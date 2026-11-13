Си Дзинпин призова за засилване на партийния контрол върху държавните предприятия

/Поглед.инфо/ Китайският лидер Си Дзинпин призова за укрепване на ръководната роля на ККП в държавните предприятия и за по-тясно обвързване на партийната дейност с тяхното производство и управление.

В указания, публикувани наскоро, той отбеляза, че от 18-ия конгрес на ККП през 2012 г. насам държавните предприятия са постигнали напредък в изграждането на партийните си структури и изпълнението на решенията на централното ръководство.

Си Дзинпин подчерта, че в новия етап на развитие трябва да се изпълняват решенията на Петия пленум на 20-ия ЦК на ККП и да се запази цялостното ръководство на партията над държавните предприятия. Той призова за усъвършенстване на корпоративното управление с китайска специфика и за засилване на политическите и организационните функции на партийните структури.

Според него интегрирането на партийната дейност с производството и управлението е необходимо условие за повишаване на конкурентоспособността и развитието на държавните предприятия и капитал.