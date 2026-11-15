Абонирай се
Свят

Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас

/Поглед.инфо/ Германската икономика навлиза в зимния отоплителен сезон с газохранилища, запълнени едва на 61-62 процента, което е с близо 19 процентни пункта под законово заложения праг. На фона на скока на борсовите котировки над 100 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 година, енергийният сектор на страната е изправен пред реален риск от режим на електрозахранването и принудително свиване на индустриалното производство.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12635 прочитания
Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на Neue Zürcher Zeitung, Financial Times и Bloomberg. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пазарният хазарт на германските търговци и сметката без кръчмар

Индустриалният двигател на Европа отново буксува на празен ход. Според данни на браншовата асоциация на германските оператори на газохранилища (INES), цитирани от швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung, подземните резервоари на страната са запълнени едва на 61-62 процента. Това представлява сериозно разминаване от 18 до 19 процентни пункта спрямо собствените германски нормативни изисквания, които задължават съоръженията да бъдат напълнени до 80 процента преди настъпването на студовете. Дори на общоевропейско ниво ситуацията изглежда тревожна, като Financial Times отчита средна запълняемост в Европейския съюз малко под 75 процента, но именно германският дефицит тежи най-много заради огромния капацитет на тамошната инфраструктура, включваща ключови съоръжения като „Реден“.

Причината за този провал не е в някакво внезапно природно бедствие, а в обикновена търговска алчност, облечена в пазарна логика. През летните месеци борсовите цени на природния газ на нидерландския хъб TTF се движеха в сравнително поносимия диапазон от 40 до 60 евро за мегаватчас. Германските енергийни компании и търговски посредници обаче решиха да изчакат, залагайки на прогнозата, че котировките ще паднат още по-надолу. Логиката на борсовия спекулант е проста: ако нагнетиш скъп газ през лятото, а през зимата пазарът се срине, ще продаваш на загуба. Държавните регулатори в Берлин очевидно проспаха този процес, оставяйки националната енергийна сигурност в ръцете на частни търговци, които гонят тримесечни баланси.

Пазарът обаче ги опроверга брутално. Вместо очакваното поевтиняване, цената на синьото гориво проби психологическата бариера от 100 евро за мегаватчас за първи път от декември 2022 година насам. Сега същите тези компании са принудени да купуват панически в условията на свито предлагане и пиково зимно търсене. Кой ще плати разликата между летните 40 евро и зимните над 100 евро? Въпросът е риторичен.

Математиката на дефицита: 600 милиона кубически метра в нищото

Изчисленията на INES очертават мрачна картина за периода януари-март. При настъпване на по-продължителни студове германската система ще се сблъска с месечен недостиг от около 6,6 тераватчаса, което се равнява на приблизително 600 милиона кубически метра природен газ всеки месец. Този дефицит се формира отвъд вече договорените тръбопроводни доставки от Норвегия, Нидерландия и Белгия, както и от планирания внос на втечнен природен газ (ВПГ).

Тук се сблъскваме с фундаменталната заблуда на съвременната германска политика, олицетворявана в момента от кабинета на канцлера Фридрих Мерц. В Берлин продължават да изтъкват като исторически успех ускореното изграждане на терминали за регазификация по крайбрежието на Северно и Балтийско море (в Вилхелмсхафен, Брунсбютел, Лубмин и Щаде). Но самият терминал е просто скъпо струващо желязо и бетон на брега. Той не произвежда молекули газ, а само прехвърля суровината от криогенните танкери в националната газопреносна мрежа.

За да стигне танкерът до Вилхелмсхафен, свободни количества трябва физически да съществуват на световния пазар и европейският купувач да наддаде над азиатските си конкуренти в Япония, Южна Корея и Китай. В момента, в който Германия излезе на спотовия пазар за спешни покупки, тя автоматично изстрелва цените в стратосферата за целия континент.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.
Америка

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.

/Поглед.инфо/ Лицензът за производство на ракети „Пейтриът“ за Украйна остава блокиран в Пентагона на ниво заместник-министър по придобиванията Майкъл Дъфи, въпреки твърденията за постигнато през октомври съгласие между Марко Рубио и Пит Хегсет. Докато Киев алармира за остър недостиг заради пренасочване на прехващачи към Близкия изток, европейските столици са изправени пред сметката за евентуални заводи, а край Доброполие се съобщава за тежки загуби и редки танкови боеве.

