Шанхай подпомага току-що дипломиралите се студенти в търсенето на работа

„Можех да похарча хиляди за хотели само за да ходя на интервюта. Тук имам безплатно място, където да пренощувам“, споделя тя.
Уан е една от хилядите млади висшисти, които пристигат в Шанхай всяка година, привлечени от мегаполиса, прочут с блясъка си, възможностите и високата цена на живота. За новодошлите първото предизвикателство често не е да си намерят работа, а да намерят достъпно място за престой, докато търсят.
Отговорът на Шанхай е дискретен, но практичен - безплатно краткосрочно настаняване, услуги за намиране на работа и евтини вечерни курсове, предназначени да помогнат на младите хора да намерят своето място в град с 24,85 милиона постоянни жители.
Шанхай, един от водещите финансови центрове в света, привлича като магнит младите хора, търсещи работа. Според доклада за дейността на правителството, публикуван през февруари, през 2025 г. градът е привлякъл близо 150 000 нови специалисти от страната и чужбина. Освен финансовият сектор, търсенето на таланти се стимулира и от секторите на изкуствения интелект (AI), биомедицината и интегралните схеми.