Китайски доклад: Изкуственият интелект променя глобалната медийна среда и баланса на комуникационните влияния

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект променя начина, по който се създава, разпространява и възприема информация по света. Той разширява възможностите на медиите, но същевременно улеснява производството на фалшиво съдържание, отслабва пряката връзка с аудиторията и задълбочава дигиталното неравенство. Тези тенденции са откроени в нов доклад на китайския мозъчен тръст „Синхуа“, озаглавен „Изкуствения интелект и медиите: Доклад за глобалното развитие през 2026 г.“

Според изследването развитието на генеративния изкуствен интелект разширява възможностите за създаване на съдържание, но същевременно улеснява разпространението на манипулирана и фалшива информация.

Докладът посочва няколко противоречия във въздействието на новите технологии върху медийната индустрия. Платформите, базирани на изкуствен интелект, създават нови канали за достигане до аудиторията, но същевременно отслабват пряката връзка между медиите и техните потребители. Автоматизацията повишава ефективността на производството, но поставя нови изисквания към организационния капацитет и професионалните стандарти на медиите. Разпространението на технологиите пък осигурява достъп на все повече хора, но задълбочава дигиталното неравенство между отделните региони.

Авторите призовават медиите по света да поемат активна роля в осигуряването на приобщаващ достъп до технологиите, утвърждаването на дигиталната етика, създаването на правила за използването на изкуствен интелект и защитата на дигиталните права. Според доклада международната медийна общност трябва съвместно да изгради нов информационен и комуникационен ред, основан на доверие, справедливост и обществен интерес.

Докладът беше представен по време на Седмата световна среща на върха на медиите, която се проведе в Пекин от 5 до 9 ноември под мотото „Медиите в ерата на интелигентните технологии: от консенсус към действие“.

Форумът събра близо 500 представители на около 330 водещи медии, изследователски центрове и правителствени институции от 112 държави, както и представители на ООН и други международни организации.