Имотните спорове в Древен Шумер са решавани с клинопис върху метални колчета под калта

/Поглед.инфо/ Когато през втората половина на деветнадесети век френският дипломат Ернест дьо Сарзек забива лопатите си в прашните могили на Тело в Южен Ирак, той не търси философски послания към бъдещите поколения. Търси твърда фактология за цивилизация, за която тогавашната наука знае предимно от библейските преразкази. Вместо позлатени колесници, от изпечената глинена земя на древния град Гирсу започват да излизат масивни, окислени медни клинове с клинописни знаци, закопани под основите на рухнали храмове. Зад тези артефакти, датиращи от управлението на цар Ур-Нанше около средата на третото хилядолетие преди нашата ера, не стои сантиментална мечта за безсмъртие, а безпощадната административна, икономическа и строителна реалност на ранните месопотамски градове-държави.

За да разберем защо един владетел на Лагаш би заровил дефицитен и скъп метал в калта под бъдеща сграда, първо трябва да изчистим съвременните романтични представи за Месопотамия. Южната алувиална равнина между Тигър и Ефрат е място с брутален климат и отчайваща липса на суровини. Там няма качествен строителен камък, няма дървесина за греди, няма и метални руди. Всяка буца мед, която пристига в Гирсу, е резултат от тежка логистика – кервани с магарета или речни баржи, пренасящи суровината от планинските райони на Иранското плато или чак от Оманския полуостров през Персийския залив. В този контекст медта не е сувенирен материал за поетични жестове, а стратегически ресурс с висока себестойност, от който се правят сечива, оръжия и ритуални съдове. Да излееш десетки масивни клинове и да ги погребеш завинаги под зидарията изисква сериозна икономическа причина, която надхвърля суетата на един провинциален династ.

Ур-Нанше, който поема властта в Лагаш без ясна наследствена линия и поставя началото на нова династия, се сблъсква с класическия проблем на всеки узурпатор или основател на нов род – липсата на легитимност. В шумерската политическа система властта на владетеля не е абсолютна по подразбиране; тя е договор между него, местното жречество и върховното божество на града, в случая бог Нингирсу. Храмовото стопанство в Гирсу не е просто място за молитви, а централната банка, поземленият регистър и основният работодател на държавата. Когато Ур-Нанше предприема мащабна строителна програма, издигайки храмове и прокопавайки напоителни канали, той всъщност преразпределя огромни поземлени фондове и работна ръка. Полагането на медните клинове в основите на сградата е юридически акт на вписване в имотния регистър. Надписът върху метала не е литературно съчинение, а суха канцеларска формула: името на царя, титлата му, името на неговия баща Гуниду и констатацията, че той е построил конкретния храм за бог Нингирсу. В свят, в който хартията не съществува, а глинените плочки в архивите могат да бъдат счупени, пренаписани или унищожени при пожар, единственото сигурно хранилище за нотариалния акт е самата земя под сградата.

Тук обаче се появява един сериозен физически и архитектурен проблем, който често се подминава в популярните преразкази. Сградите в Месопотамия се строят почти изцяло от непечени, сушени на слънце кирпичени тухли, слепени с кал и битум. В условията на сезонни наводнения, високи подпочвени води и солена почва, една такава конструкция има ограничен жизнен цикъл. След няколко десетилетия или едно столетие стените поддават, напукват се и трябва да бъдат съборени до определено ниво, за да се издигне нова сграда върху старите основи. Точно в този момент на ремонт или реконструкция строителните бригади на следващия владетел неизбежно попадат на заровените от предшественика му медни клинове. Ако новият цар реши да присвои заслугите за строежа или да промени предназначението на парцела, той трябва физически да изрови и унищожи тези предмети, което според месопотамските правни и религиозни норми води до директно проклятие и загуба на властта. Затова традицията изисква старите фундаментни депозити да бъдат почистени, помазани с масло и върнати обратно в земята заедно с новите клинове на реставратора. Така под земята на Гирсу се натрупва истинско архивно гробище от метал и камък, което позволява на съвременните археолози от Лувъра и Британския музей да проследят строителната история на града слой по слой.

Въпросът за странната двусъставна форма на някои от тези артефакти, открити при разкопките в Тело, отдавна поражда спекулации, които често изпадат в интелектуална мъгла. Част от екземплярите представляват горен елемент с форма на стилизирана човешка фигура или бюст, който завършва с дълъг заострен шип, вмъкнат в отделна цилиндрична или конусовидна основа, често придружена от каменна плочка с идентичен надпис. В по-ранните изследвания от началото на двадесети век някои ориенталисти се опитват да наложат тезата, че това е символично изображение на свещения брак между небето и земята или мистична връзка между владетеля и божеството. Ако обаче погледнем предметите през очите на металурга и инженера от бронзовата епоха, обяснението става далеч по-прозаично. Отливането на масивен, сложен детайл от чиста мед или ранен бронз в глинени калъпи е технологично труден процес. Металът се свива при охлаждане, образуват се шупли, а прецизното гравиране на клинописните знаци върху изпъкнала повърхност изисква стабилна опора. Разделянето на конструкцията на два отделни компонента – носител на текста и анкерен елемент – улеснява леенето, позволява по-качествена обработка на повърхността и гарантира, че при забиването в плътната глина на фундамента горната част с надписа няма да се деформира от ударите. Освен това самата форма на колчето е директна заемка от ежедневната практика на земемерите в Шумер. Когато две общини или двама собственици определят границите на нива или парцел за строеж, те забиват дървени колчета в ъглите на имота и опъват въжета между тях, за да фиксират периметъра. Медният пирон на Ур-Нанше е просто ритуализирано и скъпо струващо геодезическо колче, което фиксира границите на храмовия имот спрямо останалата градска територия.