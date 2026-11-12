Според източници от преговорите в Париж и Берлин: Франция иска спирачка за германските ракети с голям обсег при евентуален сблъсък с Москва

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на европейското превъоръжаване зрее остър сблъсък между Париж и Берлин. Според публикации на „Файненшъл Таймс“, Франция оказва силен натиск върху Германия да въведе строги правила за използването на ракети с обсег до 2000 километра. Париж се опасява, че германски конвенционални удари дълбоко в Русия могат да предизвикат ядрен отговор, за който отговорност ще понесе именно ядрена Франция, докато Вашингтон се оттегля от ангажиментите си към сигурността на континента.

По публикации на „Файненшъл Таймс“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният капан на ядреното възпиране

В Париж най-сетне са направили простата сметка, която в Брюксел и Берлин упорито отбягват от две години насам: когато една неядрена държава с огромни финансови ресурси купува ракети с обсег до 2000 километра, сметката при евентуален сблъсък ще бъде платена от единствената ядрена сила в Европейския съюз. Според публикации на „Файненшъл Таймс“, позоваващи се на шест дипломатически и военни източника, френското ръководство оказва директен натиск върху Германия да регламентира кога и как ще използва средствата си за дълбоки прецизни удари. Логиката на Елисейския дворец е лишена от сантименти, но пък е желязна от гледна точка на оцеляването. В Москва никой няма да разглежда под лупа серийния номер на крилата или балистична ракета, паднала върху команден пункт край Воронеж или Курск, за да прецени дали тя е изстреляна от германски разчет без знанието на Париж.

През март президентът Еманюел Макрон лансира тезата за разширяване на френския ядрен чадър към европейските партньори, но френските военни явно са осъзнали цената на този политически жест. Цитатът на неназован френски служител пред британското издание е показателен за нервността в Париж: ако поканиш някого в дома си, ти носиш отговорност, ако той го подпали. Проблемът е, че при ядреното планиране пожарът не се гаси с дипломатически ноти. В руската военна доктрина, актуализирана още през есента на 2024 година, ясно е записано, че агресия от страна на неядрена държава, подкрепена или действаща в коалиция с ядрена сила, се разглежда като съвместно нападение.

Парите на Берлин срещу опита на Париж

Сблъсъкът не е теоретичен, а опира до конкретни милиарди и железария. Германия е заложила отбранителен бюджет от 780 милиарда евро за петгодишния период, приключващ през 2030 година. С тези средства Берлин не просто попълва опразнените си складове след доставките за Украйна, а изгражда напълно нов тип настъпателен потенциал с наземни ракетни системи с обсег от 500 до над 2000 километра. Това радикално променя баланса на силите в Западна Европа, където десетилетия наред съществуваше негласно разделение на труда: Германия държеше икономическия лост и тежката сухопътна броня, докато Франция разполагаше с ядрения арсенал и правото да диктува стратегическия дневен ред.

Днес този баланс е нарушен, а според френски представители, цитирани в западната преса, в Берлин липсва елементарна „ядрена граматика“. Зад този дипломатически евфемизъм се крие дълбокото недоверие на френския генералитет към германската политическа класа. Париж има десетилетия опит в студеното пресмятане на ескалационните прагове, изковано още от времето на генерал Шарл дьо Гол и създаването на независимите френски ядрени сили. Германия, напротив, прекара последните осемдесет години под американския ядрен чадър в Бюхел, без да носи пряка политическа отговорност за натискането на бутона. Сега, когато администрацията на Доналд Тръмп в Белия дом последователно свива ангажиментите на Вашингтон към европейската сигурност, Берлин се втурва да купува далекобойни оръжия, без да е усвоил азбуката на ядреното сдържане.

Съпротивата на Бундесвера и британският клин

От германска страна картината изглежда съвсем различно и там не крият раздразнението си от френското настойничество. Високопоставен германски представител признава пред „Файненшъл Таймс“, че е необходима обща представа за стълбата на ескалация, но веднага уточнява, че Берлин се съпротивлява на опитите на Париж да наложи собствен контрол. Според германската версия именно Берлин е поставил темата за конвенционалното възпиране още преди три години, докато вътрешните политически сътресения във Франция са блокирали сериозния разговор.

В тази пукнатина между Париж и Берлин веднага се намесва Лондон, следвайки класическата си политика на недопускане на единен континентален блок. Великобритания, която е другата европейска ядрена сила в рамките на НАТО, демонстративно подкрепя германските амбиции. Още през октомври 2024 година Лондон и Берлин подписаха споразумението от Тринити Хаус, което предвижда съвместно разработване на нови далекобойни ударни системи с обсег над 2000 километра. Сега британски служители омаловажават френските страхове, определяйки ги като остарели стереотипи спрямо еволюиращата германска стратегическа култура.