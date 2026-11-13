Абонирай се
Интересно

Как американците взривиха водородна бомба в космоса и изгасиха тока в Хавай

/Поглед.инфо/ През лятото на хиляда деветстотин шестдесет и втора година американските военни решават да проверят на практика какво се случва, когато детонираш термоядрен заряд на четиристотин километра над Тихия океан. Идеята изглежда проста на чертожната дъска в Пентагона: празно пространство, липса на градове наблизо и отлична възможност да се тестват нови методи за прехващане на съветски ракети. Реалността на терена обаче се оказва далеч по-неуправляема от прогнозите в секретните доклади, а последиците от теста Старфиш Прайм удрят директно по собствената инфраструктура на Вашингтон и по първите комуникационни сателити на планетата.

Деж. редактор - Александра Докова 8894 прочитания
Как американците взривиха водородна бомба в космоса и изгасиха тока в Хавай
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

В края на петдесетте години на миналия век надпреварата във въоръжаването между Вашингтон и Москва напуска пределите на земната атмосфера и се пренася в ниската околоземна орбита. Появата на първите балистични ракети с междуконтинентален обсег поставя военните инженери пред тежък логистичен и физически проблем: как да спреш бойна глава, която лети в безвъздушното пространство с огромна скорост, преди да е започнала спускането си към целта. Традиционната противовъздушна отбрана с осколъчни снаряди и директни попадения е напълно безполезна на такива височини, където липсва плътен въздух за предаване на ударната вълна. Затова в кабинетите на Комисията по атомна енергия на САЩ и Министерството на отбраната се ражда прагматичната, макар и доста груба идея да използват самата радиация и електромагнитното излъчване като щит. Теоретиците, сред които и физикът Никълъс Кристофилос, предлагат нещо, което на хартия звучи като идеалното оръжие за масово възпиране: да се вкарат огромни количества високоенергийни електрони в естествените радиационни пояси на Земята, открити съвсем наскоро от екипа на Джеймс Ван Алън. Според разчетите на военните плановици тази изкуствена радиационна завеса би трябвало да изпържи електрониката на всяка вражеска ракета, която премине през нея, без да причинява преки разрушения на земната повърхност. Тук обаче се появява един очевиден физически проблем, който генералите в Пентагона предпочитат да пренебрегнат в името на бързите тестове: заредените частици в магнитното поле на планетата нямат държавна принадлежност и не правят разлика между съветски бойни глави и американски разузнавателни или комуникационни спътници.

Преди да стигнат до мащабния космически взрив, американските екипи преминават през дълга серия от предварителни опити, които още тогава показват, че поведението на ядрената реакция на голяма височина не се подчинява на стандартните наземни модели. През пролетта на хиляда деветстотин петдесет и осма година в рамките на операцията Хардтак в Невада и над Тихия океан започват експерименти с издигане на заряди чрез стратосферни балони и ракети. При опита Юка малък заряд е качен на двадесет и шест километра височина с балон, а няколко месеца по-късно ракета Редстоун извежда много по-мощен термоядрен боеприпас в рамките на теста Тийк на седемдесет и седем километра над атола Джонстън. Резултатите от Тийк изненадват дори самите наблюдатели, тъй като мощното рентгеново и гама лъчение йонизира горните слоеве на атмосферата на огромна площ и напълно парализира късовълновите радиокомуникации в целия Тихоокеански басейн за часове. Въпреки че тези данни ясно подсказват за непредсказуемите ефекти върху йоносферата, военното командване настоява за преминаване към още по-големи височини в рамките на новата серия Фишбоул през хиляда деветстотин шестдесет и втора година. Логистиката на тези изстрелвания се оказва истински кошмар, защото отдалеченият атол Джонстън, разположен на повече от хиляда и триста километра югозападно от Хавайските острови, е превърнат в претъпкана военна база с хиляди души персонал, радари и ракети носители Тор. Самата подготовка на терена е съпътствана от поредица тежки аварии, които превръщат тихоокеанския риф в архивно гробище на неуспешни прототипи и радиоактивни отломки. При теста Блуджил наземните радари губят следата на ракетата скоро след старта и дежурният офицер по безопасността е принуден да задейства системата за самоунищожение, разпръсквайки плутониевото ядро в океана. Първият опит за изстрелване на Старфиш на двадесети юни завършва по сходен начин: двигателят на ракетата Тор отказва на по-малко от минута след старта, корпусът е взривен във въздуха, а горящи парчета от ракетата и радиоактивни материали от бойната глава падат директно върху остров Санд и околните плитчини, налагайки мащабно и скъпоструващо почистване на терена.

