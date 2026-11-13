В телеграмата той изразява съболезнования на близките на загиналите и пожелава бързо възстановяване на ранените.
Уан И изпрати съболезнователна телеграма до българския външен министър по повод тежката катастрофа на АМ „Тракия“
/Поглед.инфо/ На 12 ноември министърът на външните работи на Китай Уан И изпрати съболезнователна телеграма до българската си колежка Велислава Петрова-Чамова във връзка с тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.
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