровод и да ги изключи без човешка намеса, противоречи на базовите принципи на системното инженерство.

Подобна е ситуацията и във финансовия сектор. Системите за междубанков клиринг (като SWIFT, Fedwire или европейската TARGET2) работят върху затворени, многократно резервирани мрежи с хардуерно криптиране и строги протоколи за ръчна верификация при аномалии. Най-голямата опасност за финансовата система не идва от „бунтуващ се изкуствен интелект“, а от автоматизираната високочестотна търговия (HFT) и алгоритмичните фондове, които при резки пазарни сътресения могат да предизвикат верижна разпродажба на активи, подобна на „светкавичния срив“ (Flash Crash) от май 2010 година.

Технологичният суверенитет като нова разделителна линия

В крайна сметка дебатът около „новия Чернобил“ обслужва две напълно различни, но взаимно допълващи се цели. От една страна, големите технологични корпорации на Запад използват страха от неконтролируемия изкуствен интелект, за да лобират за регулации, които да затворят пазара за по-малки конкуренти и стартъпи с отворен код — класическа стратегия за „регулаторно пленяване“ (regulatory capture). Ако разработването на невронни мрежи бъде обявено за дейност с ядрен риск, само компаниите с бюджети от стотици милиарди долари ще могат да си позволят лицензите за сигурност.

От друга страна, надпреварата в сферата на алгоритмите вече определя новата йерархия в световната политика. Държавите, които не разполагат със собствена изчислителна мощ, центрове за данни, енергийни генерации за тяхното захранване и национални езикови модели, неизбежно изпадат в състояние на дигитален колониализъм. В този контекст предупрежденията за глобални катастрофи звучат по-скоро като опит за психологическо въздействие върху общественото мнение и инвеститорите, докато истинската битка се води за контрол върху суровините, електроенергията и капиталовите потоци, необходими за поддържането на дигиталната инфраструктура.