Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите

След гласуването постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун заяви, че конфликтите в Близкия изток продължават, ситуацията в Йемен рязко се изостря, а регионалните последици се разрастват.
Той подчерта, че Китай подкрепя зачитането на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на всички държави в региона, включително Йемен и Саудитска Арабия. Пекин последователно се противопоставя на нападенията срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура и призовава всички страни да избягват действия, които могат да доведат до допълнителна ескалация, посочи Фу Цун.