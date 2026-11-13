Абонирай се
Свят

По публикации на европейски издания: Брюксел влиза в срещата на върха в Дъблин без единна кандидатура за преговорите с Москва

/Поглед.инфо/ Срещата на върха в Дъблин извади на показ дълбокото разделение в Европейския съюз по въпроса кой да представлява общността в преговорите с Русия. Докато пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър договориха в Москва разширяване на формата с европейско участие, Брюксел се оказа разкъсан между три враждуващи лагера. Франция и Германия отказват да отстъпят мястото си, част от държавите залагат на Антонио Коща, а амбицията на Кая Калас предизвика открит скептицизъм сред дипломатите.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12715 прочитания
По публикации на европейски издания: Брюксел влиза в срещата на върха в Дъблин без единна кандидатура за преговорите с Москва
Снимката е генерирана с ИИ
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на „Политико“, „Гардиън“, „Ройтерс“ и ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парадоксът на празния стол в Дъблин

Вашингтон и Москва вече уточняват параметрите на следващия кръг преговори за Украйна с включването на европейски представители, но самата Европа няма човек, когото да изпрати в залата. Това е най-точната диагноза на случващото се на срещата на Европейската политическа общност и неформалния Европейски съвет в Дъблин на 13 ноември 2026 година.

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър кацнаха на летище Балдонъл край ирландската столица директно след разговорите си в Кремъл с Владимир Путин на 12 ноември. Според изявленията на Къшнър пред журналисти в Дъблин руският държавен глава е дал съгласие европейски държави да се присъединят към предстоящия рунд от преговорите, тъй като обсъждането засяга следвоенната архитектура за сигурност на целия континент. Тук обаче настъпва институционалният срив на Брюксел.

Вместо да излъчи единен представител с ясен мандат, Европейският съюз се разпадна на три лагера, които взаимно блокират кандидатурите си. Неназован европейски дипломат, цитиран в западния печат, обобщи ситуацията със саркастичната бележка, че за общността би било по-голямо постижение да намери един човек, който да говори от нейно име, отколкото да убеди Кремъл да я допусне до масата.

Триглавата дипломация на Европейския съюз

Според публикации на изданието „Политико“ разделението сред двадесет и седемте държави членки следва стари исторически и институционални разломи, които войната в Украйна само изостри.

Първият лагер се групира около председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Аргументът в негова полза е чисто процедурен: по силата на член 15 от Договора за Европейския съюз именно председателят на Съвета осигурява външното представителство на общността на равнище държавни и правителствени ръководители. Коща вече формулира трите базови условия на Брюксел: правото на Киев сам да избира съюзите си, недопустимостта на решения за европейската сигурност без европейско участие и спазването на Заключителния акт от Хелзинки от 1975 година. Според дипломатически източници португалският политик се възприема като най-приемливата фигура, защото не носи багажа на крайна идеологическа реторика и умее да търси баланс между южните и северните столици.

Вторият лагер обаче отказва да приеме какъвто и да било брюкселски монопол. Германия и Франция нямат никакво намерение да делегират собствената си геополитическа тежест на европейската бюрокрация. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви открито в Дъблин, че участието на формата Е3, който обединява Германия, Франция и Великобритания, представлява утвърден механизъм за преговори по украинския въпрос. Подобна позиция на практика връща европейската дипломация към логиката на „директорията“ на големите сили, заобикаляйки институциите в Брюксел и изключвайки по-малките държави членки от реалното вземане на решения. За Париж и Берлин, които носят основната финансова и индустриална тежест в Европа, е неприемливо съдбата на континенталната сигурност да се договаря от чиновници без собствени армии и ядрено възпиране.

Третият лагер, описван от „Политико“ като най-изолирания, застава зад върховния представител по външната политика и сигурността Кая Калас. Ден преди срещата в Дъблин самата Калас обяви, че именно тя и Антонио Коща трябва да представляват общността в разговорите с Русия. Естонският премиер Кристен Михал подкрепи тази теза с аргумента, че двамата имат мандат до 2029 година, което ги прави по-устойчиви от всеки национален лидер, а освен това Москва няма право да избира събеседниците си.

Дипломатическата тежест на Кая Калас между Талин и Брюксел

Зад кулисите на срещата в Ирландия обаче отношението към амбициите на Кая Калас изглежда далеч по-хладно от официалните декларации. Според източници, цитирани в медийните публикации, редица европейски дипломати определят кандидатурата ѝ като „шега“ и „вероятно най-лошия възможен избор“.

Причината не е само в личната ѝ биография или в традиционно твърдата линия на балтийските републики спрямо Руската федерация. Проблемът е функционален. В дипломацията преговарящият се назначава не за да чете морални лекции или да повтаря санкционни резолюции, а за да постигне оперативен резултат при тежък баланс на силите. Калас изгради целия си политически капитал върху пълното отхвърляне на какъвто и да било компромис с Москва, включително чрез настояване за конфискация на замразените руски активи и подготовка на двадесет и втория пакет от санкции на Европейската комисия.

Дори в Дъблин тя заяви, че агресорът няма легитимни опасения за сигурността си, тъй като никой не го е нападал. Подобна реторика може да носи аплодисменти в балтийските столици и в част от Европейския парламент, но превръща носителя ѝ в напълно безполезен инструмент на масата за преговори. Ако целта на Вашингтон, който води реалния посреднически процес чрез Уиткоф и Къшнър, е да намери формула за прекратяване на огъня преди зимата, присъствието на Калас в залата гарантира единствено протоколен блокаж още в първите десет минути.

