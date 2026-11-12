Ударът по терминала в Уст-Луга саботира руско-американската сделка за 5 милиона тона дизел преди преговорите в Абу Даби

/Поглед.инфо/ Масираната атака с безпилотни апарати срещу пристанищния комплекс в Уст-Луга, извършена броени часове преди втория ден от тристранните разговори в Абу Даби, поставя под пряко напрежение новото енергийно разбирателство между Москва и Вашингтон. Според руски коментатори и енергийни експерти ударът по балтийската инфраструктура не цели създаване на вътрешен дефицит в Русия, а саботиране на доставките на близо 5 милиона тона дизелово гориво за американския пазар и провал на преговорите.

По публикации на руски и международни медии, сред които ТАСС, „Бизнес Онлайн“ и „Блумбърг“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дизеловият компромис като заложник на балтийската нощ

В дипломацията случайностите обикновено носят серийни номера и полетни координати. Когато в сряда вечерта над Ленинградска област се изсипва вълна от безпилотни апарати (по данни на руското Министерство на отбраната в страната са свалени общо 627 машини, от които около 150 само над този северен регион), делегациите на Русия, Съединените щати и Украйна вече подготвят папките си за втория ден от тристранните разговори в Абу Даби. Ударът не е насочен към случаен склад в тила. Поразена е пристанищната зона на Уст-Луга в Кингисепски район, разположена на брега на Лужката губа във Финския залив, на стотина километра западно от Санкт Петербург и само на тридесетина километра от естонската граница при река Нарва.

Според областния губернатор Александър Дрозденко след попаденията в комплекса е избухнал пожар, изключена е трансформаторна подстанция и са ранени трима души. Небето над Северозападна Русия затваря за часове. На петербургското летище „Пулково“ закъсняват 42 полета, девет машини са пренасочени към резервни писти, а два самолета от Истанбул и Хургада кацат принудително в Хелзинки. Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ отчита прекъсвания и по въздушния коридор към ексклава Калининград. Зад тази суха оперативна сводка обаче прозира далеч по-сложен политически сблъсък, който излиза извън рамките на обичайното фронтово изтощение.

Сделката за петте милиона тона и интересите на Белия дом

За да се разбере защо точно кейовете на Балтийско море се превръщат в мишена в този момент, трябва да се проследи търговската логика от последните седмици. По твърдения на военния кореспондент Александър Коц администрацията на Доналд Тръмп е отменила редица ограничения върху вноса на петролни продукти, договорирайки с Москва доставката на близо 5 милиона тона дизелово гориво до март. Политическият мотив във Вашингтон е прозрачен: наближаващите междинни избори в Съединените щати изискват овладяване на цените по бензиностанциите и стабилизиране на транспортните разходи в американските щати.

Месец по-рано руският вицепремиер Александър Новак публично посочи, че основният поток от този дизел към американския пазар ще тръгва именно от балтийските терминали (преди всичко от Приморск и Уст-Луга). По оценки на коментатори първият танкер с 40 000 тона гориво вече се намира край американското крайбрежие, а в украинските среди се следи движението на поне осем подобни плавателни съда. От тази гледна точка пожарът в Кингисепски район изглежда като директно предупреждение към Вашингтон, че Киев разполага с техническия капацитет да минира енергийните договорености, сключени без неговото одобрение. Дали обаче подобен ход не постига обратния ефект в Белия дом, където търпението към киевските импровизации отдавна е изтъняло?

Промяна в целите: от вътрешния дефицит към експортния вентил

През последната година и половина украинската кампания с далекобойни безпилотни летателни апарати (от типа „Лютий“ и модернизирани лекомоторни машини) следваше ясна схема. Атакуваха се рафинерии дълбоко в европейската част на Русия (в Рязан, Нижни Новгород, Саратов и край Санкт Петербург в Кириши), с което се целеше свиване на първичната преработка и предизвикване на вътрешен недостиг на бензин и дизел по време на селскостопанските кампании.

Както отбелязва енергийният анализатор Игор Юшков от Фонда за национална енергийна сигурност, ударът по Уст-Луга излиза от тази матрица. Пристанището не е обикновена разпределителна база за вътрешния пазар, а най-големият руски експортен възел на Балтика. Създаден в началото на хилядолетието като стратегически отговор на зависимостта от пристанищата в Литва, Латвия и Естония, комплексът в Уст-Луга обединява терминали за въглища, минерални торове, химически продукти, зърно и въглеводороди. Именно на този риск обръща внимание и агенция „Блумбърг“, предупреждавайки, че ескалацията в Лужката губа заплашва глобалните вериги за доставка на суровини и храни.