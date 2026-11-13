Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите

/Поглед.инфо/ На 12 ноември Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за удължаване с една година на санкциите срещу Йемен, предвидени в Резолюция № 2140, до 14 ноември 2027 г. Мандатът на експертната група към Комитета по санкциите за Йемен също беше продължен – до 15 декември 2027 г. Китай подкрепи резолюцията.

След гласуването постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун заяви, че конфликтите в Близкия изток продължават, ситуацията в Йемен рязко се изостря, а регионалните последици се разрастват.

Той подчерта, че Китай подкрепя зачитането на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на всички държави в региона, включително Йемен и Саудитска Арабия. Пекин последователно се противопоставя на нападенията срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура и призовава всички страни да избягват действия, които могат да доведат до допълнителна ескалация, посочи Фу Цун.