Въпреки провалите и замърсяването на атола, на девети юли хиляда деветстотин шестдесет и втора година втората ракета Тор успява да изведе термоядрения заряд В-четиридесет и девет по зададената траектория и да го детонира на височина от точно четиристотин километра. На тази височина въздухът е толкова разреден, че липсва каквато и да е среда за формиране на класическия гъбообразен облак или на разрушителна ударна вълна. Вместо познатата от полигоните в Невада картина, цялата енергия на взрива се освобождава под формата на светкавична рентгенова радиация и поток от високоенергийни частици, които се врязват в горните слоеве на атмосферата и в магнитното поле на Земята. В небето над Тихия океан нощта за секунда се превръща в ден, а веднага след бялата светкавица се появяват гигантски червени и зелени сияния, които се разтягат по магнитните силови линии чак до Самоа и Нова Зеландия на хиляди километри на юг. Изследователските самолети КС-сто тридесет и пет, кръжащи на безопасна дистанция с претъпкани с апаратура фюзелажи, регистрират светлинни явления, които напълно объркват калибрираните за земни условия сензори. Още в първите милисекунди след детонацията става ясно, че теоретичните модели на учените от Лос Аламос и Ливърмор са подценили мащаба на взаимодействието между гама-лъчите и разредените атмосферни газове, което поражда колосален електромагнитен импулс.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Пет борови иглички в парче смола от Калининград разбиват масовите представи за ледниковите епохи
Интересно

Пет борови иглички в парче смола от Калининград разбиват масовите представи за ледниковите епохи

/Поглед.инфо/ В откритите рудници на Самбийския полуостров багерите ежедневно преобръщат хиляди тонове синя глина, търсейки индустриална суровина за бижутерията и химическата промишленост, но понякога сред сортировъчните ленти излиза материал, който кара палеоботаниците да пренаписват климатичните си модели. Находката на двадесет и девет грама фосилизирана смола с пет напълно запазени борови иглички в Калининградския кехлибарен комбинат не е просто поредният музейно-аукционен куриоз, а физическо доказателство за бурните атмосферни и температурни сътресения отпреди петдесет милиона години, когато горите на Северна Европа са изглеждали коренно различно от днешните.

13.11.2026 23:01
Находката на мамута Яна в Русия отваря нови въпроси за оцеляването на ледниковите гиганти и скъпите лабораторни тестове
Интересно

Находката на мамута Яна в Русия отваря нови въпроси за оцеляването на ледниковите гиганти и скъпите лабораторни тестове

/Поглед.инфо/ Вечната замръзналост в Сибир започва да се разпада пред очите ни, а заедно с калните свлачища на повърхността излизат останки, които са стояли запечатани в лед десетки хилядолетия. В огромния термокарстов кратер Батагай местни жители и изследователи се натъкнаха на мумия на бебе мамут, кръстено Яна, което е загинало преди около петдесет хиляди години. Животното тежи сто и осемдесет килограма, високо е метър и двадесет и е запазено в състояние, което рядко се вижда извън учебниците по анатомия. Докато медиите се възхищават на поредната сензация от Далечния изток, в лабораториите в Якутск започва тежка, скъпа и бавна работа по разчитането на тъканите, преди размразяването и бактериите да унищожат това, което студът е пазил.

13.11.2026 22:45
Стомахът на мамута Яна опроверга теориите за ледената пустиня в Сибир
Интересно

Стомахът на мамута Яна опроверга теориите за ледената пустиня в Сибир

/Поглед.инфо/ Когато вечната замръзналост в Сибир започне да се топи, тя не връща митични чудовища, а суров биологичен боклук, който понякога се оказва най-точният архив на праисторията. Откритото през лятото на 2024 година в кариерата Батагай бебе мамут, наречено Яна, преобърна представите на изследователите още преди да стигне до лабораториите в Якутск. Оказа се, че геоложкият пласт, в който е лежало животното, е поне два пъти по-стар от самата мумия, а съдържанието на червата ѝ рисува картина на блатиста гора там, където учебниците описват суха ледена степ. Теренната работа в Арктика отново показа, че природата рядко се съобразява с кабинетните схеми.