16.11.2026 06:56
Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев
Русия

Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

/Поглед.инфо/ Руски Телеграм канали разпространиха непотвърдени твърдения, че силови структури са поискали от Кремъл отмяна на негласната забрана за физическо отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски. Повод за слуховете стават системните удари по балтийския терминал Уст-Луга. Зад информационния шум обаче прозират по-дълбоки въпроси: променя ли Москва доктрината си за водене на войната, или става дума за психологически натиск, вътрешна пропаганда и подготовка за преговорни пазарлъци.

16.11.2026 06:43
Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан
Европа

Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан

/Поглед.инфо/ Докато Берн демонстративно спира реекспорта на швейцарски боеприпаси за Украйна в името на свещения неутралитет, десетки хиляди високоточни патрони от конфедерацията са открили път към Русия. Разследване на влиятелния вестник Neue Zürcher Zeitung разкрива схемата, действала от 2014 до поне 2023 година. Чрез посредници в Словения и Киргизстан продукцията на Ruag Ammotec заобикаля ембаргото, превръщайки европейския санкционен контрол в обикновена счетоводна фикция.

16.11.2026 06:33
Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва
Украйна

Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби оставиха европейските делегации пред затворените врати на залата. Според публикации в китайския портал Baijiahao, неочакваната гъвкавост на Владимир Путин към евентуално европейско участие е изненадала дори Пекин и е предизвикала смут в Брюксел, завършил с тихото отстраняване на Кая Калас от ролята на едноличен преговарящ в полза на съвместна дипломатическа група.

16.11.2026 06:25
САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар
Свят

САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар

/Поглед.инфо/ Докато преговорите за Украйна и Корейския полуостров тъпчат на място, Вашингтон, Москва и Пекин търсят спешен консенсус по неочаквана тема – ограничаването на изкуствения интелект в ядрените командни системи. Новите математически модели, автономните кодинг агенти и военни платформи като Maven създават опасна илюзия за гарантиран първи удар. Защо алгоритмите връщат света на ръба на ядрената грешка и каква е цената на „пристрастието към автоматизацията“ в щабовете?

16.11.2026 06:12
Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите
Русия

Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите

/Поглед.инфо/ От 1 февруари 2027 г. в Русия влиза в сила държавният стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 за дирижаблите, одобрен от Росстандарт. Документът цели да отвори регулаторен коридор за тежки товарни платформи в Арктика, където стотици селища и находища нямат целогодишни пътища. Зад инженерните проекти на Ростех и частните бюра обаче стоят сметки за десетки милиарди рубли, липса на реални поръчки, дефицит на кадри и остър сблъсък с паричната политика и китайската конкуренция.

16.11.2026 06:04
Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал
Украйна

Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал

/Поглед.инфо/ Двудневните преговори в Абу Даби преобърнаха логиката на украинския конфликт, измествайки фокуса от временно примирие по фронтовата линия към нова глобална архитектура на сигурността. Докато дипломатите пренареждат дневния ред без европейско участие, данни на украинското военно разузнаване разкриват тревожни темпове на руското ракетно производство и модернизацията на „Искандер-М“, а срив в сателитната система Starshield поставя противовъздушната отбрана на Киев в критична зависимост.

16.11.2026 05:54
Според военни анализатори боевете без пряко човешко участие в Украйна преминават към автономни алгоритми за разпознаване на цели
Свят

Според военни анализатори боевете без пряко човешко участие в Украйна преминават към автономни алгоритми за разпознаване на цели

/Поглед.инфо/ Съвременните бойни действия в Източна Европа превърнаха сблъсъците между безпилотни наземни платформи и летящи апарати в ежедневна фронтова реалност без пряко физическо присъствие на войници в зоната на огъня. Според военни анализатори дистанционното управление скоро ще отстъпи място на напълно автономни системи с изкуствен интелект, тъй като човешкият мозък не издържа на темпото на съвременната война, а липсата на глобални договори прави този процес необратим.

15.11.2026 21:45