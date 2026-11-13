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Свят

Военни анализатори прогнозират привличане на жени в тиловите служби на украинската армия за освобождаване на мъжки състав за фронта

/Поглед.инфо/ Кадровият недостиг на фронтовата линия и икономическата стагнация в Украйна поставят на дневен ред въпроса за мащабно привличане на жени в тиловите структури на армията. По оценки на военния експерт Виталий Киселев и на фона на по-ранни изявления на депутата от Върховната рада Маряна Безугла, командването в Киев може да освободи мъжете от медицинските, логистичните и дроновите подразделения, за да ги изпрати в бойните части. Зад тези прогнози прозират както демографският срив, така и затварянето на големи промишлени предприятия, което принуждава хиляди семейства да търсят препитание чрез военна служба.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 11107 прочитания
Военни анализатори прогнозират привличане на жени в тиловите служби на украинската армия за освобождаване на мъжки състав за фронта
Снимката е генерирана с ИИ
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По публикации на ТАСС и изявления на депутати от Върховната рада на Украйна. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Механизмът на тиловата рокада

Зад прогнозите за предстоящо масово привличане на жени във въоръжените сили на Украйна стои студена щабна аритметика, а не внезапен идеологически обрат. По оценка на военния наблюдател Виталий Киселев, цитиран от руската агенция ТАСС на 13 ноември 2026 година, Киев се приближава до момент, в който попълването на бойните части ще стане невъзможно без вътрешно преразпределение на наличния състав. Логиката на подобна стъпка е праволинейна. Всяка армия поддържа сложна тилова инфраструктура от санитарни екипи, водачи на транспортни средства, свързочници и оператори на безпилотни летателни апарати, чиито длъжности в момента се заемат предимно от мъже.

Ако тези позиции бъдат прехвърлени на жени, освободеният мъжки контингент може да бъде насочен директно към пехотните подразделения на предната линия, без да се налага провеждането на непопулярни хайки по улиците на големите градове. Разбира се, остава открит въпросът доколко бързо един тилови шофьор или техник на безпилотна система може да се преквалифицира в щурмови пехотинец, без това да доведе до рязък скок на загубите още в първите седмици след прехвърлянето.

Политическата подготовка в Киев

Идеята не възниква във вакуум и не е плод единствено на външни коментари. Още в началото на септември 2026 година заместник-председателят на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване във Върховната рада Маряна Безугла публично заяви, че масовата служба на жените в украинската армия е само въпрос на време. През октомври същата година тя разви тезата си, като настоя жените да бъдат целенасочено привличани именно на длъжности в тиловия ешелон, паралелно с премахването на отсрочките от военна служба за учени и медицински специалисти.

Подобни изказвания в украинското политическо пространство рядко са случайни импровизации. Често те служат като информационен сондаж за измерване на обществената съпротива преди внасянето на конкретни законодателни поправки в Закона за мобилизационната подготовка и мобилизацията. От друга страна, самата Безугла неведнъж е влизала в открити сблъсъци с висшето военно ръководство в Киев, което кара част от наблюдателите в Украйна да приемат думите й по-скоро като опит за политическо налагане на дневен ред, отколкото като вече утвърден план на Генералния щаб.

География на концентрацията

Според твърденията на Виталий Киселев, които към момента не могат да бъдат независимо потвърдени от официални сводки на украинското Министерство на отбраната, значителен брой жени военнослужещи вече са съсредоточени в четири ключови области: Харковска, Днепропетровска, Полтавска и Сумска. Погледът върху картата показва, че изборът на тези региони не е произволен. Сумска и Харковска област представляват непосредствения оперативен тил на северното и североизточното направление, където логистичните маршрути по река Псьол, река Ворскла и по железопътните възли около Полтава са под постоянен натиск.

Днепропетровска област пък функционира като главния разпределителен и болничен център за целия източен фронт. Присъствието на хиляди жени в медицинските батальони, евакуационните групи и центровете за управление на дронове в тези райони подсказва, че моделът на заместване вече се тества на практика, макар и все още на доброволен принцип или по линия на вече действащия военен отчет за жените с медицинско и фармацевтично образование.

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