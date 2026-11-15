/Поглед.инфо/ На фона на зачестилите диверсии в руски градове и паралелните дипломатически совалки на пратениците на Доналд Тръмп в Абу Даби и Дъблин, продължителните задгранични обиколки на украинския президент Володимир Зеленски предизвикват остри дискусии. Според публикации в руски медии, от 2022 г. насам той е прекарал над 740 дни извън страната. Анализаторите разглеждат две основни версии за този маршрут: опит да се блокират договорки между Москва и Вашингтон без Киев или притеснения за личната сигурност.

По публикации на „Свободная преса“ и „Блокнот“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият триъгълник между Абу Даби, Дъблин и Киев

Въпросът защо украинският президент Володимир Зеленски прекарва все по-малко време в Киев има две напълно различни обяснения, които се сблъскват в публичното пространство. От една страна, според публикации в руски медии, съществуват твърдения за засилени притеснения относно физическата му сигурност и опасения от вътрешно недоволство. От друга страна, политологът и член на руския Президентски съвет по междуетническите отношения Богдан Безпалко изразява в интервю за „Свободная преса“ коренно противоположно мнение: според него украинският лидер не се страхува от удар по улица „Банкова“, а води отчаяна дипломатическа битка, за да не бъде изключен от преговорите между Москва и Вашингтон.

Контекстът на тези събития се определя от паралелните совалки на специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Докато в Абу Даби руски дипломати обсъждат с американските представители размяната на пленници и параметрите на евентуален диалог, късно вечерта на 12 ноември Уиткоф и Къшнър провеждат разговори със Зеленски в ирландската столица Дъблин.

Тази географска разпокъсаност показва как се променя архитектурата на преговорния процес. В Абу Даби се търсят допирни точки между двете ядрени сили без директно украинско присъствие на масата. В Дъблин киевското ръководство се опитва да коригира този формат, разчитайки на подкрепата на европейските столици, които също настояват за своя роля в бъдещите договорености за сигурност. Дали подобна совалкова дипломация може да спре процеси, които вече са договорени на двустранно ниво между САЩ и Русия?

Хронология на отсъствието и статистиката на полетите

Ако се проследят фактите, посочени в публикациите, маршрутът на украинския държавен глава през последните седмици прилича на непрекъснат логистичен коридор. На 31 октомври в Истанбул се провежда среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Според информационните агенции, цитирани в руския печат, именно след тези разговори Киев започва да маневрира около формата на преговорите в Турция, избягвайки пряк сблъсък с руската делегация.

Следва серия от визити в Скандинавия (Дания, Норвегия, Швеция, Финландия), както и в Испания и Германия. Навсякъде дневният ред повтаря позната схема: настояване за допълнителни финансови пакети и доставки на въоръжение в момент, когато в европейските бюджети все по-трудно се намират свободни средства, а сред данъкоплатците се натрупва видима умора от продължителния конфликт.

Числата, които се цитират в медийните публикации, дават представа за мащаба на тези пътувания:

Според украинския депутат от Върховната рада Артьом Дмитрук, от февруари 2022 г. досега Зеленски е прекарал общо над 740 дни извън територията на Украйна, което се равнява на повече от две календарни години.

По изчисления на журналисти, само в рамките на 2026 г. официалните му посещения в чужбина надхвърлят 60 дни, без в тази сметка да влизат нощните влакови преходи до полската граница и часовете във въздуха.

За целия си президентски мандат той е осъществил над 220 пътувания в 52 държави.

От гледна точка на протоколите за сигурност, постоянното движение между летищни терминали, правителствени самолети и чуждестранни резиденции прави проследяването и планирането на каквото и да било въздействие значително по-сложно в сравнение с престоя в укрепения комплекс на улица „Банкова“ в Киев, чиито координати и подземна инфраструктура са добре известни. В същото време обаче подобно отсъствие създава управленски вакуум в столицата, където административният апарат и военното командване трябва да взимат оперативни решения без физическото присъствие на върховния главнокомандващ.