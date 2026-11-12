Саймън Ципис: Лондон готви нови войни! Украйна е само началото на глобалния сблъсък!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европа загуби войната в Украйна, но политическите ѝ елити отказват да признаят поражението – това е категоричната оценка на Саймън Ципис в разговора ни. Защо Лондон според него саботира мира? Може ли Тръмп да нанесе съкрушителен удар на НАТО, като изтегли американските войски? Защо Москва не желае Зеленски да подпише бъдещото споразумение? Обсъждаме тайните козове на Вашингтон, преговорите за Украйна, военната безпомощност на Европа и раждането на нов световен ред. Дали Брюксел не е попаднал в капана на собствената си политика?