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Поглед към Китай

Премиерът Ли Цян призова за реформа и разширяване на социалноосигурителната система в Китай

/Поглед.инфо/ Китайският премиер Ли Цян призова за задълбочаване на реформата на социалноосигурителната система и разширяване на обхвата ѝ, така че да гарантира по-справедлива и устойчива защита на населението в градските и селските райони.

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Премиерът Ли Цян призова за реформа и разширяване на социалноосигурителната система в Китай
Източник: 38picres.cgtn.com
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На заседание на Държавния съвет, посветено на социалното осигуряване, Ли Цян отбеляза, че демографските промени, технологичният напредък и новите форми на заетост поставят допълнителни изисквания пред системата, въпреки че Китай вече разполага с най-голямата социалноосигурителна система в света.

Сред основните приоритети той посочи разширяването на допълнителното пенсионно осигуряване, развитието на частното здравно застраховане и постепенното въвеждане на застраховка за дългосрочни грижи. Специално внимание трябва да бъде отделено на работещите с гъвкава заетост и в новите форми на труд, за да се подобри достъпът им до социално осигуряване.

Ли Цян призова още за постепенно повишаване на пенсионната защита в градските и селските райони, усъвършенстване на системите за социално подпомагане и по-строг контрол върху управлението на социалноосигурителните фондове.

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