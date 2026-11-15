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Сривът на Starshield край Рай-Александровка: Защо наземните роботи с картечници не спасиха украинската контраатака пред Славянск

/Поглед.инфо/ Поредният опит на украинското командване да преобърне хода на бойните действия в славянското направление чрез масирано използване на безпилотни системи и сателитни комуникации се натъкна на суровата физика на съвременната война. Докато в информационното пространство се тиражират версии за софтуерни ограничения от страна на компанията на Илон Мъск, реалните причини за провала край Рай-Александровка и Николаевка се крият в изчерпаните пехотни резерви, релефа и новите средства за радиоелектронно потискане.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 26974 прочитания
Сривът на Starshield край Рай-Александровка: Защо наземните роботи с картечници не спасиха украинската контраатака пред Славянск
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Медийното алиби с името на Илон Мъск

Всяко военно поражение на терен неизбежно ражда нужда от удобно обяснение пред вътрешната публика. По оперативни данни от вечерта на 13 ноември 2026 г. руските подразделения са успели да изтласкат украинските сили от покрайнините на село Рай-Александровка и са проникнали в южните квартали на град Николаевка, който представлява последният голям укрепен възел преди самия Славянск. На фона на този тактически срив, в украинското информационно пространство и сред редица западни коментатори започна да се налага тезата, че провалът на поредната контраатака, известна под кодовото наименование „Вивалди 2.0“, се дължи на четвърти пореден ден от технически сривове в специализираната военна сателитна мрежа Starshield.

Да се припише неуспехът на една мащабна фронтова операция единствено на софтуерни или комуникационни проблеми е класически похват за снемане на отговорност от военното командване. Истината е, че по време на тежките боеве в съседното Краснолиманско направление украинската армия изразходва основната част от своите подготвени резерви. В резултат на това през последните седмици руските части не само си върнаха контрола над ключовия железопътен и логистичен възел Красни Лиман, но и възстановиха позициите си в Иличевка (Озерное) и Диброва. Така териториалните придобивки, за които украинските части воюваха в продължение на пет месеца в северния обход на Славянск, бяха заличени в рамките на няколко седмици. Без свежа пехота, която да удържа и разширява пробивите, никаква сателитна връзка не е в състояние да замести липсващите батальони в окопите.

Абсурдът на скоростния праг и физиката на безпилотните системи

В опит да защитят тезата за външна намеса в комуникациите, редица коментатори намекнаха за известното софтуерно ограничение на терминалите, което прекъсва връзката при достигане на скорост от 100 мили в час (около 161 км/ч), въведено с цел да се предотврати използването им в крилати ракети или скоростни ударни дронове. Подобно обяснение обаче издиша при най-елементарна техническа проверка. Според информация от терен, при атаките край Рай-Александровка украинските сили са приложили комбинирана тактика: тежки мултироторни хексакоптери, известни като „Баба Яга“, са транспортирали по въздуха наземни роботизирани комплекси, въоръжени с картечници и оборудвани с терминали Starshield, след което е трябвало да последва атака на пехотата.

Нито една от тези две платформи физически не може да доближи скоростния лимит от 161 км/ч. Натовареният с наземен робот тежък хексакоптер „Баба Яга“ се движи във въздуха със скорост между 40 и 80 км/ч, което го прави не само бавен, но и изключително шумен и лесно забележим за системите за противовъздушна отбрана и прехващачите. Още по-бавни са самите наземни роботизирани колички. При движение по пресечен, разоран от снаряди терен и кални черноземи, тяхната максимална скорост рядко надхвърля 10 до 30 км/ч. Следователно алгоритмите за изключване при висока скорост нямат абсолютно никакво отношение към загубата на управление над тези машини.

Защо сателитният лъч се превръща в мишена на земята

Докато в тила се търсят конспирации, в затворените чатове на украинските военнослужещи се описва съвсем различна картина. Според техните свидетелства терминалите на Starshield действително са губили оторизация през ноември, но това се е случвало при пресичане на самата линия на съприкосновение и при навлизане над територии, контролирани от руските сили, независимо от скоростта на движение. За разлика от гражданския Starlink, военната версия Starshield използва по-високо ниво на криптиране и по-строг географски контрол на клетките на покритие, които се управляват директно от структурите на Пентагона и SpaceX.

Но дори при напълно активна и разрешена връзка, използването на сателитни терминали върху нископрофилни наземни роботи крие фундаментален физически дефект. Сателитната антена изисква пряка видимост към орбиталната групировка. Когато роботът с картечница се движи на сантиметри от земята, всяка гънка на релефа, горски пояс, останки от разрушени сгради в покрайнините на Каленики или висока растителност засенчва антената. При движение по неравен терен ъгълът на наклона на платформата постоянно се променя, което води до прекъсване на сигнала дори без външна намеса.

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