Геометрия на тридесет метра дълбочина: как природата и митовете се срещат на морското дъно

/Поглед.инфо/ Откриването на сложни геометрични форми по пясъчното дъно на тридесет метра дълбочина край японските острови през деветдесетте години на миналия век отвори дълга поредица от научни спорове и спекулации. Докато една част от тези структури намериха своето напълно земно обяснение в поведението на определен вид риба балон, появата на подобни симетрични фигури в различни точки на световния океан и липсата на преки физически следи около тях продължават да пораждат въпроси сред изследователите. Зад красивите разкази за потънали цивилизации и подводни послания обаче стоят суровите закони на хидродинамиката, ограниченото време на водолазите под налягане и твърде много празни полета в архивите на морската биология.

Историята започва съвсем делнично, без никакъв драматизъм, през лятото на хиляда деветстотин деветдесет и пета година край бреговете на остров Амами Ошима в югозападната част на японския архипелаг. Група местни водолази, които обследват крайбрежния шелф в търсене на нови колонии корали и подходящи маршрути за подводен туризъм, попадат на странна гледка върху равния, ситнозърнест пясък на дълбочина около двадесет и пет до тридесет метра. Пред тях се разгръща кръгла структура с диаметър близо два метра, съставена от правилни радиални бразди, концентрични пръстени и централна площадка с по-фин седимент. На пръв поглед конструкцията изглежда напълно чужда на хаотичната среда на морското дъно, където приливните течения и вълнението обикновено изглаждат всяка неравност в рамките на няколко часа. В първите години след находката случаят остава в периферията на научния интерес, тъй като морските геолози приемат явлението за локална аномалия, породена от особеностите на подводния релеф и специфичното взаимодействие между теченията около архипелага Рюкю.

Проблемът обаче започва да придобива съвсем друг мащаб, когато подобни структури са документирани повторно в същия район, а по-късно и в напълно различни акватории, разделени от хиляди километри открит океан. В продължение на почти две десетилетия хипотезите се въртят в омагьосан кръг между физиката и зоологията, без нито една от двете дисциплини да може да представи категорични доказателства. Океанографите първоначално допускат, че става дума за стационарни вихрови движения на водата, които сортират пясъчните частици по тегло и размер, подобно на вълните, оставени от вятъра в пустинята. Това обяснение изглежда логично на хартия, но има един сериозен физически проблем. Хидродинамичните вихри на такава дълбочина не работят с подобна хирургическа точност, нито пък създават затворени симетрични фигури с ясно изразени венчелистчета, докато околният пясък на сантиметри встрани остава напълно непокътнат и гладък. Същевременно биолозите отхвърлят идеята за намеса на морски организми, тъй като по онова време не е известен нито един вид от дънната фауна, способен да проектира и изпълни триизмерна структура, надвишаваща собствените му размери десетки пъти.

Развръзката за японския случай идва едва през две хиляди и единадесета година, когато подводният фотограф Йоджи Ооката и екип от японската обществена телевизия успяват да заснемат истинския архитект на тези съоръжения. Оказва се, че създателят е мъжки екземпляр от новоописания вид риба балон, наречен по-късно Torquigener albomaculosus, чиято дължина едва достига дванадесет сантиметра. В продължение на седем до девет денонощия миниатюрната риба работи без прекъсване, използвайки гръдните си перки и опашката като гребло, за да изрови браздите, да избута по-едрите раковини по външните ръбове и да събере най-финия пясък в центъра на гнездото. Целият този колосален за мащабите на животното труд има една-единствена прагматична цел: да намали скоростта на подводното течение в средата на кръга с около двадесет и пет процента, създавайки безопасна зона, в която женската да положи хайвера си без риск яйцата да бъдат отнесени от водата. Както вече сме отбелязвали в предишни анализи за адаптацията на дълбоководните видове, природата често постига съвършена геометрия не от естетически подбуди, а под натиска на строгата физическа необходимост.

Границите на биологичното обяснение и появата на нови аномалии

Тъкмо когато научната общност решава, че досието по темата е окончателно затворено, започват да постъпват сведения за сходни подводни кръгове в райони, където въпросният вид риба балон изобщо не се среща. Според различни доклади и любителски записи от последните години, геометрични форми върху морското дъно са забелязвани край бреговете на северозападна Австралия, в някои заливи на Средиземно море, както и в отделни участъци от карибския шелф. Тук вече навлизаме в територия, където твърдите факти започват да отстъпват място на предположенията, а архивите на институтите се оказват пълни с празнини. При австралийските находки, направени по време на хидрографски проучвания на дълбочина над сто метра, морските биолози предполагат съществуването на близък, все още неизвестен за науката вид риба, който използва идентична размножителна стратегия. Тази хипотеза звучи правдоподобно, но до момента не е потвърдена с нито един видеозапис на самия процес на строеж, което оставя сериозна пробойна в теорията за универсалния биологичен произход на всички подобни структури.

Още по-сложна става картината, когато се вгледаме в разказите за кръгове в Средиземно море, включително край бреговете на Кипър, Крит и Корсика. В тези случаи обаче трябва да подхождаме с максимална доза скептицизъм, тъй като голяма част от информацията не идва от рецензирани научни публикации, а от социалните мрежи, туристически форуми и непроверени публикации в популярни сайтове. Твърди се, че водолази са попадали на пясъчни орнаменти на дълбочина между тридесет и четиридесет метра, около които липсват каквито и да било следи от плавници, котви или морски животни. В някои от тези истории фигурите се описват като напълно чисти, сякаш са отпечатани отдолу нагоре, а в единични разкази дори се споменава за странно зеленикаво сияние, което според очевидците не идва от водолазните фенери. Подобни твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, а опитният изследовател веднага ще забележи класическите симптоми на човешката склонност да доукрасява преживяванията си в екстремна среда.

Работата на водолаза на дълбочина от тридесет и пет или четиридесет метра е тежка физическа и логистична операция, при която времето на дъното е строго ограничено от запасите на сгъстен въздух и риска от декомпресионна болест. При налягане, четири до пет пъти по-високо от атмосферното на морското равнище, естествената слънчева светлина вече е почти напълно погълната от водния стълб, цветовете изчезват в студена синьо-зелена гама, а азотната наркоза често притъпява критичното мислене и изкривява възприятията на гмуркача. В такава среда всяка обикновена биолуминесценция на планктона, раздвижен от течението над пясъчните бразди, може лесно да бъде възприета като мистериозно светене на самата фигура. Що се отнася до липсата на следи около кръговете, физиката на морското дъно дава съвсем просто обяснение: финият тинест пясък на тези дълбочини се утаява и изравнява много бързо при най-лекото придънно движение на водата, заличавайки следите от перки или опашки за броени часове, докато по-дълбоките радиални улеи устояват по-дълго на ерозията.