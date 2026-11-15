Абонирай се
Свят

Без единен глас: Европа изпраща седемчленна делегация за преговори с Москва заради спорове между Париж, Берлин и Брюксел

/Поглед.инфо/ Европейският съюз се отказа от идеята да излъчи един-единствен преговарящ за разговорите с Москва. Вместо политически лидер с ясен мандат, към масата се насочва смесен екип от съветници по националната сигурност на пет държави и представители на брюкселските институции. Решението разкрива дълбоко институционално недоверие между Париж, Берлин, Брюксел и източноевропейските столици в момент, когато основните параметри на сигурността вече се обсъждат пряко между Вашингтон и Москва.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 19526 прочитания
Без единен глас: Европа изпраща седемчленна делегация за преговори с Москва заради спорове между Париж, Берлин и Брюксел
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на „Свободная пресса“ и „Политико“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Колективната безотговорност като дипломатически инструмент

Когато една политическа система не може да излъчи един човек, който да постави подписа си под обвързващ документ, тя създава комисия. Точно това се случва в Европейския съюз в края на 2026 година. Вместо ясна политическа фигура, натоварена с пълномощия да води разговори с Москва, европейските столици се спряха на хибриден формат. Предвижда се в преговорния екип да влязат съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша, допълнени от делегати на Европейската комисия и Европейския съвет. Окончателният поименен списък все още не е оповестен, което само по себе си говори за продължаващи пазарлъци зад затворени врати.

Включването на Лондон в тази конфигурация изглежда странно само на пръв поглед. Великобритания напусна Европейския съюз официално преди близо седем години, но в сферата на сигурността и отбраната британската дипломация никога не е преставала да действа като системен фактор на континента. Присъствието на британски съветник по националната сигурност редом до представителите на Европейската комисия показва, че форматът вече не е чисто съюзен, а представлява опит за сглобяване на западна европейска коалиция извън стандартните договори на общността. Но може ли подобна сборна формация да води ефективни преговори, при положение че всеки от участниците в нея отговаря пред различно правителство или институция?

Сблъсъкът за власт между институциите и националните столици

Според информация на изданието „Политико“, Европейският съюз е разделен на най-малко три основни лагера по въпроса кой трябва да представлява блока. Първият кръг гравитира около председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Формално неговата длъжност по силата на Лисабонския договор предполага именно външнополитическо представителство на ниво държавни и правителствени ръководители. За мнозинството по-малки държави в съюза бившият португалски премиер изглеждаше най-приемливият и предвидим вариант.

Вторият лагер е свързан с ръководителя на европейската дипломация Кая Калас. Нейната кандидатура обаче предизвика сериозно напрежение сред самите европейски дипломати. Причината е в крайно твърдата ѝ линия спрямо Русия, която на практика изключва гъвкавостта, необходима при започване на какъвто и да било диалог. Извън играта остана и така нареченият „сив кардинал“ на Европейската комисия Бьорн Зайберт (ръководител на кабинета на председателя на комисията), чието име също се споменаваше в неофициалните сондажи, но репутацията му на убеден привърженик на най-тежките санкционни пакети го прави неподходящ за преговорна мисия.

Решаващият удар срещу идеята за единен европейски пратеник обаче дойде от третия лагер – от Париж и Берлин. По данни на дипломатически източници, Франция и Германия категорично са отказали да преотстъпят на Брюксел изключителното право да преговаря от името на целия континент. Тук не става дума за технически детайл, а за фундаментален спор за суверенитета. В продължение на години Европейската комисия систематично разширяваше правомощията си за сметка на националните държави – първо по време на здравната криза, след това чрез общите дългови инструменти и санкционните режими. Когато обаче на дневен ред излиза въпросът за следвоенната архитектура на сигурността в Европа, големите континентални сили отказват да оставят съдбата си в ръцете на брюкселската бюрокрация.

Четирите политически разлома вътре в Европа

Политическият анализатор Кирил Озимко посочва в коментар за руското издание „Свободная пресса“, че разделението в Европа всъщност е още по-дълбоко и засяга самата същност на властта в съюза, а не само отношението към конфликта в Украйна. Според неговата оценка могат да се разграничат четири отчетливи групи държави и центрове на влияние.

Първата група са висшите служители в Брюксел, които се стремят да централизират вземането на решения и да говорят от името на всички 27 държави членки. Втората са големите индустриални и политически сили като Франция и Германия, които не желаят да получават директиви от наднационалните органи и държат да запазят прекия си канал за комуникация и влияние. Третата група обхваща балтийските републики и част от държавите в Източна Европа, чиято външна политика през последните години беше изградена изцяло върху конфронтацията с Москва. Четвъртият лагер се състои от държави като Словакия (към които по редица въпроси се присъединява и Унгария), които открито заявяват умора от икономическите последици на санкционната война и настояват за възстановяване на нормалните търговски и енергийни връзки с Русия.

