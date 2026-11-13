Яков Кедми: Европа се страхува от мира повече, отколкото от войната с Русия!

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект вече не е просто инструмент за технологичните компании. Новата технология вече намира практическо приложение и в земеделието, включително в отдалечени региони на света. Един пример идва от Уганда, където китайска разработка помага на местните фермери да вземат по-информирани решения. Там AI асистентът Sunflower напътства земеделците на повече от 30 местни езика. Той им помага да преценяват метеорологичните условия и да прилагат научни методи в обработката на земята. В основата му обаче не стои американските Claude или ChatGPT, а китайският голям езиков модел Qwen. Разработка, започнала в китайската провинция Джъдзян, прекосява планини и морета, за да намери приложение в Кампала. Това е показателен пример как китайските технологии излизат извън националните граници и се превръщат в достъпни решения за глобалния пазар.

13.11.2026 22:00