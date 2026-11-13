Скот Ритър: Европа сама си преряза гърлото! Кой печели от катастрофата?

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Защо европейските лидери се страхуват от мира с Русия? В този разговор с Яков Кедми поставям въпросите, които Брюксел предпочита да избегне. Договарят ли Путин и Тръмп новата архитектура на европейската сигурност? Какво ще се случи, ако британски и френски войски навлязат в Украйна? Защо Лондон вярва, че може да воюва с чужди ръце? Кедми предупреждава за опасността от пряк сблъсък с Русия и прави безпощадна оценка на европейските елити. Европа пред исторически избор: мир или катастрофа? Разговор за войната, властта и бъдещето на континента.

13.11.2026 19:00