Към тази картина политологът Камран Гасанов, преподавател в Руския университет за дружба на народите и Финансовия университет към правителството на Руската федерация, добавя и фактора на така наречените неутрални или по-периферни северни държави. По негово мнение страни като Финландия и Норвегия гледат с недоверие на доминацията на Париж и Берлин, но самите те трудно биха могли да предложат обединяваща фигура, особено след като Осло се дискредитира в очите на Москва с крайните си мерки срещу руските спортисти.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.
Америка

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.

/Поглед.инфо/ Лицензът за производство на ракети „Пейтриът“ за Украйна остава блокиран в Пентагона на ниво заместник-министър по придобиванията Майкъл Дъфи, въпреки твърденията за постигнато през октомври съгласие между Марко Рубио и Пит Хегсет. Докато Киев алармира за остър недостиг заради пренасочване на прехващачи към Близкия изток, европейските столици са изправени пред сметката за евентуални заводи, а край Доброполие се съобщава за тежки загуби и редки танкови боеве.

16.11.2026 06:56
Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев
Русия

Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

/Поглед.инфо/ Руски Телеграм канали разпространиха непотвърдени твърдения, че силови структури са поискали от Кремъл отмяна на негласната забрана за физическо отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски. Повод за слуховете стават системните удари по балтийския терминал Уст-Луга. Зад информационния шум обаче прозират по-дълбоки въпроси: променя ли Москва доктрината си за водене на войната, или става дума за психологически натиск, вътрешна пропаганда и подготовка за преговорни пазарлъци.

16.11.2026 06:43
Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан
Европа

Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан

/Поглед.инфо/ Докато Берн демонстративно спира реекспорта на швейцарски боеприпаси за Украйна в името на свещения неутралитет, десетки хиляди високоточни патрони от конфедерацията са открили път към Русия. Разследване на влиятелния вестник Neue Zürcher Zeitung разкрива схемата, действала от 2014 до поне 2023 година. Чрез посредници в Словения и Киргизстан продукцията на Ruag Ammotec заобикаля ембаргото, превръщайки европейския санкционен контрол в обикновена счетоводна фикция.

16.11.2026 06:33
Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва
Украйна

Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби оставиха европейските делегации пред затворените врати на залата. Според публикации в китайския портал Baijiahao, неочакваната гъвкавост на Владимир Путин към евентуално европейско участие е изненадала дори Пекин и е предизвикала смут в Брюксел, завършил с тихото отстраняване на Кая Калас от ролята на едноличен преговарящ в полза на съвместна дипломатическа група.

16.11.2026 06:25
САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар
Свят

САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар

/Поглед.инфо/ Докато преговорите за Украйна и Корейския полуостров тъпчат на място, Вашингтон, Москва и Пекин търсят спешен консенсус по неочаквана тема – ограничаването на изкуствения интелект в ядрените командни системи. Новите математически модели, автономните кодинг агенти и военни платформи като Maven създават опасна илюзия за гарантиран първи удар. Защо алгоритмите връщат света на ръба на ядрената грешка и каква е цената на „пристрастието към автоматизацията“ в щабовете?

16.11.2026 06:12
Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите
Русия

Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите

/Поглед.инфо/ От 1 февруари 2027 г. в Русия влиза в сила държавният стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 за дирижаблите, одобрен от Росстандарт. Документът цели да отвори регулаторен коридор за тежки товарни платформи в Арктика, където стотици селища и находища нямат целогодишни пътища. Зад инженерните проекти на Ростех и частните бюра обаче стоят сметки за десетки милиарди рубли, липса на реални поръчки, дефицит на кадри и остър сблъсък с паричната политика и китайската конкуренция.

16.11.2026 06:04
Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал
Украйна

Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал

/Поглед.инфо/ Двудневните преговори в Абу Даби преобърнаха логиката на украинския конфликт, измествайки фокуса от временно примирие по фронтовата линия към нова глобална архитектура на сигурността. Докато дипломатите пренареждат дневния ред без европейско участие, данни на украинското военно разузнаване разкриват тревожни темпове на руското ракетно производство и модернизацията на „Искандер-М“, а срив в сателитната система Starshield поставя противовъздушната отбрана на Киев в критична зависимост.

16.11.2026 05:54
Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас
Свят

Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас

/Поглед.инфо/ Германската икономика навлиза в зимния отоплителен сезон с газохранилища, запълнени едва на 61-62 процента, което е с близо 19 процентни пункта под законово заложения праг. На фона на скока на борсовите котировки над 100 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 година, енергийният сектор на страната е изправен пред реален риск от режим на електрозахранването и принудително свиване на индустриалното производство.

15.11.2026 22:00