В същото време част от дипломатите поддържат обратната теза: че точно такъв „ястреб“ е нужен срещу руската делегация, защото и Москва изпраща твърди преговарящи, с които никой не иска да разговаря. Това противоречие показва липсата на яснота в самия Европейски съюз дали той отива в следващия кръг да търси споразумение, или просто да демонстрира твърдост пред собствените си избиратели.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Си Дзинпин призова за засилване на партийния контрол върху държавните предприятия
Поглед към Китай

Си Дзинпин призова за засилване на партийния контрол върху държавните предприятия

/Поглед.инфо/ Китайският лидер Си Дзинпин призова за укрепване на ръководната роля на ККП в държавните предприятия и за по-тясно обвързване на партийната дейност с тяхното производство и управление.

13.11.2026 22:30
Световната интернет конференция в Уджън отваря прозорец към бъдеще на интеграция, отвореност и взаимна изгода
Поглед към Китай

Световната интернет конференция в Уджън отваря прозорец към бъдеще на интеграция, отвореност и взаимна изгода

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект вече не е просто инструмент за технологичните компании. Новата технология вече намира практическо приложение и в земеделието, включително в отдалечени региони на света. Един пример идва от Уганда, където китайска разработка помага на местните фермери да вземат по-информирани решения. Там AI асистентът Sunflower напътства земеделците на повече от 30 местни езика. Той им помага да преценяват метеорологичните условия и да прилагат научни методи в обработката на земята. В основата му обаче не стои американските Claude или ChatGPT, а китайският голям езиков модел Qwen. Разработка, започнала в китайската провинция Джъдзян, прекосява планини и морета, за да намери приложение в Кампала. Това е показателен пример как китайските технологии излизат извън националните граници и се превръщат в достъпни решения за глобалния пазар.

13.11.2026 22:00
Кая Калас предложи себе си и Антонио Коста за преговарящи с Москва по украинския конфликт
Свят

Кая Калас предложи себе си и Антонио Коста за преговарящи с Москва по украинския конфликт

/Поглед.инфо/ Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви в Дъблин, че тя и председателят на Европейския съвет Антонио Коста трябва да представляват Брюксел при евентуални преговори с Русия за Украйна. Изявлението ѝ идва на фона на разнопосочни сигнали от Вашингтон и Москва относно ролята на европейските държави в мирния процес. Анализът разглежда договорната рамка на ЕС, дипломатическата логика на заявката и практическите пречки пред подобен формат.

13.11.2026 22:00
Премиерът Ли Цян призова за реформа и разширяване на социалноосигурителната система в Китай
Поглед към Китай

Премиерът Ли Цян призова за реформа и разширяване на социалноосигурителната система в Китай

/Поглед.инфо/ Китайският премиер Ли Цян призова за задълбочаване на реформата на социалноосигурителната система и разширяване на обхвата ѝ, така че да гарантира по-справедлива и устойчива защита на населението в градските и селските райони.

13.11.2026 21:45
Военни анализатори прогнозират привличане на жени в тиловите служби на украинската армия за освобождаване на мъжки състав за фронта
Свят

Военни анализатори прогнозират привличане на жени в тиловите служби на украинската армия за освобождаване на мъжки състав за фронта

/Поглед.инфо/ Кадровият недостиг на фронтовата линия и икономическата стагнация в Украйна поставят на дневен ред въпроса за мащабно привличане на жени в тиловите структури на армията. По оценки на военния експерт Виталий Киселев и на фона на по-ранни изявления на депутата от Върховната рада Маряна Безугла, командването в Киев може да освободи мъжете от медицинските, логистичните и дроновите подразделения, за да ги изпрати в бойните части. Зад тези прогнози прозират както демографският срив, така и затварянето на големи промишлени предприятия, което принуждава хиляди семейства да търсят препитание чрез военна служба.

13.11.2026 21:45
Китайски доклад: Изкуственият интелект променя глобалната медийна среда и баланса на комуникационните влияния
Поглед към Китай

Китайски доклад: Изкуственият интелект променя глобалната медийна среда и баланса на комуникационните влияния

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект променя начина, по който се създава, разпространява и възприема информация по света. Той разширява възможностите на медиите, но същевременно улеснява производството на фалшиво съдържание, отслабва пряката връзка с аудиторията и задълбочава дигиталното неравенство. Тези тенденции са откроени в нов доклад на китайския мозъчен тръст „Синхуа“, озаглавен „Изкуствения интелект и медиите: Доклад за глобалното развитие през 2026 г.“

13.11.2026 21:30
Уан И изпрати съболезнователна телеграма до българския външен министър по повод тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Поглед към Китай

Уан И изпрати съболезнователна телеграма до българския външен министър по повод тежката катастрофа на АМ „Тракия“

/Поглед.инфо/ На 12 ноември министърът на външните работи на Китай Уан И изпрати съболезнователна телеграма до българската си колежка Велислава Петрова-Чамова във връзка с тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

13.11.2026 21:15
Командирът на Космическите сили на САЩ Стивън Уайтинг призна Москва за основна заплаха в орбита въпреки санкциите от 2022 г.
Свят

Командирът на Космическите сили на САЩ Стивън Уайтинг призна Москва за основна заплаха в орбита въпреки санкциите от 2022 г.

/Поглед.инфо/ Четири години след като Белият дом прогнозира срив на руската аерокосмическа индустрия, командирът на Космическите сили на САЩ ген. Стивън Уайтинг определи Москва като остра опасност в орбита. Докато Вашингтон алармира за противосателитни програми, правителството на Михаил Мишустин разпределя 4 трилиона рубли по националния проект „Космос“ до 2036 г. Анализ на цифрите, новите ракети „Союз-5“, групировката „Разсвет“ и реалния баланс на силите отвъд атмосферата.

13.11.2026 21:15