Китай откри перспективен газов сондаж на дълбочина 5770 метра в Бохайско море

/Поглед.инфо/ Китайската държавна петролна компания (CNOOC) обяви значително откритие на природен газ в дълбоки геоложки пластове под дъното на Бохайско море. Сондажът е направен в централната част на морето, близо до падината Боджун – най-голямата нефтогазоносна структура в района.

Сондажът достига дълбочина 5770 метра, като при проучванията са установени газоносни пластове с обща дебелина над 120 метра. Проведените изпитания показват възможност за добив на около 800 000 кубически метра природен газ дневно. Според CNOOC резултатите потвърждават значителния потенциал на дълбоко разположените вулканични скали в района за откриване на нови газови залежи.

Успехът е постигнат благодарение на разработени от компанията технологии за триизмерно сеизмично проучване, които позволяват по-точно изследване на сложните геоложки структури и откриване на перспективни зони за нефт и газ. Според главния научен директор и главен геолог на CNOOC Сю Чангуей откритието разширява възможностите за проучване на дълбоки и свръхдълбоки залежи в китайския морски шелф. То има значение и за плановете за изграждане на голям газодобивен район в Бохайско море с потенциални ресурси от един трилион кубически метра.

Откритието е част от усилията на Китай да увеличи вътрешния добив на нефт и природен газ и да намали зависимостта си от външни доставки. Според петгодишния план за развитие на нефтената и газовата промишленост страната си поставя за цел до 2030 г. годишното вътрешно производство на нефт и газ да достигне 440 милиона тона нефтен еквивалент.

Данните на Министерството на природните ресурси показват, че добивът на суров петрол от китайските морски находища през първите девет месеца на 2026 г. е нараснал с 3,5% на годишна база. За същия период CNOOC е произвела общо 593,7 милиона барела нефтен еквивалент – с 2,7% повече спрямо същите месеци на миналата година. Компанията съобщава още за пет нови открития и за потвърдени нефтени и газови залежи в 23 допълнителни геоложки структури.