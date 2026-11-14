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Демографският капан в Европа: Младите плащат по 1666 евро пенсии и наеми на едно и също поколение

/Поглед.инфо/ Младежките вълнения от Берлин и Белград до Лима и Делхи оголват тежък икономически и демографски разлом между поколенията. Докато в Испания и Германия младите плащат високи наеми и пенсионни вноски на застаряващите елити, децентрализираните мрежи без лидери блокират институциите, но не предлагат управленска алтернатива. Официалните студентски организации вече се разграничават от тези движения заради непрозрачни структури и риск от външна политическа употреба.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 11017 прочитания
Демографският капан в Европа: Младите плащат по 1666 евро пенсии и наеми на едно и също поколение
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Политическият вакуум след уличния натиск

Основният дефект на новата вълна от младежки протести в Европа и по света не е в липсата на енергия, а в пълната институционална безпомощност в деня след победата. Децентрализираните мрежи, организирани през социални платформи като ТикТок и Телеграм, успяват да парализират държавния апарат, но не притежават нито кадри, нито програма, нито механизъм за поемане на реалната власт. По оценки на редица политически коментатори събитията в Сърбия показват точно този парадокс. Дори когато студентският натиск принуди управляващите в Белград и лично президента Александър Вучич да отстъпят под натиска на улицата, протестното ядро не успя да излъчи нито един управленски екип или конституционен проект за преход.

Липсата на формални лидери прави тези движения практически неуязвими за класическите полицейски и административни мерки на държавата. Няма партийна централа за обиск, няма председател за арест или политическа сделка. Същата структура обаче обрича протеста на стерилност веднага щом се стигне до необходимостта от гласуване на бюджет, управление на енергийна система или водене на международни преговори. В резултат на това уличният натиск разрушава легитимността на старите кабинети, но оставя отворена вратата за всякакви системни и задкулисни играчи, които разполагат с готов административен ресурс.

Икономическата сметка: двойното данъчно облагане на младите

Зад лозунгите за социална справедливост и климатичен преход стои суров материален конфликт, който разрушава следвоенния социален договор в Западна Европа. През втората половина на двадесети век пенсионните модели в Европейския съюз бяха изградени при съотношение трима работещи за един пенсионер, а жилищният фонд беше придобит на ниски цени през седемдесетте и осемдесетте години. Днес демографската пирамида е обърната, а сметката се плаща директно от навлизащите на пазара на труда.

Данните от Испания илюстрират този механизъм с математическа точност. На фона на общите стачки заради непосилните разходи за живот средната новоотпусната пенсия в страната достига 1666 евро, докато масовите заплати на младите специалисти се движат в диапазона между 1200 и 1500 евро. Тъй като жилищният фонд в големите градове като Мадрид и Барселона е концентриран в ръцете на по-възрастното поколение, младите работници на практика плащат издръжката на пенсионерите два пъти: веднъж чрез задължителните осигурителни вноски в държавния фонд и втори път чрез месечния наем за апартамент.

Този икономически сблъсък придобива още по-остри форми в държавите с висок дял на население от мигрантски произход. Значителна част от протестиращите по улиците на западноевропейските столици са второ или трето поколение деца на мигранти, които остават извън високоплатените сектори на икономиката и нямат никаква историческа или семейна обвързаност с европейската социална държава. Те отказват да финансират дълголетието на застаряващия местен елит. В Перу подобен опит за административно прехвърляне на тежестта доведе до незабавен срив: след като Конгресът прие закон, задължаващ всички граждани над 18-годишна възраст да правят вноски в пенсионните фондове, страната беше залята от бунтове в рамките на две седмици, а месец по-късно президентът беше отстранен.

Непрозрачните мрежи в Германия и разграничението на студентите

В края на октомври вълната обхвана над тридесет града в Германия, където основните искания бяха насочени към инвестиции в здравеопазването, достъпни жилища и категоричен отказ от връщането на задължителната военна служба. Антивоенният елемент се превърна в обединяващ фактор както в германските провинции, така и при паралелните вълнения в Италия. Младите хора в тези държави отхвърлят тезата на управляващите елити за необходимост от милитаризация и пренасочване на милиарди евро към отбранителните бюджети за сметка на социалните разходи.

Организационната структура на германските протести обаче предизвика сериозни съмнения сред академичната общност. Според публично разпространената версия движението, действащо под името „Поколение Z ще оправи нещата“, е възникнало спонтанно за броени седмици след случаен контакт между тийнейджъри в платформата ТикТок, като впоследствие е успяло да изгради национална координация и да събере хиляди евро дарения под ръководството на 18-годишен координатор.

Тази скорост на мобилизация без предшестваща организационна история накара официалните студентски съюзи и представителства в германските университети да се дистанцират от акциите. Тяхната аргументация е чисто прагматична: липсата на прозрачност за произхода на средствата, анонимността на администраторите в социалните мрежи и отсъствието на ясна политическа програма превръщат протестиращите в лесен инструмент за чужди или вътрешни лобистки групи. Съществуват основателни подозрения, че подобни хоризонтални мрежи могат да бъдат насочвани алгоритмично от собствениците на самите технологични платформи или от структури, търсещи дестабилизация на конкретни правителства в Европейския съюз.

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