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Европа

Срещата в Дъблин извади Кая Калас от преговорния екип на Европа за Украйна заради твърдия ѝ курс

/Поглед.инфо/ Според публикации в западни медии лидерите на Европейския съюз са постигнали компромис на срещата си в Дъблин за състава на делегацията, която да представлява Европа в бъдещи преговори с Русия за Украйна. Твърди се, че в екипа на ниво съветници по националната сигурност влизат Германия, Франция, Великобритания, Италия, Полша, Европейската комисия и Съветът на ЕС, докато върховният представител Кая Калас остава встрани заради опасения, че позицията ѝ блокира диалога.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 39618 прочитания
Срещата в Дъблин извади Кая Калас от преговорния екип на Европа за Украйна заради твърдия ѝ курс
Снимката е генерирана с ИИ
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По публикации на Politico и европейски дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тихият институционален преврат в Дъблин

Най-важният резултат от срещата на върха в ирландската столица на 13 ноември 2026 г. не е появата на реален мирен план за Украйна, а тихото суспендиране на договорната външна политика на Европейския съюз. Според публикация на изданието Politico, позоваващо се на дипломатически източници в Брюксел, след седмици на задкулисни сблъсъци европейските лидери са се договорили континентът да бъде представляван в евентуални мирни преговори от седемчленна конфигурация — пет държави (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша) плюс двете основни институции в Брюксел в лицето на Европейската комисия и Европейския съвет.

Формално погледнато, това решение влиза в пряк сблъсък с буквата на Договора за Европейския съюз. Член 24 и член 27 от основния договор ясно постановяват, че Общата външна политика и политика на сигурност се формира с единодушие от всички 27 държави членки и се представлява навън от върховния представител на Съюза.

Вместо това в Дъблин — в разгара на ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2026 г. — се легитимира един неформален директорат. Двадесет и две държави от Общността, от София и Будапеща до Мадрид, Виена и Стокхолм, на практика остават без пряко място на масата, докато ключов глас в „европейската“ делегация получава Лондон, който напусна Съюза преди шест години. Дали подобна конструкция изобщо подлежи на юридическа защита пред националните парламенти в Европа, остава напълно неясно.

Защо Кая Калас беше избутана в глуха линия

Според твърденията в публикацията на Politico дебатите преди Дъблин са разделили Брюксел на най-малко три лагера, като най-малобройният от тях се е оказал този на поддръжниците на върховния представител по външната политика Кая Калас. По думите на цитираните от изданието дипломати нейната безкомпромисна и твърда линия спрямо Москва се разглежда в редица западноевропейски столици като сериозна пречка за стартирането на какъвто и да било преговорен процес.

Тук прозира суровият прагматизъм на голямата европейска политика, лишен от обичайната брюкселска реторика за „ценностно единство“. Бившият естонски премиер пое поста на ръководител на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) като символ на балтийската и източноевропейската твърдост, но когато на дневен ред излезе въпросът кой реално ще седне в една стая с руските преговарящи, старите континентални сили предпочетоха да я заобиколят.

Не може независимо да бъде потвърдено дали самата Калас е дала съгласие за това решение или е била поставена пред свършен факт по време на закритите заседания в Дъблин. Възниква обаче остро институционално противоречие: как Европейската служба за външна дейност, която разполага с мрежа от над 140 дипломатически представителства по света и управлява санкционните механизми на ЕС, ще обслужва технически преговори, от чието ръководство нейният титуляр е отстранен?

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