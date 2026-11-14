/Поглед.инфо/ Представата за Ирак като безкрайна, мъртва пясъчна пустиня се разбива още в мига, в който напуснете главните пътища между Багдад и Басра и навлезете в зелените пояси покрай река Ефрат. Под плътната сянка на милиони финикови палми тук функционира древна, но силно изтощена от войни и санкции аграрна система, която продължава да работи въпреки екстремните температури и хроничния недостиг на ток. За външния наблюдател гледката на килими от гниещи фурми по земята и ръждясали дизелови мотори край напоителните канали изглежда като пълна стопанска безстопанственост, но зад този привиден хаос стоят сурови икономически сметки, вековна йерархия на труда и безмилостна физика на оцеляването в климат, където жегата редовно минава петдесет градуса.

Когато човек попадне в южните и централните провинции на Ирак, първият сблъсък с реалността е чисто физически и удря директно в представите, изградени от новинарските емисии за войни и прашни бури. Покрай коритата на Тигър и Ефрат се простират десетки километри гъсти, почти непроходими оазиси, където въздухът е тежък, влажен и наситено зелен, въпреки че само на няколко километра встрани започва безжизнената, напукана от слънцето глинеста пустиня. Подпочвените води в тази част на Месопотамия лежат изненадващо плитко, а самите реки все още носят достатъчно водна маса, за да поддържат мащабни плантации, стига да има кой да поддържа дигите и каналите от затлачване. Тази земя е отглеждала жито и палми още по времето на шумерските градове-държави, но днес тя прилича на огромно архивно гробище на различни епохи в земеделието, където глинените вади от древността се пресичат с изоставени съветски и британски помпени станции от средата на миналия век.

За неподготвения пътешественик разходката из такава палмова горичка започва с културен шок, който местните фелахи приемат с тихо, леко снизходително учудване. Земята под високите стволове на финиковите палми буквално е покрита с дебел пласт опадали фурми, които никой не се навежда да събере. В Европа или в северните страни подобно отношение към храната би изглеждало като престъпно разхищение, сравнимо единствено с есенните градини в Подмосковието или българските села, където изгнилите ябълки и сливи застилат тревата, защото няма кой да ги прибере или преработи. В Ирак обаче логиката е съвсем друга и не е въпрос на мързел, а на хигиена, икономика и строга селекция на суровината. Падналият на земята плод веднага се замърсява с финия алувиален прах, атакува се от насекоми и започва да ферментира за броени часове при жега, която превръща почвата в нагорещена фурна. Търговска стойност имат само фурмите, откъснати директно от тежките гроздове високо в короната на дървото, където работниците се катерят по стария начин с помощта на дебело въже, обвито около кръста и ствола. Всичко, което падне долу, остава за добитъка или просто се връща в почвата като органична маса, защото разходите за ръчно събиране и почистване на замърсените плодове надхвърлят многократно пазарната им цена на пренаситения местен пазар. Както вече сме анализирали в предишни материали за продоволствената сигурност и ресурсите в Близкия изток, Ирак някога е бил най-големият износител на фурми в света с над тридесет милиона дървета, преди войната с Иран, инвазията в Кувейт и последвалите десетилетия на ембарго да унищожат огромна част от палмовите масиви и преработвателните фабрики.

Многоетажното земеделие под сянката на палмите

Същинската агрономическа хитрост на иракските градини обаче не е в самите палми, а в това, което се случва на два метра над земята и на самия терен под тях. В условията на безмилостна слънчева радиация, която изгаря всяко открито листо за часове, високите корони на финиковите палми действат като естествен биоклиматичен щит, който сваля температурата на въздуха долу с няколко градуса и задържа влагата. Това позволява на фермерите да практикуват класическо триетажно земеделие, при което под палмите растат цитрусови дървета, нарове и смокини, а на най-долния етаж, директно в калните лехи, се отглеждат зеленчуци. Сред тях централно място заема едно растение, което често озадачава посетителите от северните ширини, макар в някои части на Южна Русия, Кавказ и Балканите то да е добре познато под името бамя. В арабския свят и по-специално в Ирак, където я наричат бамия, а в международната литература фигурира като окра, гъмбо или с ботаническото си име Abelmoschus esculentus, тази култура е основен стълб в местната кухня и икономика.

Произходът на бамята остава предмет на научни спорове, като повечето ботаници я свързват с района на Етиопия и Судан, откъдето тя се е разпространила по търговските пътища към долината на Нил, Леванта и Месопотамия, но съществуват и теории за паралелно опитомяване в Южна Азия. На външен вид зелените ѝ шушулки приличат на странна кръстоска между малка краставица и люта чушка, покрита с фин мъх, който при допир може да предизвика леко дразнене на кожата. Местните водачи рядко могат да обяснят ботаническите особености на растението на чужденците, защото за тях то е толкова банално, колкото картофите в Източна Европа, и просто посочват, че от него се вари гъстата традиционна яхния с месо и домати, без която иракската трапеза е немислима. При разрязване шушулката отделя гъста, слузеста течност, която сгъстява соса по естествен път, но именно тази текстура често отблъсква неподготвените европейци, докато не свикнат с технологията на предварителното ѝ запичане или накисване в киселина. Любопитен детайл за всеки, който би решил да пренесе семена и да я отглежда в по-северни държави с рестриктивно законодателство, е морфологията на самото растение в ранна фаза. Преди да даде плод, нарязаните листа на бамята отдалеч поразително напомнят на листата на индийския коноп, което в страни като Русия редовно води до комични, но неприятни разправии с местните власти след сигнали от бдителни съседи, убедени, че в градината до тях се отглежда забранена субстанция.