13.11.2026 22:15
Птици в бойните глави или как Пентагонът заложи на гълъбите срещу ранната електроника
Интересно

Птици в бойните глави или как Пентагонът заложи на гълъбите срещу ранната електроника

/Поглед.инфо/ В разгара на Втората световна война американската военна машина се сблъсква с брутален физически проблем: как да накара тежка планираща бомба да уцели движещ се кораб в открито море, без самолетът носител да влиза в убийствения обсег на зенитната артилерия. Вакуумните лампи от онова време са крехки, прегряват, тежат прекалено много и се повреждат при най-малката вибрация. Докато инженерите се борят с капризите на аналоговата електроника, психологът Бърус Фредерик Скинър предлага радикално и евтино решение, което не изисква захранване, не излъчва радиовълни и струва колкото шепа просо. Историята на проектите „Гълъб“ и „Оркон“ не е поредният архивен куриоз, а суров разказ за сблъсъка между живата биология и технологичния снобизъм на генералите.

13.11.2026 22:05
Магнитите по хладилника и реалната цена на киловатите в кухнята
Интересно

Магнитите по хладилника и реалната цена на киловатите в кухнята

/Поглед.инфо/ Всяка година милиони туристи пренасят стотици тонове гипс, евтина пластмаса и слаби феритни сплави от летищните сергии право върху вратите на кухненските си уреди. Около тази битова колекция от спомени витае странна градска фолклорна смесица, според която статичното магнитно поле на сувенирите подлудява електрониката, кара компресора да работи извънредно или пък обратното – мистериозно намалява сметката за електричество. Докато дигиталните форуми преливат от подобни твърдения, реалните физически процеси вътре в охладителния контур се подчиняват на съвсем други закони, свързани с топлообмена, теглото на метала и елементарната битова поддръжка.

12.11.2026 23:00
Жизнените лимити на дървените кораби през XVIII век
Интересно

Жизнените лимити на дървените кораби през XVIII век

/Поглед.инфо/ Ветроходният флот от епохата на XVIII век рядко се разглежда през тежестта на неговата физическа инфраструктура. Под платната на линеен кораб от първи ранг не съществува пространство за личен живот, нито технологична възможност за запазване на органични хранителни ресурси. Животът на борда е подчинен на строителната архитектура на съда, калоричния минимум и строгата деление на дежурствата. Документите от епохата и съвременните биоархеологични разкопки показват, че зад морската геология и картография стои сурова битка с биохимичното разпадане на водата, мазнините и човешките стави.

12.11.2026 22:45
Защо совите не са това, което ни гласи евтиният мит
Интересно

Защо совите не са това, което ни гласи евтиният мит

/Поглед.инфо/ Повечето хора си представят совата през романтична, почти приказна призма — статична мъдра птица, кацнала на вековен дъб, която чака мрака, за да хване някой невнимателен полски мишок. Реалността на терена обаче е далеч по-сурова, авиодинамична и сурово прагматична. Семейството на тези хищници покрива територии от замръзналите речни басейни на руския Далечен изток до подземните тунели под американските степи. Зад безшумния полет не стои магия, а специфична структура на перата, която разрушава въздушната турбуленция, а зад оцеляването им в сковаващ студ стоят строги енергийни сметки и калориен баланс. Това не е разказ за горски приказки, а анализ на десет специализирани машини за оцеляване.

12.11.2026 22:30
Безпощадната астрофизика извън Слънчевата система и илюзията за адски светове
Интересно

Безпощадната астрофизика извън Слънчевата система и илюзията за адски светове

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия популярната наука захранваше общественото въображение с романтизирани описания на екзопланети. Реалността на терена, доколкото можем да я наречем така на база на спектрален анализ и радиометрични измервания, е много по-прозаична и същевременно брутална. Тук не става дума за мистични опасности или кинематографичен ужас, а за елементарна физика, доведена до крайност от термични градиенти, чудовищни гравитационни кладенци и смазваща радиация. Анализът на събраните данни от космическите платформи показва, че Вселената не създава кошмари по сценарий, а просто следва неумолимите закони на термодинамиката.

12.11.2026 22:15