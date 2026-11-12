Абонирай се
Свят

Според източници от преговорите в Париж и Берлин: Франция иска спирачка за германските ракети с голям обсег при евентуален сблъсък с Москва

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на европейското превъоръжаване зрее остър сблъсък между Париж и Берлин. Според публикации на „Файненшъл Таймс“, Франция оказва силен натиск върху Германия да въведе строги правила за използването на ракети с обсег до 2000 километра. Париж се опасява, че германски конвенционални удари дълбоко в Русия могат да предизвикат ядрен отговор, за който отговорност ще понесе именно ядрена Франция, докато Вашингтон се оттегля от ангажиментите си към сигурността на континента.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 34193 прочитания
Според източници от преговорите в Париж и Берлин: Франция иска спирачка за германските ракети с голям обсег при евентуален сблъсък с Москва
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на „Файненшъл Таймс“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният капан на ядреното възпиране

В Париж най-сетне са направили простата сметка, която в Брюксел и Берлин упорито отбягват от две години насам: когато една неядрена държава с огромни финансови ресурси купува ракети с обсег до 2000 километра, сметката при евентуален сблъсък ще бъде платена от единствената ядрена сила в Европейския съюз. Според публикации на „Файненшъл Таймс“, позоваващи се на шест дипломатически и военни източника, френското ръководство оказва директен натиск върху Германия да регламентира кога и как ще използва средствата си за дълбоки прецизни удари. Логиката на Елисейския дворец е лишена от сантименти, но пък е желязна от гледна точка на оцеляването. В Москва никой няма да разглежда под лупа серийния номер на крилата или балистична ракета, паднала върху команден пункт край Воронеж или Курск, за да прецени дали тя е изстреляна от германски разчет без знанието на Париж.

През март президентът Еманюел Макрон лансира тезата за разширяване на френския ядрен чадър към европейските партньори, но френските военни явно са осъзнали цената на този политически жест. Цитатът на неназован френски служител пред британското издание е показателен за нервността в Париж: ако поканиш някого в дома си, ти носиш отговорност, ако той го подпали. Проблемът е, че при ядреното планиране пожарът не се гаси с дипломатически ноти. В руската военна доктрина, актуализирана още през есента на 2024 година, ясно е записано, че агресия от страна на неядрена държава, подкрепена или действаща в коалиция с ядрена сила, се разглежда като съвместно нападение.

Парите на Берлин срещу опита на Париж

Сблъсъкът не е теоретичен, а опира до конкретни милиарди и железария. Германия е заложила отбранителен бюджет от 780 милиарда евро за петгодишния период, приключващ през 2030 година. С тези средства Берлин не просто попълва опразнените си складове след доставките за Украйна, а изгражда напълно нов тип настъпателен потенциал с наземни ракетни системи с обсег от 500 до над 2000 километра. Това радикално променя баланса на силите в Западна Европа, където десетилетия наред съществуваше негласно разделение на труда: Германия държеше икономическия лост и тежката сухопътна броня, докато Франция разполагаше с ядрения арсенал и правото да диктува стратегическия дневен ред.

Днес този баланс е нарушен, а според френски представители, цитирани в западната преса, в Берлин липсва елементарна „ядрена граматика“. Зад този дипломатически евфемизъм се крие дълбокото недоверие на френския генералитет към германската политическа класа. Париж има десетилетия опит в студеното пресмятане на ескалационните прагове, изковано още от времето на генерал Шарл дьо Гол и създаването на независимите френски ядрени сили. Германия, напротив, прекара последните осемдесет години под американския ядрен чадър в Бюхел, без да носи пряка политическа отговорност за натискането на бутона. Сега, когато администрацията на Доналд Тръмп в Белия дом последователно свива ангажиментите на Вашингтон към европейската сигурност, Берлин се втурва да купува далекобойни оръжия, без да е усвоил азбуката на ядреното сдържане.

Съпротивата на Бундесвера и британският клин

От германска страна картината изглежда съвсем различно и там не крият раздразнението си от френското настойничество. Високопоставен германски представител признава пред „Файненшъл Таймс“, че е необходима обща представа за стълбата на ескалация, но веднага уточнява, че Берлин се съпротивлява на опитите на Париж да наложи собствен контрол. Според германската версия именно Берлин е поставил темата за конвенционалното възпиране още преди три години, докато вътрешните политически сътресения във Франция са блокирали сериозния разговор.

