/Поглед.инфо/ Нощните ракетни удари в Киевска област на 12 ноември разкриват нова фаза в тактиката на Москва: систематично унищожаване на децентрализираните цехове за безпилотници и твърдо ракетно гориво. Докато руското военно ведомство отчита поразяване на ключови обекти като завода „Генератор“ и частни предприятия в Бровари и Яготин, икономическата сметка се прехвърля директно върху европейските бюджети. Изборът на Запада да финансира директно украински производители се сблъсква с физическата реалност на разрушената енергийна мрежа и нарастващите разходи за автономно захранване.

По публикации на руското Министерство на отбраната, „Украинска правда“ и анализи на Международния институт за стратегически изследвания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Икономиката на разрушения тил и европейската сметка

Войната на изтощение отдавна напусна окопите в Донбас и се пренесе в счетоводните баланси на европейските министерства на финансите. Нощната атака на 12 ноември срещу промишлени обекти в Киев, Житомир и пристанищната инфраструктура в Одеска област не е просто пореден епизод от размяната на удари. Тя е директен тест за жизнеспособността на така наречения „датски модел“ за въоръжаване на Украйна.

През 2024 година Копенхаген, последван от Стокхолм и Хага, промени правилата на играта. Вместо да изпращат оръжие от собствените си изчерпани складове, тези държави започнаха да превеждат пари директно по сметките на украински частни и държавни фирми. Логиката изглеждаше желязна на хартия: производство на място, по-ниски разходи, липса на сложна логистика през полската граница. Само че тази финансова схема има един фундаментален дефект (който икономистите в Брюксел предпочитат да не калкулират публично). Всяка производствена мощност на територията на Украйна се намира в обсега на руските балистични и хиперзвукови системи.

Когато руските ракети поразяват цехове в Киевска област, те не унищожават просто украински индустриален капацитет. Те изгарят директно данъчните постъпления на европейските граждани. Така се затваря един порочен кръг, в който Европейският съюз плаща веднъж за създаването на производството, втори път за неговата противовъздушна защита и трети път за възстановяването на енергийната мрежа, без която тези цехове са просто купчина скъпо желязо.

География на нощните удари в Киевска област

Според официалната сводка на руското Министерство на отбраната, в нощта срещу 12 ноември са били нанесени удари по редица обекти с военно предназначение в украинската столица и прилежащия регион. Твърди се, че основните цели са били свързани със сглобяването на безпилотни летателни апарати и производството на компоненти за ракетно гориво.

Списъкът на засегнатите предприятия, разпространен от Москва, очертава интересна картина на трансформацията на украинската индустрия:

Завод „Генератор“ (Киев): Предприятие със сериозна съветска биография. Преди началото на пълномащабните военни действия тук се извършваше ремонт и модернизация на зенитно-ракетни комплекси „Оса“, „Стрела-10М“ и „Тор“, както и изработка на възли за станциите за радиотехническо разузнаване „Колчуга“. По непотвърдени от независими източници данни, през последните две години халетата му са пренасочени към сглобяване на безпилотници със среден обсег „Хорнет“.

Предприятие със сериозна съветска биография. Преди началото на пълномащабните военни действия тук се извършваше ремонт и модернизация на зенитно-ракетни комплекси „Оса“, „Стрела-10М“ и „Тор“, както и изработка на възли за станциите за радиотехническо разузнаване „Колчуга“. По непотвърдени от независими източници данни, през последните две години халетата му са пренасочени към сглобяване на безпилотници със среден обсег „Хорнет“. Обекти в Бровари: Съобщава се за поразяване на площадки, свързани с дружеството „Ново поколение“ и структурата „Авиа УА“, за които се твърди, че сглобяват различни модификации дронове.

Съобщава се за поразяване на площадки, свързани с дружеството „Ново поколение“ и структурата „Авиа УА“, за които се твърди, че сглобяват различни модификации дронове. Завод „Кератем“ (Кузминци): По данни на руската страна, предприятието е било ангажирано с производството на съставки за твърдо ракетно гориво, предназначено за оперативно-тактически комплекси.

По данни на руската страна, предприятието е било ангажирано с производството на съставки за твърдо ракетно гориво, предназначено за оперативно-тактически комплекси. Предприятие „Стелар Джет“ (Яготин): Посочва се като производител на твърдогоривни ускорители за безпилотни системи. Информацията за тази компания в откритите регистри е оскъдна, което е типично за новите частни подизпълнители в сектора.

От другата страна на информационния фронт, изданието „Украинска правда“ съобщава за масирана комбинирана атака с използването на балистични ракети „Искандер-М“, зенитни ракети С-400 (използвани по наземни цели) и хиперзвукови „Циркон“. Според украинските военни сводки, противовъздушната отбрана е успяла да прехване 89 от общо 123 безпилотни апарата, но липсват данни за свалени балистични цели. Регистрирани са попадения и взривове на 35 локации само в рамките на Киевска област, като независима верификация на точните щети по всяко от изброените предприятия към момента е невъзможна поради военната цензура в Киев.