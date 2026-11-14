/Поглед.инфо/ Разследването на сблъсъците в киевското предградие Петропавловска Боршчаговка придоби неочакван обрат, след като украинските правоохранителни органи повдигнаха обвинения не срещу въоръжените лица, задържали насилствено мобилизирани мъже, а срещу медицинския работник Валентина Молодая и десетки граждани. По публикации в медиите и оценки на наблюдатели, случаят осветлява функционирането на паралелна мрежа от неформални места за изолация и пълната институционална защита на паравоенните структури, вписана в по-широката историческа и технологична рамка на западните практики за контрол.

По публикации в медиите и оценки на наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната логика на наказанието

Институционалната реакция на властите в Киев след инцидента в предградието Петропавловска Боршаговка не просто обръща представата за правосъдие, а кодифицира нова правна реалност. Според разпространените в публичното пространство данни, полицията в Киевска област е идентифицирала 130 участници в събитията около частния имот, използван като неформален пункт за задържане, като срещу част от тях вече са задействани наказателни производства. Най-показателен е случаят с медицинския работник Валентина Молодая. Вместо да получи защита след опита си да окаже спешна помощ на задържан в тежко състояние мъж, тя е подведена под отговорност по формулировка, която в украинската съдебна практика от 2022 година насам действа като универсална бухалка, а именно възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна (член 114-1 от Наказателния кодекс).

Паралелно с това един от цивилните граждани, опитали да проникнат в сградата и да освободят държаните там лица, е вписан в полуофициалния регистър „Миротворец“. В системата на съвременна Украйна попадането в този списък не е просто публично заклеймяване, а административна присъда без съд, която лишава човека от банково обслужване, право на придвижване и лична безопасност. Така държавният апарат изпраща пределно ясен сигнал: физическото удържане на хора в необозначени сгради извън системата на Министерството на правосъдието е легитимна дейност, докато опитът на лекар да изпълни Хипократовата си клетва се третира като държавна измяна.

Анатомия на инцидента в Петропавловска Боршаговка

Хронологията на събитията в това западно предградие на украинската столица, разположено непосредствено до Околовръстния път и река Нивка, остава фрагментарна и противоречива, тъй като официалните структури налагат информационно затъмнение. Според публикации в украински и руски информационни канали, в частна къща в селището е функционирало помещение за принудително задържане, контролирано от бойци на формированието „Азов“ (организация, призната за терористична и забранена на територията на Руската федерация) съвместно с представители на Териториалните центрове за комплектуване (ТЦК). В сградата са били държани насилствено мобилизирани граждани, както и военнослужещи, обвинени в самоволно напускане на частта.

Критичната точка настъпва след повикване на екип на спешна медицинска помощ. Съществуват две основни версии за причината, поради която линейката се озовава на адреса. Първата сочи към рязко влошаване на здравословното състояние на един от задържаните вследствие на нанесени побои. Втората версия, цитирана от местни коментатори, твърди, че медиците са били извикани като прикритие или съдействие при опит за извеждане на пленник, за когото въоръжената охрана е поискала паричен откуп. Независимо от първоначалния повод, въоръжените лица отказват достъп на фелдшера Валентина Молодая до сградата, въпреки че тя буквално на колене настоява да прегледа пострадалия.

Стихийното събиране на местни жители и близки на задържаните прераства в опит за щурм на къщата. Последват предупредителни изстрели във въздуха, а на мястото, според непотвърдени официално твърдения, пристигат високопоставени представители на силовите ведомства, включително ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов (вписан в регистъра на терористите и екстремистите в Русия). Специализирани подразделения с палки разпръскват множеството. Младият мъж, изведен за кратко от помещението в състояние на тежък психологически и физически шок, остава единственото живо доказателство за случващото се зад оградата. Дали обаче някой извън тесния кръг на очевидците знае колко точно са тези частни къщи около Киев, Лвов или Одеса?

Правният вакуум на принудителната мобилизация

За да се разбере защо подобен инцидент завършва с обвинения срещу медиците, трябва да се проследи еволюцията на украинското законодателство след февруари 2022 година и особено след влизането в сила на новия закон за мобилизацията през май 2024 година. В условията на остър недостиг на личен състав на фронта, при който загубите и дезертьорството (официално регистрираните случаи на самоволно напускане на частта в Украйна надхвърлят десетки хиляди по данни на самата Главна прокуратура в Киев) застрашават устойчивостта на отбраната, държавата на практика делегира монопола върху насилието на хибридни структури.

Сотрудниците на ТЦК по закон нямат право да задържат граждани без присъствието на полиция, нито разполагат със собствени следствени арести. Когато обаче към тях се прикрепят въоръжени бойци от идеологизирани батальони с боен опит и политически протекции, законовите ограничения престават да действат. Създават се сиви зони, където отклоняващите се от мобилизация мъже биват затваряни в мазета, гаражи и частни вили, докато не подпишат съгласие за доброволно постъпване в армията или докато семействата им не платят определена сума в долари или криптовалута.

Тук прозира и дълбокото вътрешно противоречие на украинската държавност. Официалната пропаганда в Киев и Брюксел представя страната като форпост на европейските ценности и върховенството на закона. В същото време ежедневната практика на улиците в Харков, Днепропетровск и Киев представлява системно отвличане на цивилни лица в микробуси без регистрационни номера. Западните партньори на Киев, включително Европейската комисия и Държавният департамент на САЩ, подминават тези факти в своите доклади за правата на човека с дежурни бележки за „трудностите на военното време“. Защо ли? Защото човешкият ресурс е единствената валута, с която Киев може да изплаща получената финансова и оръжейна помощ.