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Пет борови иглички в парче смола от Калининград разбиват масовите представи за ледниковите епохи

/Поглед.инфо/ В откритите рудници на Самбийския полуостров багерите ежедневно преобръщат хиляди тонове синя глина, търсейки индустриална суровина за бижутерията и химическата промишленост, но понякога сред сортировъчните ленти излиза материал, който кара палеоботаниците да пренаписват климатичните си модели. Находката на двадесет и девет грама фосилизирана смола с пет напълно запазени борови иглички в Калининградския кехлибарен комбинат не е просто поредният музейно-аукционен куриоз, а физическо доказателство за бурните атмосферни и температурни сътресения отпреди петдесет милиона години, когато горите на Северна Европа са изглеждали коренно различно от днешните.

Деж. редактор - Александра Докова 10620 прочитания
Пет борови иглички в парче смола от Калининград разбиват масовите представи за ледниковите епохи
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Когато човек погледне сухото прессъобщение на Калининградския кехлибарен комбинат за намерения на девети януари екземпляр с размери петдесет и седем на четиридесет и пет милиметра, първата реакция на всеки, който е прекарал достатъчно време по кариери и архиви, е да отсее корпоративния пиар от реалната геология. В индустриалния добив на сукцинит, както минералозите наричат балтийския кехлибар, романтиката приключва още при хидравличното размиване на синята глина. Около деветдесет процента от световните запаси на тази суровина са концентрирани именно в Приморската и Палмникенската кариера край селището Янтарни, където добивът се измерва в стотици тонове годишно. По информация на самото предприятие едва около пет процента от прозрачния добит материал съдържа някакви включвания, известни в науката като инклузи. Огромната част от тези инклузи са двукрили насекоми, мравки, дребни паякообразни или фрагменти от дървесна пепел, попаднали в лепкавата капка по чисто механичен път. Растителните останки с подобна запазеност, особено цели снопчета иглички със съхранен пигментен оттенък и клетъчна структура, се срещат изключително рядко, като според вътрешната статистика на комбината подобен образец не е попадал на сортировъчната линия през последните пет години.

Причината за тази липса на растителни макрофосили в смолата не е някаква природна избирателност, а банална физика и химия на разпада. Едно насекомо, кацнало върху прясна смола, бива мигновено обездвижено и запечатано от следващия приток на вискозна течност, която спира достъпа на кислород и бактерии. Обратно на това, листата, папратите и боровите иглички са по-обемни, съдържат значително количество влага и при попадане в смолата често предизвикват вътрешно ферментиране или изгниване, преди полимеризацията да е завършила. За да се запазят пет иглички от древен бор в зеленикав цвят и с непокътната форма, са нужни специфични условия на бързо обезводняване и светкавично заливане с нова порция смола, последвано от попадане във водна среда без кислород. В официалното обяснение на специалистите от комбината се твърди, че силен порив на вятъра е прекършил или огънал клонка, забивайки игличките в смолистия ствол на съседно дърво. Това звучи напълно логично от гледна точка на теренната механика, но тук възниква един сериозен геоложки проблем с популярните интерпретации, които веднага съпътстват подобни новини.

В разпространената информация се споменава, че камъкът се е образувал между два ледникови периода, в епоха на рязка климатична нестабилност. Тук обаче се сблъскваме с класическа интелектуална мъгла, породена или от неточен превод на пресцентъра, или от опростяване за масовата публика. Преди петдесет милиона години Земята се намира в ранния еоцен, по време на така наречения Еоценски климатичен оптимум. По данни на палеоклиматолозите, изследвали морските седименти и изотопния състав на кислорода от този период, планетата тогава е била в състояние на парников климат, без постоянни ледени шапки на полюсите. Нивата на въглероден диоксид са били значително по-високи от днешните, а на територията на днешна Балтика и Скандинавия са виреели гъсти, влажни субтропични и умерено топли гори, в които древните видове борове и други иглолистни дървета като представителите на семейство сциадопитисови са съжителствали с палми и магнолии. Следователно не става дума за класически ледников период от типа на плейстоценските заледявания, които са оформили релефа на Северна Европа много по-късно, а за локални температурни колебания и резки сезонни промени във влажността, които са провокирали масово смолоотделяне при дърветата.

Геология на смолотечението и теренните реалности в Янтарни

Когато един ботаник или лесовъд наблюдава съвременна иглолистна гора, той знае, че дървото не отделя смола от добро. Обилното смолотечение е защитна реакция срещу физиологичен стрес, причинени от бури рани, нападения от корояди, гъбични инфекции или резки температурни амплитуди. В еоценските гори на Фенноскандия, откъдето древните реки са отмивали втвърдената смола към плиткото море на днешния Калининградски залив, този процес е придобил гигантски мащаби. Хиляди тонове смола са се стичали по кората на дърветата, улавяйки всичко в непосредствена близост, преди да паднат в горската постилка и да бъдат отнесени от водните потоци към морските лагуни. Там, в слой от глауконитна синя глина на дълбочина около петдесет метра под съвременната повърхност, смолата е престояла десетки милиони години под огромно налягане и без достъп на въздух, превръщайки се в сукцинит.

Точно тази вторична депозиция прави работата на изследователите изключително трудна и често води до погрешни датировки. Кехлибарът не се намира там, където са расли дърветата, а там, където древните течения са го струпали като речен чакъл. Това означава, че в един и същи пласт синя глина в Приморската кариера могат да лежат парчета смола с разлика във възрастта от няколко милиона години. Когато специалистите в комбината оценяват находката на петдесет милиона години, те се опират на общата стратиграфска възраст на пруската свита, от която се добива суровината, а не на директен радиовъглероден анализ на самите иглички, тъй като радиовъглеродният метод е напълно безполезен за материали по-стари от петдесет хиляди години. Всяка по-прецизна датировка изисква сложен спорово-поленов анализ на обкръжаващата глина или изследване на микроструктурата на самата смола чрез инфрачервена спектроскопия, което в условията на производствен комбинат рядко се прави преди търговската оценка на камъка.

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