В тази пукнатина между Париж и Берлин веднага се намесва Лондон, следвайки класическата си политика на недопускане на единен континентален блок. Великобритания, която е другата европейска ядрена сила в рамките на НАТО, демонстративно подкрепя германските амбиции. Още през октомври 2024 година Лондон и Берлин подписаха споразумението от Тринити Хаус, което предвижда съвместно разработване на нови далекобойни ударни системи с обсег над 2000 километра. Сега британски служители омаловажават френските страхове, определяйки ги като остарели стереотипи спрямо еволюиращата германска стратегическа култура.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Рим спира ракетите „Астер“ за Киев, а Берлин призна за изчерпани запаси от „Пейтриът
Свят

Рим спира ракетите „Астер“ за Киев, а Берлин призна за изчерпани запаси от „Пейтриът

/Поглед.инфо/ Европейският противовъздушен щит над Украйна навлиза в състояние на остър логистичен колапс, след като Рим и Берлин на практика признаха изчерпването на собствените си резерви. Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето обяви, че ракетите „Астер“ остават за национална защита, докато германският му колега Борис Писториус потвърди липсата на свободни комплекси „Пейтриът“. На фона на скочилите до 20,8 милиарда евро разходи на Италия за американските изтребители F-35, европейските складове се оказват празни, а индустриалното производство на нови прехващачи няма да навакса дефицита поне до 2028 година.

13.11.2026 17:00
Брюксел вкарва военни съветници в Киев, докато Вашингтон и Москва преговарят без европейски представители
Свят

Брюксел вкарва военни съветници в Киев, докато Вашингтон и Москва преговарят без европейски представители

/Поглед.инфо/ С публикация в Официалния вестник на Европейския съюз Брюксел промени мандата на военната си мисия EUMAM и разреши постоянно присъствие на щабни офицери и инструктори директно на украинска територия. Решението идва непосредствено след тристранните преговори в Абу Даби на 11 ноември, на които европейските представители не бяха допуснати. Докато Париж и Лондон настояват за по-широк контингент за охрана на пристанища и находища на суровини, Берлин и Рим се въздържат заради недостиг на ресурси и риск от пряк сблъсък с Москва.

13.11.2026 16:45
По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово
Свят

По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово

/Поглед.инфо/ Докато информационните потоци гърмят за грандиозни сблъсъци, реалната война край Запорожие се води от шепа щурмоваци, рояци безпилотници и системи за радиоелектронно потискане. Според редица военни сводки руските части методично обхождат укрепения възел Орехово по фланговете, прерязвайки снабдителните артерии при река Верхня Терса. Истинският срив за отбраната на Киев обаче може да настъпи не от артилерийски вал, а от внезапното прекъсване на връзката със сателитната мрежа „Старлинк“.

13.11.2026 16:30
Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите
Поглед към Китай

Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите

/Поглед.инфо/ На 12 ноември Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за удължаване с една година на санкциите срещу Йемен, предвидени в Резолюция № 2140, до 14 ноември 2027 г. Мандатът на експертната група към Комитета по санкциите за Йемен също беше продължен – до 15 декември 2027 г. Китай подкрепи резолюцията.

13.11.2026 16:23
Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС

/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в Шънджън ще се проведе че 33-тата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), потвърди говорител на китайското Министерство на външните работи. Темата на форума е „Изграждане на азиатско-тихоокеанска общност и насърчаване на общия просперитет“. Китайският председател Си Дзинпин ще председателства срещата и ще произнесе реч.

13.11.2026 16:20
Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток
Поглед към Китай

Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток

/Поглед.инфо/ На 1 ноември на остров Мейджоу в провинция Фудзиен, се проведе тържествена церемония за есенно поклонение пред богинята Мадзу. Събитието съвпадна с откриването на 28-ия Фестивал на културата и туризма „Мадзу“. Церемонията беше излъчена на живо от Китайската медийна група и достигна до аудитория в над 50 държави.

13.11.2026 16:17
Новата 155-милиметрова система MDACS на Пентагона изстрелва снаряди за 86 000 долара срещу дронове за хиляда долара
Свят

Новата 155-милиметрова система MDACS на Пентагона изстрелва снаряди за 86 000 долара срещу дронове за хиляда долара

/Поглед.инфо/ Представената на изложението AUSA 2026 във Вашингтон многодоменна артилерийска система MDACS се рекламира като революция в противоракетната отбрана и свръхдалечната стрелба. Според анализа на военния историк Александър Широкорад обаче новият комплекс на BAE Systems представлява опит за спасяване на провалените технологии от закритата програма за ескадрените миноносци „Зумвалт“, чиято цена и технически ограничения я правят непригодна за война срещу технологично равностоен противник.

13.11.2026 16:15
Руски ракети „Искандер“ и „Циркон“ поразиха обекти на военната индустрия около Киев: Анализ на щетите и икономическата цена за Европа
Свят

Руски ракети „Искандер“ и „Циркон“ поразиха обекти на военната индустрия около Киев: Анализ на щетите и икономическата цена за Европа

/Поглед.инфо/ Нощните ракетни удари в Киевска област на 12 ноември разкриват нова фаза в тактиката на Москва: систематично унищожаване на децентрализираните цехове за безпилотници и твърдо ракетно гориво. Докато руското военно ведомство отчита поразяване на ключови обекти като завода „Генератор“ и частни предприятия в Бровари и Яготин, икономическата сметка се прехвърля директно върху европейските бюджети. Изборът на Запада да финансира директно украински производители се сблъсква с физическата реалност на разрушената енергийна мрежа и нарастващите разходи за автономно захранване.

13.11.2026 16:05